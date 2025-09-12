快訊

Sony Xperia 10 VII搶先開箱！功能升級多了快門鍵 告別21:9螢幕、改橫向鏡頭

強調和平共榮！賴清德：願意在「對等尊嚴」下跟中國交流

談四叉貓遭網友酸「看透了」 呱吉暴怒砸麥、摔帽

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東縣前後任長治鄉長都貪汙 公款買阿妹演唱會商品…各判關8年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

屏東縣前長治鄉長許玉秀9年前詐領「王爺奶奶回娘家」活動的補助款，另同為屏東縣長治鄉前鄉長的古佳川則因購買張惠妹演唱會紀念品、到餐廳為父親慶生等，以不實單據核銷公款5萬8350元，兩人各被最高法院依利用職務詐取財物罪判刑8年，褫奪公權5年定讞，古的部分也已通知檢方啟動防逃機制。

長治國王宮2016年2月舉辦「王爺奶奶回娘家」活動，許玉秀和丈夫、國王公副主委劉富榮及兒子劉信宏向多家廠商取得統一發票或空白免用統一發票收據，填寫不實商品、數量和金額，浮報活動經費支出，向屏東縣政府核銷活動補助款，分別詐得25萬餘元、2萬餘元不法所得。

許玉秀更二審否認犯行，辯稱不知情也沒有參與，但法院根據卷證資料、證人說法不採信她的說詞，審酌後依利用職務詐取財物罪判刑8年，褫奪公權5年，最高法院駁回上訴而確定。

古佳川2020年至2021年期間，多次為支付個人訴訟的律師費、網購張惠妹跨年演唱會的周邊商品、替父親舉辦慶生餐會，要求下屬拿餐廳空白收據，不實填寫餐費金額，再向鄉公所核銷，不法所得共5萬8350元。

古佳川被檢方偵辦並收押近11個多月，他否認犯行，供稱他有在支出傳票及公庫支票親自用印核撥款項，但蓋的時候沒有看內容，不知悉收據核銷內容為何，他沒有指示下屬做這些事，也不清楚收據如何來，也沒有款項匯到他的帳戶等。

但法院認為證人指證歷歷，且本案確實有款項撥匯至古佳川的帳戶，因此不採信他的說詞，一、二審均依公務員利用職務機會詐取財物罪判古佳川8年徒刑，褫奪公權5年，案件上訴，最高法院駁回上訴而定讞。

屏東縣長治鄉近20年來，連三任鄉長涉貪被判刑確定，國民黨籍前鄉長邱永安涉賣官收賄案被判刑7年8月確定；接任的民進黨籍前鄉長許玉秀也涉貪，許玉秀在羈押期間代理鄉長李新煌又爆出在擔任麟洛鄉長時收取工程回扣，李當時僅代理7天，被判刑7年定讞；古佳川則為無黨籍，一審宣判後遭停職，之後辭去鄉長職務。

屏東縣長治鄉前鄉長許玉秀。圖／聯合報系資料照片
屏東縣長治鄉前鄉長許玉秀。圖／聯合報系資料照片
屏東縣長治鄉前鄉長古佳川。圖／聯合報系資料照片
屏東縣長治鄉前鄉長古佳川。圖／聯合報系資料照片

鄉長 貪汙 屏東

延伸閱讀

顏寬恒涉貪二審判8年4月 內政部揭未停職原因

小港醫院副院長做醫美免單？ 護師工會顧問提告貪汙

顏寬恒二審重判他也判8年2月 林進福喊：天大的冤枉我有服務選民

當庭遭限制出境8月 顏寬恒二審仍重判…豪宅假買賣確定判6月

相關新聞

破天荒！高院裁定撤押陳怡君：檢有蒐證義務 院不應以串證羈押

台北市議員陳怡君與辦公室主任張惠霖涉詐助理費、收賄替建商關說建案，士林地檢署偵結起訴，兩人自6月初羈押禁見，士林地院日前...

屏東縣前後任長治鄉長都貪汙 公款買阿妹演唱會商品…各判關8年定讞

屏東縣前長治鄉長許玉秀9年前詐領「王爺奶奶回娘家」活動的補助款，另同為屏東縣長治鄉前鄉長的古佳川則因購買張惠妹演唱會紀念...

大陸駭客盜高鐵TGo點數、小樹點 金主與車手頭起訴各求刑3至4年

駭客金主游哲銘與車手頭鄭宇軒涉聯手中國大陸駭客盜取台灣高鐵「TGo」及國泰世華小樹生活網站會員點數，兌換全國電子抵用券、...

高雄港工人人孔蓋內缺氧身亡 包商賠810萬元換緩刑

高雄港2022年施作蓬萊港區基礎設施改善工程，由外包商承攬電力工程，沒想到一名伍姓工人在人孔蓋內焊接時，因內部空氣不流通...

網PO可投資賴政府補助養貓狗的3000元違法？法院裁定出爐

鑽研流量的象漾公司負責人石尊元與男子連聖壹發表政府發補助養貓狗的3000元可以投資的影片，警方認散布謠言，依社會秩序維護...

前妻恐涉詐通報165監控帳戶 銀行員竟洩漏這消息遭判刑

台中邱姓男子擔任兆豐銀行行員時，得知吳姓前妻誤將公司戶頭交給詐騙集團，發現自己恐涉及洗錢隨即通知「165」轉知銀行監控該...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。