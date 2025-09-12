聽新聞
0:00 / 0:00

涉中科院標案外洩 達運光電女董座羈押

聯合報／ 記者陳恩惠張宏業／連線報導

上市公司達運光電女董座陳碧霜（右）經複訊後，中場休息用餐時，在地檢署大廳等候區與律師等人交談，當時一派輕鬆，沒想到二度複訊竟遭檢方聲押獲准。記者陳恩惠／攝影
上市公司達運光電女董座陳碧霜（右）經複訊後，中場休息用餐時，在地檢署大廳等候區與律師等人交談，當時一派輕鬆，沒想到二度複訊竟遭檢方聲押獲准。記者陳恩惠／攝影

國家中山科學研究院日前驚爆資通所林姓技術師，涉嫌對外找買家兜售標案資料，桃園地檢署4日先將林某聲押獲准，前天再指揮調查局國安站搜索上市公司達運光電，通知董座陳碧霜及陳姓職員到案，昨晚複訊後向法院聲押女董座陳碧霜獲准。

據悉，檢調前天發動新一波搜索行動後，達運光電也發布重訊，透露檢調當天的調查搜索行動，表明「全力配合」。

長期承接政府與軍方專案的上市公司達運光電，昨遭檢調搜索，且有多人被帶回約談。據了解，辦案人員查扣物證，正釐清是否涉及國家安全。達運光電董事長陳碧霜、總經理戴國源兩人是夫妻。

據了解，達運光電在2024年取得兩項國防部夜視系統專案，金額約10.5億元，涉及1萬組設備，多為軍規管制產品，原本2024年計畫交付6億元國防產品，但因驗收延後，實際出貨2億元，剩餘4億元遞延至2025年。

延伸閱讀

基隆男枕頭悶死5歲兒 遭檢方起訴、法院裁定收押

台灣無人機產業！進入十倍速成長

柯文哲羈押抗告剛分案 檢辯先「小激戰」 法官這時說話了…

確定資料外洩！中科院機密標案是否遭兜售 桃檢立案偵辦

相關新聞

涉中科院標案外洩 達運光電女董座羈押

國家中山科學研究院日前驚爆資通所林姓技術師，涉嫌對外找買家兜售標案資料，桃園地檢署4日先將林某聲押獲准，前天再指揮調查局...

涉中科院標案機密外洩 達運光電女董座複訊後聲押

國家中山科學研究院驚爆資訊通訊研究所林姓技術師，涉嫌對外找買家兜售標案資料，桃園地檢署本月4日先將林某聲押獲准，昨再指揮...

新北童行為異常驗出毒品反應 母告父卻因罪嫌不足不起訴

新北市林男帶9歲兒出遊後，男童回家出現亢奮等異常狀態，送醫後檢出毒品反應。媽媽以妨害兒童發展等罪提告，檢方日前不起訴，媽...

影／62歲男酒駕喝茫開車進大排「烏龜翻」查扣駕照牌照

宜蘭62歲游姓男子疑似中午與友人用餐後，酒駕從員山鄉往宜蘭市區方向開快車，方向偏移把車開進路旁大排，濺起大量水花，整輛...

基隆男枕頭悶死5歲兒 遭檢方起訴、法院裁定收押

基隆市簡姓男子涉嫌用枕頭悶死5歲的兒子，案發後被收押。檢方偵查後依涉犯殺人罪起訴，並在今天移審基隆地院。法官審理後，以簡...

養了6年愛貓慘遭住家附近流浪犬咬死 他提國賠求償123萬敗訴

台南李姓男子不滿住處附近流浪犬流竄，經通報遲未派員抓捕，致使愛貓去年1月間遭3隻流浪犬咬傷致死，認市府動物防疫保護處怠忽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。