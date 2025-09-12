以林姿妙秘書名號詐財17人 許智信7罪先定讞

前宜縣專員許智信以縣長林姿妙秘書名號詐騙投資獲利，最高法院就7個詐欺取財罪駁回上訴定讞；另10個詐欺取財罪則認為原審未採貪污治罪條例論處理由不完備，此部分撤銷發回。

最高法院表示，許智信涉犯7個詐欺取財罪，非屬公務員職務上犯罪，原審判決無違誤，因此駁回上訴定讞，確切執行刑期將由檢方向法院聲請定執行刑。

至於另犯10個詐欺取財罪部分，最高法院認為，依卷證內容，許智信此部分行為是否與職務相關，及是否利用職務機會詐取財物，原審有調查未盡、理由不備的違法，因此撤銷判決，發回台灣高等法院更審。

本案起於，許智信於民國109年2月至112年9月間，受聘於宜蘭縣政府公共造產基金擔任業務員等，同時也是縣長林姿妙團隊駐區宜蘭市專員，代表或陪同縣長參與活動，使數名告訴人誤信其與縣長關係密切，財務穩健。

許智信明知投資失利、積欠債務，卻佯稱可透過他投資縣府標案、採購案等，使告訴人分別交付新台幣20萬至1280萬元不等款項。

一審宜蘭地方法院依貪污治罪條例的公務員利用職務詐取財物罪共10罪，及刑法詐欺取財罪共7罪，判處許智信應執行有期徒刑12年。案經上訴，二審由高院審理。