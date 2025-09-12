高雄3寶媽持竹製「不求人」打傷長子 判5月緩刑2年

快訊

中央社／ 高雄12日電

高雄鄭姓女子平時須照顧3幼子，但因3名孩童中的哥哥日前要搶弟弟玩具，鄭女便持竹製「不求人」毆打哥哥致全身傷；橋頭地院審酌其為經濟支柱，依傷害等罪判5個月、緩刑2年。

橋頭地方法院審理時，鄭女坦承情緒失控才失手傷害孩子，法官審酌被告身為被害人母親卻未能制約情緒，反而是發洩情緒，侵害毫無反擊能力被害人，所為實有不該。

不過，法官念在鄭女犯後有後悔之意，並斟酌家庭須仰賴她外出工作賺錢，若入監執行未必對其家庭有益，據此依成年人故意對兒童犯傷害罪，判處有期徒刑5個月、緩刑2年，另應接受法治教育課程2場次，緩刑期間付保護管束。全案可上訴。

判決指出，鄭女去年5月中在高雄楠梓區住處照顧3幼子時，因哥哥與2個弟弟搶玩具哭鬧，鄭女一時情緒失控持竹製「不求人」毆打，造成全身多處瘀傷，直至育兒指導員於同年6月1日前往進行育兒指導時，發現哥哥臉部及身上有傷，通報社工帶到醫院驗傷，全案因此曝光。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

情緒 失控 法官

