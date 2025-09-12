快訊

前國民黨中常委蕭景田涉賄選 一審9月25日宣判

中央社／ 台北12日電

國民黨前中常委蕭景田（圖）。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影
國民黨前中常委蕭景田（圖）。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影

國民黨中常委蕭景田涉為助國民黨台北市議員林杏兒當選行賄遭訴，因其限制出境、出海屆滿，士院日前裁定自9月13日起延長限制出境、出海8月；另本案已定9月25日宣判。

本案起於，蕭景田與林杏兒樁腳曾繁川，被控於民國111年11月22日拜訪多名里長候選人，交付裝有林杏兒選舉文宣及現金的信封袋，涉賄選金額共計新台幣11萬元。

士林地檢署於112年2月間依公職人員選舉罷免法投票行賄罪，起訴蕭景田、曾繁川與多名里長候選人，並建請沒收犯罪所得。

案件起訴後，士林地方法院3度裁定延長蕭景田限制出境、出海8月，因其限制出境、出海的期限將屆滿，日前再度開庭訊問。

蕭景田辯護人主張，本案事實已調查釐清，且已定9月25日宣判，蕭景田與同案被告均未有買票或賣票之意，其家庭生活與事業重心均在台灣，斷無可能孤身滯留海外、潛逃不歸，也無逃亡的動機及必要。

士院認為，蕭景田犯罪嫌疑，可能諭知的刑罰非輕，且其長期從事政商活動，相對於一般人而言，其出境後滯留海外不歸的能力及可能性較高，裁定自9月13日起延長限制出境、出海8個月，可抗告。

蕭景田 林杏兒 國民黨 中常委

曝要當新北最好選項獲柯文哲支持 黃國昌:國民黨要談再來談

到底有誰要選國民黨主席? 傅崐萁:昨還與朱立倫在拜託張善政參選

被勸進選黨主席選舉 傅崐萁:讓子彈飛吧!會好好思考

參選國民黨主席羅智強嘉市拜票 與基層座談:2028下架賴清德

