影／台北市議員陳怡君認貪汙罪今獲交保 保鑣火爆開道畫面曝光

台北市議員陳怡君與辦公室主任張惠霖詐領助理費、收賄替建商關說建案遭訴，士林地院裁定自9月3日起延押2月。兩女抗告，台灣高等法院今召開訊問庭，訊後合議庭破天荒自為裁定陳女100萬、張女50萬元具保，皆限制住居、出境出海，並接受科技設備監控8月確定。陳女下午2點20分在黑衣保鑣保護下步出高院，黑衣男大力推開媒體，旁邊還有人喊「不要撞到我的車欸」。

媒體詢問「覺得自己很無辜嗎？」、「有沒有要向選民道歉」，陳怡君一語不發，張惠霖則緊貼在她身邊。

今天早上法官林孟皇開完訊問庭後，合議庭隨即評議，上午11點30分時，法官諭知陳怡君、張惠霖可交保。高院法警室等待保證金到位後，發給她們「個案手機」，每天晚上6點至10點自拍照片，傳給科技監控中心報到。

陳怡君在走出高院前，先到廁所更衣、化妝，脫下在看守所配戴的粗框眼鏡，重新打扮再步出高院，身邊開道的保鑣盛氣凌人，兩隻手不斷地推開記者，陳怡君未發表隻字片語即上車離去。

本案源於陳怡君與綽號「饅頭主任」的張惠霖被控詐領384萬餘元助理費，另被查出收「顧問費」70萬餘元替建商關說建案，士檢6月初偵結，依貪汙治罪條例公務員利用職務上機會詐取財物、不違背職務收賄罪、洗錢防制法一般洗錢罪、刑法偽造署押及使公務員登載不實罪起訴陳女等7人。

張惠霖就全部犯罪事實認罪，陳怡君除洗錢罪外，其他被控事實也認罪，兩人都繳回犯罪所得。