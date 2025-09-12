聽新聞
前妻恐涉詐通報165監控帳戶 銀行員竟洩漏這消息遭判刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中邱姓男子擔任兆豐銀行行員時，得知吳姓前妻誤將公司戶頭交給詐騙集團，發現自己恐涉及洗錢隨即通知「165」轉知銀行監控該帳戶，邱向同事打聽監控內容後，竟洩漏給受監控申請人即吳女得知，法院依洩漏關於申報疑似洗錢案件消息罪判邱2月，緩刑2年，可上訴。

檢方查，邱男當時在兆豐商業銀行豐原分行擔任行員，為金融從事人員，因新北市警局刑警大隊偵辦呂姓男子詐欺案，該詐騙集團在臉書散布不實創立貸款公司，誘騙民眾設立公司、商號，再將以公司、商號名義申設的金融帳戶交由機房作為收贓款的人頭戶。

檢方指出，新北刑大偵辦該詐團時，發現邱男的吳姓前妻涉嫌於2024年1月9日，以她擔任負責人的某藝術美學公司向兆豐銀行申設帳戶，再交由詐團作為人頭戶，因發覺自己恐涉犯洗錢罪，就依法通報「165」反詐騙中心轉知兆豐銀行對該帳戶監控。

邱男詢問其他分行同事得知該監控內容，同年月17日竟然用LINE告知吳女，有關監控內容包括關閉自動交易、設定款項只進不出、金額轉出需本人臨櫃辦理，及異常資金匯入通報，予以洩漏給受監控申請人即吳女。

後來吳女為表示清白，主動致電新北市刑大詢問，警方因而循線查獲，檢方依洗錢防制法起訴邱男。

台中地院審理時，因邱男認罪，並和檢察官於審判外達成認罪協商，經檢方聲請改依協商程序而為判決，法院不經言詞辯論，於協商合議範圍內，依修正前洗錢防制法洩漏關於申報疑似洗錢案件消息罪，判處邱男2月，得易科罰金，緩刑2年，判決確定後像公庫支付7萬元。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
監控 洗錢 詐騙集團

