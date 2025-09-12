屏東縣前後任長治鄉長都貪汙 公款買阿妹演唱會商品…各判關8年定讞

屏東縣前長治鄉長許玉秀9年前詐領「王爺奶奶回娘家」活動的補助款，另同為屏東縣長治鄉前鄉長的古佳川則因購買張惠妹演唱會紀念品、到餐廳為父親慶生等，以不實單據核銷公款5萬8350元，兩人各被最高法院依利用職務詐取財物罪判刑8年，褫奪公權5年定讞，古的部分也已通知檢方啟動防逃機制。

長治國王宮2016年2月舉辦「王爺奶奶回娘家」活動，許玉秀和丈夫、國王公副主委劉富榮及兒子劉信宏向多家廠商取得統一發票或空白免用統一發票收據，填寫不實商品、數量和金額，浮報活動經費支出，向屏東縣政府核銷活動補助款，分別詐得25萬餘元、2萬餘元不法所得。

許玉秀更二審否認犯行，辯稱不知情也沒有參與，但法院根據卷證資料、證人說法不採信她的說詞，審酌後依利用職務詐取財物罪判刑8年，褫奪公權5年，最高法院駁回上訴而確定。

古佳川2020年至2021年期間，多次為支付個人訴訟的律師費、網購張惠妹跨年演唱會的周邊商品、替父親舉辦慶生餐會，要求下屬拿餐廳空白收據，不實填寫餐費金額，再向鄉公所核銷，不法所得共5萬8350元。

古佳川被檢方偵辦並收押近11個多月，他否認犯行，供稱他有在支出傳票及公庫支票親自用印核撥款項，但蓋的時候沒有看內容，不知悉收據核銷內容為何，他沒有指示下屬做這些事，也不清楚收據如何來，也沒有款項匯到他的帳戶等。

但法院認為證人指證歷歷，且本案確實有款項撥匯至古佳川的帳戶，因此不採信他的說詞，一、二審均依公務員利用職務機會詐取財物罪判古佳川8年徒刑，褫奪公權5年，案件上訴，最高法院駁回上訴而定讞。