快訊

他見iPhone 17最貴破7萬「都誰在買？」 網曝2種人會有需要

美突擊現代汽車廠 暴露貿易和移民法規間的巨大差距

以林姿妙秘書名號詐財17人 許智信7罪先定讞

中央社／ 台北12日電

前宜縣專員許智信以縣長林姿妙秘書名號詐騙投資獲利，最高法院就7個詐欺取財罪駁回上訴定讞；另10個詐欺取財罪則認為原審未採貪污治罪條例論處理由不完備，此部分撤銷發回。

最高法院表示，許智信涉犯7個詐欺取財罪，非屬公務員職務上犯罪，原審判決無違誤，因此駁回上訴定讞，確切執行刑期將由檢方向法院聲請定執行刑。

至於另犯10個詐欺取財罪部分，最高法院認為，依卷證內容，許智信此部分行為是否與職務相關，及是否利用職務機會詐取財物，原審有調查未盡、理由不備的違法，因此撤銷判決，發回台灣高等法院更審。

本案起於，許智信於民國109年2月至112年9月間，受聘於宜蘭縣政府公共造產基金擔任業務員等，同時也是縣長林姿妙團隊駐區宜蘭市專員，代表或陪同縣長參與活動，使數名告訴人誤信其與縣長關係密切，財務穩健。

許智信明知投資失利、積欠債務，卻佯稱可透過他投資縣府標案、採購案等，使告訴人分別交付新台幣20萬至1280萬元不等款項。

一審宜蘭地方法院依貪污治罪條例的公務員利用職務詐取財物罪共10罪，及刑法詐欺取財罪共7罪，判處許智信應執行有期徒刑12年。案經上訴，二審由高院審理。

二審審理後認為，許智信雖任職縣府，其職務內容與縣府標案、採購案等業務無關，不符公務員利用職務詐取財物罪的構成要件，改依刑法詐欺取財罪論處，改判處應執行有期徒刑4年10月。

前宜縣專員許智信以縣長林姿妙秘書名號詐騙投資獲利，最高法院就7個詐欺取財罪駁回上訴定讞；另10個詐欺取財罪則認為原審未採貪污治罪條例論處理由不完備，此部分撤銷發回。圖／聯合報系資料照片
前宜縣專員許智信以縣長林姿妙秘書名號詐騙投資獲利，最高法院就7個詐欺取財罪駁回上訴定讞；另10個詐欺取財罪則認為原審未採貪污治罪條例論處理由不完備，此部分撤銷發回。圖／聯合報系資料照片

詐欺 公務員 林姿妙 最高法院

延伸閱讀

他以零食報關 開箱查驗竟是眼鏡王蛇、澤巨蜥 二審認罪改判6月

巴西最高法院判波索納洛策畫政變有罪、服刑27年 川普說話了

涉中科院標案機密外洩 達運光電女董座複訊後聲押

貪108萬助理費 顏寬恒二審重判理由曝！「顏董代收代付總表」是關鍵

相關新聞

破天荒！高院裁定撤押陳怡君：檢有蒐證義務 院不應以串證羈押

台北市議員陳怡君與辦公室主任張惠霖涉詐助理費、收賄替建商關說建案，士林地檢署偵結起訴，兩人自6月初羈押禁見，士林地院日前...

屏東縣前後任長治鄉長都貪汙 公款買阿妹演唱會商品…各判關8年定讞

屏東縣前長治鄉長許玉秀9年前詐領「王爺奶奶回娘家」活動的補助款，另同為屏東縣長治鄉前鄉長的古佳川則因購買張惠妹演唱會紀念...

大陸駭客盜高鐵TGo點數、小樹點 金主與車手頭起訴各求刑3至4年

駭客金主游哲銘與車手頭鄭宇軒涉聯手中國大陸駭客盜取台灣高鐵「TGo」及國泰世華小樹生活網站會員點數，兌換全國電子抵用券、...

以林姿妙秘書名號詐財17人 許智信7罪先定讞

前宜縣專員許智信以縣長林姿妙秘書名號詐騙投資獲利，最高法院就7個詐欺取財罪駁回上訴定讞；另10個詐欺取財罪則認為原審未採...

為柯文哲抗告案演繹？高院：法院沒有接力檢察官補強有罪證據的義務

台北市議員陳怡君辦公室主任張惠霖詐領助理費、收賄替建商關說建案，遭士林地檢署起訴，士林地院日前裁定自9月3日起延押2月。...

高雄港工人人孔蓋內缺氧身亡 包商賠810萬元換緩刑

高雄港2022年施作蓬萊港區基礎設施改善工程，由外包商承攬電力工程，沒想到一名伍姓工人在人孔蓋內焊接時，因內部空氣不流通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。