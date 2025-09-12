聽新聞
前國民黨中常委蕭景田涉賄選 一審9月25日宣判
前國民黨中常委蕭景田涉為助國民黨台北市議員林杏兒當選行賄遭訴，因其限制出境、出海屆滿，士院日前裁定自9月13日起延長限制出境、出海8月；另本案已定9月25日宣判。
本案起於，蕭景田與林杏兒樁腳曾繁川，被控於民國111年11月22日拜訪多名里長候選人，交付裝有林杏兒選舉文宣及現金的信封袋，涉賄選金額共計新台幣11萬元。
士林地檢署於112年2月間依公職人員選舉罷免法投票行賄罪，起訴蕭景田、曾繁川與多名里長候選人，並建請沒收犯罪所得。
案件起訴後，士林地方法院3度裁定延長蕭景田限制出境、出海8月，因其限制出境、出海的期限將屆滿，日前再度開庭訊問。
蕭景田辯護人主張，本案事實已調查釐清，且已定9月25日宣判，蕭景田與同案被告均未有買票或賣票之意，其家庭生活與事業重心均在台灣，斷無可能孤身滯留海外、潛逃不歸，也無逃亡的動機及必要。
士院認為，蕭景田犯罪嫌疑，可能諭知的刑罰非輕，且其長期從事政商活動，相對於一般人而言，其出境後滯留海外不歸的能力及可能性較高，裁定自9月13日起延長限制出境、出海8個月，可抗告。
