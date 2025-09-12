快訊

Sony Xperia 10 VII搶先開箱！功能升級多了快門鍵 告別21:9螢幕、改橫向鏡頭

強調和平共榮！賴清德：願意在「對等尊嚴」下跟中國交流

談四叉貓遭網友酸「看透了」 呱吉暴怒砸麥、摔帽

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄港工人人孔蓋內缺氧身亡 包商賠810萬元換緩刑

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄港2022年施作蓬萊港區基礎設施改善工程，由外包商承攬電力工程，沒想到一名伍姓工人在人孔蓋內焊接時，因內部空氣不流通缺氧，造成伍男昏迷送醫多日後不治，包商及2名負責人涉犯違反職安法、過失致死遭判刑，不過因拿出810萬元與死者家屬達成和解，法官最終輕判並給予緩刑。

判決書指出，伍姓工人是在2022年12月5日經由屏東一家派遣公司以契約派遣工的方式被派到高雄港負責施作由外包商承攬的港區電力工程，當天上午伍男進到下水道人孔蓋內焊接施工時，因人孔蓋內沒有保持通風，且沒有裝設氧氣濃度儀，導致伍男缺氧昏迷。

伍男經過19天搶救，最終仍因腦髓廣泛性缺血性壞死及併發症導致死亡，家屬提告外包商、陳姓包商現場負責人及郭姓派遣公司負責人。

郭姓派遣公司負責人坦承只是將伍男派遣到高雄港工作，但實際工作前他並未事先前往了解工作環境，陳姓包商現場負責甚至坦承當天施工時，他人根本不在現場，2人都沒有為伍男做適當防護措施。

高雄地院法官審理後認為，包商違反職業安全衛生法釀成死亡職災，同時陳及郭都犯過失致死罪，本應注意對於防止工作場所未採取充足通風所引起的危害，卻未依規定，設置必要設備及措施，但念在事後已與被害人家屬以810萬元調解成立，且已全部賠償完畢，家屬也願意給予機會，因此從輕量刑、緩刑，除外包商開罰罰金20萬元外，郭及陳都各判6個月有期徒刑，並給予緩刑2年。

高雄地院。圖／本報系資料照
高雄地院。圖／本報系資料照

死亡 高雄港

相關新聞

破天荒！高院裁定撤押陳怡君：檢有蒐證義務 院不應以串證羈押

台北市議員陳怡君與辦公室主任張惠霖涉詐助理費、收賄替建商關說建案，士林地檢署偵結起訴，兩人自6月初羈押禁見，士林地院日前...

屏東縣前後任長治鄉長都貪汙 公款買阿妹演唱會商品…各判關8年定讞

屏東縣前長治鄉長許玉秀9年前詐領「王爺奶奶回娘家」活動的補助款，另同為屏東縣長治鄉前鄉長的古佳川則因購買張惠妹演唱會紀念...

大陸駭客盜高鐵TGo點數、小樹點 金主與車手頭起訴各求刑3至4年

駭客金主游哲銘與車手頭鄭宇軒涉聯手中國大陸駭客盜取台灣高鐵「TGo」及國泰世華小樹生活網站會員點數，兌換全國電子抵用券、...

高雄港工人人孔蓋內缺氧身亡 包商賠810萬元換緩刑

高雄港2022年施作蓬萊港區基礎設施改善工程，由外包商承攬電力工程，沒想到一名伍姓工人在人孔蓋內焊接時，因內部空氣不流通...

網PO可投資賴政府補助養貓狗的3000元違法？法院裁定出爐

鑽研流量的象漾公司負責人石尊元與男子連聖壹發表政府發補助養貓狗的3000元可以投資的影片，警方認散布謠言，依社會秩序維護...

前妻恐涉詐通報165監控帳戶 銀行員竟洩漏這消息遭判刑

台中邱姓男子擔任兆豐銀行行員時，得知吳姓前妻誤將公司戶頭交給詐騙集團，發現自己恐涉及洗錢隨即通知「165」轉知銀行監控該...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。