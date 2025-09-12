快訊

Sony Xperia 10 VII搶先開箱！功能升級多了快門鍵 告別21:9螢幕、改橫向鏡頭

強調和平共榮！賴清德：願意在「對等尊嚴」下跟中國交流

談四叉貓遭網友酸「看透了」 呱吉暴怒砸麥、摔帽

聽新聞
0:00 / 0:00

網PO可投資賴政府補助養貓狗的3000元違法？法院裁定出爐

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

鑽研流量的象漾公司負責人石尊元與男子連聖壹發表政府發補助養貓狗的3000元可以投資的影片，警方認散布謠言，依社會秩序維護法送辦；連、石說，他們參考網路新聞知悉確有補助的事，沒有冒用政府名義，台北地院審查，裁定不罰。可抗告。

台北市警萬華分局移送說，石、連經營Instagram帳號，2025年5月8日發布短影音1則，內容為「賴政府發補助養貓狗領3000元」，影片有取得個人資料與財務的不實消息，涉散布謠言、影響公共安寧，移送裁處。

法官調查，發布的影片是指寵物如經認養、保險、節育符合一定前提下，得以申請補助3000元，於領取後，如果尚未有計畫如何使用，可將補助金用以投資，並得傳訊息到特定帳號以提供連結等。

法官認為，影音不在傳述補助需透過連結，目的是為招攬後續的投資可能，並不會使人心生畏懼，也不會影響公共安寧。

石、連辯稱，他們有參考遠見雜誌網頁及網路新聞，知悉有補助的訊息，經查證也確認有補助的事，於是利用消息翻拍成影片，沒有取得個人資料與財務的行為，更沒有冒用政府的名義。

法官認為，民眾觀看影片後，還是可以查詢並判斷真實性，影片固然將補助福利基於廣告目的而誇大，但不是虛偽、杜撰，裁定2人不罰。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

影片 法官 財務

延伸閱讀

2男發布養貓狗領3千元訊息遭辦 法院裁定不罰

中醫師稱懷孕吃麵「恐釀胎兒心跳停止」 中醫師全聯會：閱聽眾自行審慎判斷

短影音拍這內容流量莫名破百萬 潘映竹盼再累積戲劇作品

北市中階警官人事案發布 副分局長、偵查隊長等88人調動

相關新聞

破天荒！高院裁定撤押陳怡君：檢有蒐證義務 院不應以串證羈押

台北市議員陳怡君與辦公室主任張惠霖涉詐助理費、收賄替建商關說建案，士林地檢署偵結起訴，兩人自6月初羈押禁見，士林地院日前...

屏東縣前後任長治鄉長都貪汙 公款買阿妹演唱會商品…各判關8年定讞

屏東縣前長治鄉長許玉秀9年前詐領「王爺奶奶回娘家」活動的補助款，另同為屏東縣長治鄉前鄉長的古佳川則因購買張惠妹演唱會紀念...

大陸駭客盜高鐵TGo點數、小樹點 金主與車手頭起訴各求刑3至4年

駭客金主游哲銘與車手頭鄭宇軒涉聯手中國大陸駭客盜取台灣高鐵「TGo」及國泰世華小樹生活網站會員點數，兌換全國電子抵用券、...

高雄港工人人孔蓋內缺氧身亡 包商賠810萬元換緩刑

高雄港2022年施作蓬萊港區基礎設施改善工程，由外包商承攬電力工程，沒想到一名伍姓工人在人孔蓋內焊接時，因內部空氣不流通...

網PO可投資賴政府補助養貓狗的3000元違法？法院裁定出爐

鑽研流量的象漾公司負責人石尊元與男子連聖壹發表政府發補助養貓狗的3000元可以投資的影片，警方認散布謠言，依社會秩序維護...

前妻恐涉詐通報165監控帳戶 銀行員竟洩漏這消息遭判刑

台中邱姓男子擔任兆豐銀行行員時，得知吳姓前妻誤將公司戶頭交給詐騙集團，發現自己恐涉及洗錢隨即通知「165」轉知銀行監控該...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。