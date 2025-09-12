中科院標案洩密延燒 達運光電女董座與女協理連夜聲押禁見

國家中山科學研究院「鵬園院區智慧型監控指管系統網電基礎工程」標案洩密案持續延燒，桃園地檢署肅貪組檢察官賴穎穎前天指揮調查局國家安全維護工作站，針對上市公司達運光電展開搜索，通知女董座陳碧霜及陳姓女協理，複訊後均當庭逮捕，連夜向法院聲請羈押。

桃檢襄閱主任檢察官黃榮德凌晨說明，中科院資訊通訊研究所林姓技術師涉嫌洩漏涉國安敏感的標案資料，檢方於本月4日已聲押禁見林男獲准。經持續比對事證後，檢調於10日持法院核發搜索票，突擊搜索達運光電公司及68歲董事長陳碧霜、56歲陳姓女協理等人住居所及辦公相關處所共8處，並通知2人到案說明。