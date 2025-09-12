快訊

成功抗告！柯文哲7千萬交保被發回北院更裁 北檢發聲了

還說了什麼？美商務部長稱「將和台灣達重大協議」 再曝他國談判現況

U18世界盃／又苦戰⋯ 李楷棋9局敲再見安 中華隊險勝波多黎各

英國、丹麥人權專家來訪 法務部：已研究「防酷刑」如何修法

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

為強化我國人權保障機制與國際接軌，法務部與「人權公約施行監督聯盟」合作，邀請聯合國前「酷刑防範小組」委員會主席Malcolm Evans教授、前聯合國禁止酷刑委員會主席Jens Modvig教授來台。

法務部政務次長黃世杰表示，行政院分別於2018年與2022年兩度提出禁止酷刑公約施行法草案，並送交立法院審議，法務部也於2023年委託學者進行「增訂酷刑罪之必要性與可行性」研究，作為未來修法依據。

法務部法制司表示，除協力推動行政協調事宜外，也鼓勵所屬機關同仁參與工作坊，藉由國際專家豐富的實務經驗與專業交流，提升第一線執法人員對酷刑及不當對待情形之辨識、應對與通報能力，展現政府落實國際人權義務的決心與行動。

2位國際專家今由「人約盟」理事長徐偉群、人權政策中心主任黃嵩立陪同拜會法務部，由黃世杰接見，法制司長洪家原、副司長林黛利、檢察官楊石宇、檢察司副司長簡美慧、主任檢察官王如玉及相關單位代表共同出席。

法制司說，2009年「兩公約」施行法正式生效以來，我國積極推動聯合國核心人權公約之國內法化，廣納民間團體意目，自2012年起即定期提出國家人權報告，迄今已完成三次。

法制司說，最新「兩公約」第四次國家報告中文版已於今年8月29日正式對外發布，並預計於2026年5月11日至15日舉行第四次國際審查會議，展現我國持續深化人權保障、履行國際人權責任的堅定立場。

分別來自英國及丹麥的國際人權領域專家與「人約盟」代表拜會後，旋即與法務部人權工作小組及刑法研修小組委員進行交流座談，針對防制酷刑議題深入交換意見，促進實務經驗與政策規劃的雙向對話。

法務部與「人約盟」邀請聯合國前「酷刑防範小組」委員會主席Malcolm Evans教授、前聯合國禁止酷刑委員會主席Jens Modvig教授來台。圖／法務部提供
法務部與「人約盟」邀請聯合國前「酷刑防範小組」委員會主席Malcolm Evans教授、前聯合國禁止酷刑委員會主席Jens Modvig教授來台。圖／法務部提供

人權 法務部

延伸閱讀

人權影展總監將邀台灣加入世界人權電影節 李遠：盼人權影展成3大影展

反對駕駛艙裝監視器 高鐵企工喊侵害駕駛人權隱私：不排除抗爭到底

國立學校將發教師節禮金 全教總：勿忘法務部矯正學校

監察院主辦APOR監察使年會 逾10國120人參與

相關新聞

影／台北市議員陳怡君認貪汙罪今獲交保 保鑣火爆開道畫面曝光

台北市議員陳怡君與辦公室主任張惠霖詐領助理費、收賄替建商關說建案遭訴，士林地院裁定自9月3日起延押2月。兩女抗告，台灣高...

保母嫌幼童步履太慢「拉衣領拖行」 判拘50日

何姓保母嫌受託照顧幼童走路慢，拉著衣領「拖著走」，造成幼童頸部成傷，家長提告；台北地院審理虐童案，何女認罪，法官依成年人...

英國、丹麥人權專家來訪 法務部：已研究「防酷刑」如何修法

為強化我國人權保障機制與國際接軌，法務部與「人權公約施行監督聯盟」合作，邀請聯合國前「酷刑防範小組」委員會主席Malco...

涉嫌詐領助理費 台北市議員陳怡君100萬元交保

台北市議員陳怡君與辦公室主任張惠霖，遭控涉嫌詐領助理費並收受建商賄賂、協助關說建案，經士林地檢署起訴後，士林地院日前裁定...

砂石車防塵網未收折斷紅綠燈 駕駛收千元罰單還要賠5萬元修理費

一輛砂石車11日中午行經屏東縣內埔鄉壽比路與南山路口時，因車上防塵網未妥善收整，直接勾到紅綠燈把橫桿折斷，被後方的行車記...

以林姿妙秘書名號詐財17人 許智信7罪先定讞

前宜縣專員許智信以縣長林姿妙秘書名號詐騙投資獲利，最高法院就7個詐欺取財罪駁回上訴定讞；另10個詐欺取財罪則認為原審未採...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。