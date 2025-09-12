英國、丹麥人權專家來訪 法務部：已研究「防酷刑」如何修法

為強化我國人權保障機制與國際接軌，法務部與「人權公約施行監督聯盟」合作，邀請聯合國前「酷刑防範小組」委員會主席Malcolm Evans教授、前聯合國禁止酷刑委員會主席Jens Modvig教授來台。

法務部政務次長黃世杰表示，行政院分別於2018年與2022年兩度提出禁止酷刑公約施行法草案，並送交立法院審議，法務部也於2023年委託學者進行「增訂酷刑罪之必要性與可行性」研究，作為未來修法依據。

法務部法制司表示，除協力推動行政協調事宜外，也鼓勵所屬機關同仁參與工作坊，藉由國際專家豐富的實務經驗與專業交流，提升第一線執法人員對酷刑及不當對待情形之辨識、應對與通報能力，展現政府落實國際人權義務的決心與行動。

2位國際專家今由「人約盟」理事長徐偉群、人權政策中心主任黃嵩立陪同拜會法務部，由黃世杰接見，法制司長洪家原、副司長林黛利、檢察官楊石宇、檢察司副司長簡美慧、主任檢察官王如玉及相關單位代表共同出席。

法制司說，2009年「兩公約」施行法正式生效以來，我國積極推動聯合國核心人權公約之國內法化，廣納民間團體意目，自2012年起即定期提出國家人權報告，迄今已完成三次。

法制司說，最新「兩公約」第四次國家報告中文版已於今年8月29日正式對外發布，並預計於2026年5月11日至15日舉行第四次國際審查會議，展現我國持續深化人權保障、履行國際人權責任的堅定立場。

分別來自英國及丹麥的國際人權領域專家與「人約盟」代表拜會後，旋即與法務部人權工作小組及刑法研修小組委員進行交流座談，針對防制酷刑議題深入交換意見，促進實務經驗與政策規劃的雙向對話。