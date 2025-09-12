自投羅網停到門口 欠交通罰單10多萬屢催不繳栽在「智慧扣車」

邱男欠繳交通罰鍰逾10萬元，宜蘭分署多次催繳未理會，邱男名下福斯車輛由友人駕駛，昨早臨停分署基隆辦公室前東信路買早餐，觸動門前公務車上「智慧扣車」的行動車牌辨識系統，當場被貼封條扣車。邱男友人馬上聯繫邱男代為辦妥分期，才免於被拖走。

行政執行署宜蘭分署、基隆監理站與宜蘭縣政府財政稅務局三方合作，商借宜蘭財稅局「行動車牌辨識系統」給基隆監理站，在基隆區執行欠款車輛查扣。昨天上午「行動車牌辨識系統」架設在公務車上。

宜蘭分署指出，宜蘭分署與基隆監理站昨上午會合出發，剛啟動電腦系統，馬上掃到欠款車，比對車號確認是欠款邱男名下汽車，人員立即下車將封條貼在車上並拍照，完成扣車程序，該車為2014出廠的福斯車輛。

經查，邱男欠繳交通罰鍰逾10萬元，宜蘭分署屢次通知均未到場處理繳款事宜，近來還持續累積欠款。駕車的不是邱男本人，而是其友人，在附近買好早餐返回後，才發現車旁圍了多人，看到車子被貼封條也嚇了一跳。

邱男友人向執行署人員表示，並不知道該車欠那麼多錢，了解車輛執行情形後，馬上電話聯繫到邱男，邱男當場同意繳款，但無法一次繳清，同意友人代為辦妥分期付款展現誠意，宜蘭分署同意將查封車輛交邱男友人保管，免於拖吊。

宜蘭分署執行官表示，民眾積欠各項公法欠款，如置之不理，於移送執行後應主動向分署報告財產狀況、清繳欠款或辦理分期繳納，否則分署會祭出扣薪、扣存、扣車、扣不動產等手段，得不償失。