中科院標案洩密延燒 達運光電女董座與女協理連夜聲押禁見

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

國家中山科學研究院「鵬園院區智慧型監控指管系統網電基礎工程」標案洩密案持續延燒，桃園地檢署肅貪組檢察官賴穎穎前天指揮調查局國家安全維護工作站，針對上市公司達運光電展開搜索，通知女董座陳碧霜及陳姓女協理，複訊後均當庭逮捕，連夜向法院聲請羈押。

桃檢襄閱主任檢察官黃榮德凌晨說明，中科院資訊通訊研究所林姓技術師涉嫌洩漏涉國安敏感的標案資料，檢方於本月4日已聲押禁見林男獲准。經持續比對事證後，檢調於10日持法院核發搜索票，突擊搜索達運光電公司及68歲董事長陳碧霜、56歲陳姓女協理等人住居所及辦公相關處所共8處，並通知2人到案說明。

檢察官賴穎穎複訊後，認定2人與林姓技術師共同涉及刑法第132條第3項非公務員洩漏國防以外秘密罪，以及第342條第2項、第1項背信未遂罪。因案情重大，且有勾串共犯、證人及滅證之虞，檢方當庭逮捕2人，連夜向法院聲請羈押禁見，桃園地院預計今天上午通知雙方律師進行閱卷後，由值日法官召開羈押庭。

上市公司達運光電女董座陳碧霜及陳姓女協理涉入中科院標案洩密案，桃檢複訊後，認為事涉重大，當庭將2人逮捕，並連夜向法院聲請羈押禁見，桃園地院將待雙方律師閱卷後，最快今天上午召開羈押庭。記者陳恩惠／攝影
上市公司達運光電女董座陳碧霜及陳姓女協理涉入中科院標案洩密案，桃檢複訊後，認為事涉重大，當庭將2人逮捕，並連夜向法院聲請羈押禁見，桃園地院將待雙方律師閱卷後，最快今天上午召開羈押庭。記者陳恩惠／攝影

檢察官 國家安全 桃園地檢署

延伸閱讀

涉中科院標案機密外洩 達運光電女董座複訊後聲押

台灣無人機產業！進入十倍速成長

中科院標案機密外洩…林姓技術師刪LINE滅證 法院裁定羈押禁見

確定資料外洩！中科院機密標案是否遭兜售 桃檢立案偵辦

相關新聞

中科院標案洩密延燒 達運光電女董座與女協理連夜聲押禁見

國家中山科學研究院「鵬園院區智慧型監控指管系統網電基礎工程」標案洩密案持續延燒，桃園地檢署肅貪組檢察官賴穎穎前天指揮調查...

涉中科院標案外洩 達運光電女董座羈押

國家中山科學研究院日前驚爆資通所林姓技術師，涉嫌對外找買家兜售標案資料，桃園地檢署4日先將林某聲押獲准，前天再指揮調查局...

台中大甲千噸廚餘濫倒 起訴10人

葉姓女子是有機肥料、廢棄物處理公司負責人，因廠房空間不足，前年起與另二家公司將蟲糞、廚餘、廢蛋殼、蛋液等廢棄物，載到鐘姓...

涉中科院標案機密外洩 達運光電女董座複訊後聲押

國家中山科學研究院驚爆資訊通訊研究所林姓技術師，涉嫌對外找買家兜售標案資料，桃園地檢署本月4日先將林某聲押獲准，昨再指揮...

新北童行為異常驗出毒品反應 母告父卻因罪嫌不足不起訴

新北市林男帶9歲兒出遊後，男童回家出現亢奮等異常狀態，送醫後檢出毒品反應。媽媽以妨害兒童發展等罪提告，檢方日前不起訴，媽...

影／62歲男酒駕喝茫開車進大排「烏龜翻」查扣駕照牌照

宜蘭62歲游姓男子疑似中午與友人用餐後，酒駕從員山鄉往宜蘭市區方向開快車，方向偏移把車開進路旁大排，濺起大量水花，整輛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。