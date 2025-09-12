江祖平控三立前副總兒龔益霆下藥性侵 北檢分案偵辦中

江祖平。圖／民視提供

藝人江祖平控訴前男友、三立電視台前資深副總龔美富之子龔益霆涉對她下藥性侵、偷拍，士林地檢署調查後認無管轄權，陳請台灣高等檢察署審核，高檢署今核轉台北地方檢察署偵辦。北檢稍早分案，並指派婦幼保護專組檢察官偵辦，將傳喚證人及被告龔益霆到案說明。

士檢9月4日剪報分「他字案」指派婦幼保護專組檢察官偵辦，江祖平9月11日在律師陪同下赴士檢製作筆錄、提告。士檢調查後認無管轄權，陳請台灣高等檢察署審核，高檢署今核轉台北地方檢察署偵辦。北檢今已收到高檢署函文，經收案後，稍早完成分案，指派婦幼保護專組檢察官偵辦，將傳喚相關證人及被告龔益霆到案說明。

全案源於，47歲江祖平在網路社群發文「女臨演遭性侵」事後間接承認她就是當事人，引發關注，江祖平指控25歲龔益霆在交往期間，多次遭強迫發生性行為，某次聚會後身體不適，懷疑被灌鎮定劑而昏迷，醒來時發現遭性侵，對方還揚言有拍攝影片且備份，二度要求道歉未果才決定公開求助，至今仍擔憂私密影像是否被外流。

龔美富日前聲明，會全力支持兒子澄清，並配合檢調調查；他已於9月7日向公司請辭，表示事件耗費社會資源，為不影響單位運作而暫離職務。

龔益霆則於IG發文，強調江祖平的性侵指控是「片面不實」已造成家人困擾，使他必須出面澄清，以免造成更多誤會，懇請江祖平女士撤掉所有不實發文，他會全力配合司法調查；龔益霆表示，兩人從2024年10月23日交往至今年8月31日，「交往過程我真心相待」，也許因年齡差距、觀念不同常有爭執，交往期間分分合合，最後她提分手。