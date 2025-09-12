大陸駭客盜高鐵TGo點數、小樹點 金主與車手頭起訴各求刑3至4年

駭客金主游哲銘與車手頭鄭宇軒涉聯手中國大陸駭客盜取台灣高鐵「TGo」及國泰世華小樹生活網站會員點數，兌換全國電子抵用券、家樂福即享券，不法所得76萬500元。台北地檢署今偵結，依加重詐欺及違反鐵路法罪嫌起訴2人，具體求刑4年、3年。

起訴指出，游哲銘、鄭宇軒、暱稱「華爾街牛哥」、「悟空」與中國大陸駭客「Yang Lei」2024年9月起，用TELEGRAM飛機通訊軟體聯繫，使用VPS虛擬專用伺服器軟體登入台灣高鐵「TGo」網站，登入565組高鐵會員帳密，偽造會員名義，以3250點會員點數兌換全國電子500元抵用券1張，共計97萬5000點兌換抵用券723張，金額計36萬1500元。

車手鄭宇軒2024年9月14日、15日，到全國電子門市兌換全數抵用券，領取SWITCH主機、ASUS及ACER電競筆電、羅技電競滑鼠、行動電源、iPad、AirPods Pro、涼感衣、沐浴球、吸塵器、Dyson吹風機等商品。

國泰金融集團委由神坊資訊公司管理小樹點兌換網站，也遭駭客攻擊，遭以VPS軟體入侵，並用7個IP位置連線、無故輸入51組會員帳密，兌換家樂福即享券3000元共133張，金額計39萬9000元，游哲銘、鄭宇軒在網路轉售獲利。

游哲銘、鄭宇軒涉犯鐵路法對於重要鐵路機構設備之核心資通系統無故輸入其帳號密碼，刑法加重詐欺取財、違法製作財產權紀錄取得他人之物及得財產上不法利益、妨害電腦使用、行使偽造準私文書，及組織犯罪防制條例參與犯罪組織等罪嫌。