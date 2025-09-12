快訊

影／台北市議員陳怡君認貪汙罪今獲交保 保鑣火爆開道畫面曝光

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

台北市議員陳怡君與辦公室主任張惠霖詐領助理費、收賄替建商關說建案遭訴，士林地院裁定自9月3日起延押2月。兩女抗告，台灣高等法院今召開訊問庭，訊後合議庭破天荒自為裁定陳女100萬、張女50萬元具保，皆限制住居、出境出海，並接受科技設備監控8月確定。陳女下午2點20分在黑衣保鑣保護下步出高院，黑衣男大力推開媒體，旁邊還有人喊「不要撞到我的車欸」。

媒體詢問「覺得自己很無辜嗎？」、「有沒有要向選民道歉」，陳怡君一語不發，張惠霖則緊貼在她身邊。

今天早上法官林孟皇開完訊問庭後，合議庭隨即評議，上午11點30分時，法官諭知陳怡君、張惠霖可交保。高院法警室等待保證金到位後，發給她們「個案手機」，每天晚上6點至10點自拍照片，傳給科技監控中心報到。

陳怡君在走出高院前，先到廁所更衣、化妝，脫下在看守所配戴的粗框眼鏡，重新打扮再步出高院，身邊開道的保鑣盛氣凌人，兩隻手不斷地推開記者，陳怡君未發表隻字片語即上車離去。

本案源於陳怡君與綽號「饅頭主任」的張惠霖被控詐領384萬餘元助理費，另被查出收「顧問費」70萬餘元替建商關說建案，士檢6月初偵結，依貪汙治罪條例公務員利用職務上機會詐取財物、不違背職務收賄罪、洗錢防制法一般洗錢罪、刑法偽造署押及使公務員登載不實罪起訴陳女等7人。

張惠霖就全部犯罪事實認罪，陳怡君除洗錢罪外，其他被控事實也認罪，兩人都繳回犯罪所得。

詐領助理費與關說建案的台北市議員陳怡君（右三）、辦公室主任張惠霖（右二）今暫時重獲自由，在保鑣開道下步出台灣高等法院。記者葉信菉／攝影
詐領助理費與關說建案的台北市議員陳怡君（右三）、辦公室主任張惠霖（右二）今暫時重獲自由，在保鑣開道下步出台灣高等法院。記者葉信菉／攝影
詐領助理費與關說建案的台北市議員陳怡君（白衣者）今暫時重獲自由。記者葉信菉／攝影
詐領助理費與關說建案的台北市議員陳怡君（白衣者）今暫時重獲自由。記者葉信菉／攝影

收賄 陳怡君

相關新聞

影／台北市議員陳怡君認貪汙罪今獲交保 保鑣火爆開道畫面曝光

台北市議員陳怡君與辦公室主任張惠霖詐領助理費、收賄替建商關說建案遭訴，士林地院裁定自9月3日起延押2月。兩女抗告，台灣高...

保母嫌幼童步履太慢「拉衣領拖行」 判拘50日

何姓保母嫌受託照顧幼童走路慢，拉著衣領「拖著走」，造成幼童頸部成傷，家長提告；台北地院審理虐童案，何女認罪，法官依成年人...

英國、丹麥人權專家來訪 法務部：已研究「防酷刑」如何修法

為強化我國人權保障機制與國際接軌，法務部與「人權公約施行監督聯盟」合作，邀請聯合國前「酷刑防範小組」委員會主席Malco...

涉嫌詐領助理費 台北市議員陳怡君100萬元交保

台北市議員陳怡君與辦公室主任張惠霖，遭控涉嫌詐領助理費並收受建商賄賂、協助關說建案，經士林地檢署起訴後，士林地院日前裁定...

砂石車防塵網未收折斷紅綠燈 駕駛收千元罰單還要賠5萬元修理費

一輛砂石車11日中午行經屏東縣內埔鄉壽比路與南山路口時，因車上防塵網未妥善收整，直接勾到紅綠燈把橫桿折斷，被後方的行車記...

以林姿妙秘書名號詐財17人 許智信7罪先定讞

前宜縣專員許智信以縣長林姿妙秘書名號詐騙投資獲利，最高法院就7個詐欺取財罪駁回上訴定讞；另10個詐欺取財罪則認為原審未採...

