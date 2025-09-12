破天荒！高院裁定撤押陳怡君：檢有蒐證義務 院不應以串證羈押

台北市議員陳怡君與辦公室主任張惠霖涉詐助理費、收賄替建商關說建案，士林地檢署偵結起訴，兩人自6月初羈押禁見，士林地院日前裁定自9月3日起延押2月。兩人抗告，台灣高等法院對「審理中可否以串證之虞羈押被告」有疑，今罕見召開訊問庭，訊後合議庭自為裁定陳女100萬、張女50萬元具保，皆限制住居、出境出海，並接受科技設備監控8月。

高院法官林孟皇表示，科控8月屆滿後或需變更，仍由士林地院處理。合議庭表示，檢察官有舉證責任、說理義務，檢察官在起訴後，證據應視為蒐集完成，除非有勾串「具體事證」，否則法院不應以串證為由羈押，士院裁定有違誤，因此撤銷原裁定；但合議庭認為兩人有逃亡之虞，但不必然要羈押，可用替代處分防範。

過去高院審酌抗告案多書面裁定，刑事訴訟法第412條規定「抗告法院認為抗告無理由者，應以裁定駁回之。」，第413條規定「抗告法院認為抗告有理由者，應以裁定將原裁定撤銷；於有必要時，並自為裁定。」，本件受命法官林孟皇特地提被告出來開庭，相當罕見。

陳怡君與綽號「饅頭主任」的張惠霖被控詐領384萬餘元助理費，另被查出收「顧問費」70萬餘元替建商關說建案，士檢6月初偵結，依貪汙治罪條例公務員利用職務上機會詐取財物、洗錢防制法一般洗錢罪、刑法偽造署押及使公務員登載不實罪起訴陳女等7人。張惠霖就全部犯罪事實認罪，陳怡君除洗錢罪外，其他被控事實也認罪，兩人都繳回犯罪所得。

士林地院認為陳怡君、張惠霖所犯為最輕本刑5年以上之罪，陳女身為台北市議員、張惠霖身為辦公室主任，卻知法犯法，兩人在偵查之初多所否認及迴避案情，並非自始坦承犯行，偵結前雖認罪，但對犯罪情節的供述仍有部分與其他共犯所述不一致之處。

士院認為將來仍有傳喚兩人、同案被告高明義到庭交互詰問的必要，衡量兩人與證人間有一定情誼及聯繫方式，若讓她們在外頭，仍有相互聯繫、袒護或虛偽陳述的可能，且兩人「曾教導共犯於面對檢調調查時應如何回覆」，法院對兩人遵循法律的期待性較低。為保全證人及共犯不受勾串以利審判程序進行，士院認為羈押原因依然存在，因此裁定自9月3日起延長羈押2月，並禁止接見、通信。

高院今開訊問庭時，陳怡君、張惠霖多委由律師代答。律師表示，本件已不符合羈押禁見必要，尤其陳怡君未來是要當其他人的「證人」，而她已經認罪了，怎麼還會押「證人」？邏輯不通。而陳女、張女是否會互相袒護，則是一審法官的臆測，她們沒有要互為證人，不符合羈押要件。律師表示，士林地院未要求士林地檢署提出其他證據，代表現有證據已經充足，且7月25日至今沒再開準備程序庭，沒有證據受汙染的問題。