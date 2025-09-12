快訊

過年秘密帶陳漢典見家長！Lulu爸媽這樣評價準女婿

父母替孩子還學貸不聰明？理財專家：提高老後資金風險

AirPods Pro 3加入心率量測、即時翻譯 蘋果想變長時間配戴「智慧裝置」？

自投羅網停到門口 欠交通罰單10多萬屢催不繳栽在「智慧扣車」

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

邱男欠繳交通罰鍰逾10萬元，宜蘭分署多次催繳未理會，邱男名下福斯車輛由友人駕駛，昨早臨停分署基隆辦公室前東信路買早餐，觸動門前公務車上「智慧扣車」的行動車牌辨識系統，當場被貼封條扣車。邱男友人馬上聯繫邱男代為辦妥分期，才免於被拖走。

行政執行署宜蘭分署、基隆監理站與宜蘭縣政府財政稅務局三方合作，商借宜蘭財稅局「行動車牌辨識系統」給基隆監理站，在基隆區執行欠款車輛查扣。昨天上午「行動車牌辨識系統」架設在公務車上。

宜蘭分署指出，宜蘭分署與基隆監理站昨上午會合出發，剛啟動電腦系統，馬上掃到欠款車，比對車號確認是欠款邱男名下汽車，人員立即下車將封條貼在車上並拍照，完成扣車程序，該車為2014出廠的福斯車輛。

經查，邱男欠繳交通罰鍰逾10萬元，宜蘭分署屢次通知均未到場處理繳款事宜，近來還持續累積欠款。駕車的不是邱男本人，而是其友人，在附近買好早餐返回後，才發現車旁圍了多人，看到車子被貼封條也嚇了一跳。

邱男友人向執行署人員表示，並不知道該車欠那麼多錢，了解車輛執行情形後，馬上電話聯繫到邱男，邱男當場同意繳款，但無法一次繳清，同意友人代為辦妥分期付款展現誠意，宜蘭分署同意將查封車輛交邱男友人保管，免於拖吊。

宜蘭分署執行官表示，民眾積欠各項公法欠款，如置之不理，於移送執行後應主動向分署報告財產狀況、清繳欠款或辦理分期繳納，否則分署會祭出扣薪、扣存、扣車、扣不動產等手段，得不償失。

基隆市持續推動「智慧扣車」，除與基隆市政府交通處等合作運用路邊停車收費資訊通報，只要車子停進停車格，欠款車輛就會即時通報。並與基隆監理站、宜蘭財稅局三方合作，商借宜蘭財稅局宜蘭財稅局「行動車牌辨識系統」加強掃描沿途經過的車牌，比對過濾查扣欠款、欠稅車輛。

邱男的車由友人駕駛，昨早臨停分署基隆辦公室前東信路買早餐，觸動門前公務車上「知慧扣車」行動車牌辨識系統，當場被扣車。圖／宜蘭分署提供
邱男的車由友人駕駛，昨早臨停分署基隆辦公室前東信路買早餐，觸動門前公務車上「知慧扣車」行動車牌辨識系統，當場被扣車。圖／宜蘭分署提供
邱男的車由友人駕駛，昨早臨停分署基隆辦公室前東信路買早餐，觸動門前公務車上「知慧扣車」行動車牌辨識系統，當場被扣車。圖／宜蘭分署提供
邱男的車由友人駕駛，昨早臨停分署基隆辦公室前東信路買早餐，觸動門前公務車上「知慧扣車」行動車牌辨識系統，當場被扣車。圖／宜蘭分署提供
邱男的車由友人駕駛，昨早臨停分署基隆辦公室前東信路買早餐，觸動門前公務車上「知慧扣車」行動車牌辨識系統，當場被扣車。圖／宜蘭分署提供
邱男的車由友人駕駛，昨早臨停分署基隆辦公室前東信路買早餐，觸動門前公務車上「知慧扣車」行動車牌辨識系統，當場被扣車。圖／宜蘭分署提供
邱男的車由友人駕駛，昨早臨停分署基隆辦公室前東信路買早餐，觸動門前公務車上「知慧扣車」行動車牌辨識系統，當場被扣車。圖／宜蘭分署提供
邱男的車由友人駕駛，昨早臨停分署基隆辦公室前東信路買早餐，觸動門前公務車上「知慧扣車」行動車牌辨識系統，當場被扣車。圖／宜蘭分署提供
邱男的車由友人駕駛，昨早臨停分署基隆辦公室前東信路買早餐，觸動門前公務車上「知慧扣車」行動車牌辨識系統，當場被扣車。圖／宜蘭分署提供
邱男的車由友人駕駛，昨早臨停分署基隆辦公室前東信路買早餐，觸動門前公務車上「知慧扣車」行動車牌辨識系統，當場被扣車。圖／宜蘭分署提供

宜蘭 基隆 監理站

延伸閱讀

蘇澳台9線測速照相取締已逾6千件！暫居宜蘭年度「測速王」

開欠稅賓士車賣菜 宜蘭執行分署獲報查封立即繳清

基隆老牌麵包店、市區健身房欠稅費...設備遭查封 9月1日降價賣

無照男多次違規不繳欠款查封不動產 姑姑擔心家產法拍幫繳清

相關新聞

涉貪二審仍判七年十月 顏寬恒將上訴

國民黨立委顏寬恒被控沙鹿莊園豪宅竊佔國有地、假買賣及詐領助理費，台中高分院認定詐領助理費一○八萬、豪宅假買賣，昨仍判刑八...

自投羅網停到門口 欠交通罰單10多萬屢催不繳栽在「智慧扣車」

邱男欠繳交通罰鍰逾10萬元，宜蘭分署多次催繳未理會，邱男名下福斯車輛由友人駕駛，昨早臨停分署基隆辦公室前東信路買早餐，觸...

中科院標案洩密延燒 達運光電女董座與女協理連夜聲押禁見

國家中山科學研究院「鵬園院區智慧型監控指管系統網電基礎工程」標案洩密案持續延燒，桃園地檢署肅貪組檢察官賴穎穎前天指揮調查...

涉中科院標案外洩 達運光電女董座羈押

國家中山科學研究院日前驚爆資通所林姓技術師，涉嫌對外找買家兜售標案資料，桃園地檢署4日先將林某聲押獲准，前天再指揮調查局...

台中大甲千噸廚餘濫倒 起訴10人

葉姓女子是有機肥料、廢棄物處理公司負責人，因廠房空間不足，前年起與另二家公司將蟲糞、廚餘、廢蛋殼、蛋液等廢棄物，載到鐘姓...

KTV糾紛竟持刀尋仇險出人命 一審判7年6月

桃園張姓男子今年兒童節凌晨到KTV聚會，席間劉姓友人與小高爆衝突，場面一度失控。聚會結束後，張男懷恨在心，持刀到劉的聚會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。