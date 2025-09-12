保母嫌幼童步履太慢「拉衣領拖行」 判拘50日

何姓保母嫌受託照顧幼童走路慢，拉著衣領「拖著走」，造成幼童頸部成傷，家長提告；台北地院審理虐童案，何女認罪，法官依成年人故意對兒童犯傷害罪判她拘役50日，不得易科罰金，准許聲請易服社會勞動。可上訴。

檢察官指控，46歲何女受雇照顧楊姓幼童，2024年12月12日上午7時許，不滿楊童吵鬧且步行緩慢，以手強拉楊童衣領拖行，造成楊童頸部7公分瘀傷，楊父接獲幼稚園老師通知，報警處理，檢方偵辦，對何女聲請簡判。

法官審理認為，何女犯的傷害罪最重本刑為5年，對幼童施暴加重其刑2分之1後，最重本刑已達7年6月，與刑法「犯最重本刑為5年以下」得易科罰金條件不合，不能易科，但仍可聲請易服社會勞動。