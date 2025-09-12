聽新聞
砂石車防塵網未收折斷紅綠燈 駕駛收千元罰單還要賠5萬元修理費
一輛砂石車11日中午行經屏東縣內埔鄉壽比路與南山路口時，因車上防塵網未妥善收整，直接勾到紅綠燈把橫桿折斷，被後方的行車記錄器拍攝下。警方事後通知駕駛到案，依道路交通管理處罰條例開罰1000元以上3000元以下罰鍰，並求償號誌修復費用。
有網友在Treads上PO出影片，一輛砂石車行駛時未將防塵網收好，經過路口時直接把紅綠燈折斷，駕駛也當場把車停在路口，不知所措。網友指出「還以為你是要把貨斗蓋住，沒想到是想攻擊紅綠燈。」
內埔警分局表示，此事件發生在11日中午12點多，事後已通知駕駛到案，依道路交通管理處罰條例處1000元以上3000元以下罰鍰，另求償號誌修復費用，金額仍在估算中。不過有維修廠商估價旋臂損毀與號誌燈箱損毀，修理費用約5萬元。
