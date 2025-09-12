聽新聞
高雄港工人人孔蓋內缺氧身亡 包商賠810萬元換緩刑
高雄港2022年施作蓬萊港區基礎設施改善工程，由外包商承攬電力工程，沒想到一名伍姓工人在人孔蓋內焊接時，因內部空氣不流通缺氧，造成伍男昏迷送醫多日後不治，包商及2名負責人涉犯違反職安法、過失致死遭判刑，不過因拿出810萬元與死者家屬達成和解，法官最終輕判並給予緩刑。
判決書指出，伍姓工人是在2022年12月5日經由屏東一家派遣公司以契約派遣工的方式被派到高雄港負責施作由外包商承攬的港區電力工程，當天上午伍男進到下水道人孔蓋內焊接施工時，因人孔蓋內沒有保持通風，且沒有裝設氧氣濃度儀，導致伍男缺氧昏迷。
伍男經過19天搶救，最終仍因腦髓廣泛性缺血性壞死及併發症導致死亡，家屬提告外包商、陳姓包商現場負責人及郭姓派遣公司負責人。
郭姓派遣公司負責人坦承只是將伍男派遣到高雄港工作，但實際工作前他並未事先前往了解工作環境，陳姓包商現場負責甚至坦承當天施工時，他人根本不在現場，2人都沒有為伍男做適當防護措施。
高雄地院法官審理後認為，包商違反職業安全衛生法釀成死亡職災，同時陳及郭都犯過失致死罪，本應注意對於防止工作場所未採取充足通風所引起的危害，卻未依規定，設置必要設備及措施，但念在事後已與被害人家屬以810萬元調解成立，且已全部賠償完畢，家屬也願意給予機會，因此從輕量刑、緩刑，除外包商開罰罰金20萬元外，郭及陳都各判6個月有期徒刑，並給予緩刑2年。
