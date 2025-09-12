聽新聞
涉中科院標案外洩 達運光電女董座羈押
國家中山科學研究院日前驚爆資通所林姓技術師，涉嫌對外找買家兜售標案資料，桃園地檢署4日先將林某聲押獲准，前天再指揮調查局國安站搜索上市公司達運光電，通知董座陳碧霜及陳姓職員到案，昨晚複訊後向法院聲押女董座陳碧霜獲准。
據悉，檢調前天發動新一波搜索行動後，達運光電也發布重訊，透露檢調當天的調查搜索行動，表明「全力配合」。
長期承接政府與軍方專案的上市公司達運光電，昨遭檢調搜索，且有多人被帶回約談。據了解，辦案人員查扣物證，正釐清是否涉及國家安全。達運光電董事長陳碧霜、總經理戴國源兩人是夫妻。
據了解，達運光電在2024年取得兩項國防部夜視系統專案，金額約10.5億元，涉及1萬組設備，多為軍規管制產品，原本2024年計畫交付6億元國防產品，但因驗收延後，實際出貨2億元，剩餘4億元遞延至2025年。
FB留言