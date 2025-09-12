快訊

現場畫面曝光！現代廠逾300工人包機返韓 示威者舉反川標語接機

柯文哲7000萬交保遭撤銷 下周一再開羈押庭時間曝光

江祖平控遭三立前副總之子龔益霆性侵！士檢無管轄權 北檢將接手偵辦

聽新聞
0:00 / 0:00

江祖平控三立前副總兒龔益霆下藥性侵 北檢分案偵辦中

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

江祖平。圖／民視提供
江祖平。圖／民視提供

藝人江祖平控訴前男友、三立電視台前資深副總龔美富之子龔益霆涉對她下藥性侵、偷拍，士林地檢署調查後認無管轄權，陳請台灣高等檢察署審核，高檢署今核轉台北地方檢察署偵辦。北檢稍早分案，並指派婦幼保護專組檢察官偵辦，將傳喚證人及被告龔益霆到案說明。

士檢9月4日剪報分「他字案」指派婦幼保護專組檢察官偵辦，江祖平9月11日在律師陪同下赴士檢製作筆錄、提告。士檢調查後認無管轄權，陳請台灣高等檢察署審核，高檢署今核轉台北地方檢察署偵辦。北檢今已收到高檢署函文，經收案後，稍早完成分案，指派婦幼保護專組檢察官偵辦，將傳喚相關證人及被告龔益霆到案說明。

全案源於，47歲江祖平在網路社群發文「女臨演遭性侵」事後間接承認她就是當事人，引發關注，江祖平指控25歲龔益霆在交往期間，多次遭強迫發生性行為，某次聚會後身體不適，懷疑被灌鎮定劑而昏迷，醒來時發現遭性侵，對方還揚言有拍攝影片且備份，二度要求道歉未果才決定公開求助，至今仍擔憂私密影像是否被外流。

龔美富日前聲明，會全力支持兒子澄清，並配合檢調調查；他已於9月7日向公司請辭，表示事件耗費社會資源，為不影響單位運作而暫離職務。

龔益霆則於IG發文，強調江祖平的性侵指控是「片面不實」已造成家人困擾，使他必須出面澄清，以免造成更多誤會，懇請江祖平女士撤掉所有不實發文，他會全力配合司法調查；龔益霆表示，兩人從2024年10月23日交往至今年8月31日，「交往過程我真心相待」，也許因年齡差距、觀念不同常有爭執，交往期間分分合合，最後她提分手。

性侵 北檢 龔益霆 檢察官 江祖平

延伸閱讀

江祖平控前男友性侵鬧上法院！「最帥前男友」之一馬志翔回應了

江祖平控遭三立前副總之子龔益霆性侵！士檢無管轄權 北檢將接手偵辦

江祖平控性侵昨做筆錄 士檢將龔益霆列他字案被告將傳喚到案

江祖平控遭前男友下藥性侵偷拍 今赴士檢完成筆錄

相關新聞

江祖平控三立前副總兒龔益霆下藥性侵 北檢分案偵辦中

藝人江祖平控訴前男友、三立電視台前資深副總龔美富之子龔益霆涉對她下藥性侵、偷拍，士林地檢署調查後認無管轄權，陳請台灣高等...

影／台北市議員陳怡君認貪汙罪今獲交保 保鑣火爆開道畫面曝光

台北市議員陳怡君與辦公室主任張惠霖詐領助理費、收賄替建商關說建案遭訴，士林地院裁定自9月3日起延押2月。兩女抗告，台灣高...

英國、丹麥人權專家來訪 法務部：已研究「防酷刑」如何修法

為強化我國人權保障機制與國際接軌，法務部與「人權公約施行監督聯盟」合作，邀請聯合國前「酷刑防範小組」委員會主席Malco...

涉嫌詐領助理費 台北市議員陳怡君100萬元交保

台北市議員陳怡君與辦公室主任張惠霖，遭控涉嫌詐領助理費並收受建商賄賂、協助關說建案，經士林地檢署起訴後，士林地院日前裁定...

砂石車防塵網未收折斷紅綠燈 駕駛收千元罰單還要賠5萬元修理費

一輛砂石車11日中午行經屏東縣內埔鄉壽比路與南山路口時，因車上防塵網未妥善收整，直接勾到紅綠燈把橫桿折斷，被後方的行車記...

保母嫌幼童步履太慢「拉衣領拖行」 判拘50日

何姓保母嫌受託照顧幼童走路慢，拉著衣領「拖著走」，造成幼童頸部成傷，家長提告；台北地院審理虐童案，何女認罪，法官依成年人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。