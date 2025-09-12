台中大甲千噸廚餘濫倒 起訴10人

檢警在大甲區海邊，查獲遭堆置蟲糞、廚餘殘渣，及廢蛋殼、廢蛋液等廢棄物，數量多達1200公噸，現場惡臭難聞。圖／保七總隊第三大隊中區中隊提供 葉姓女子是有機肥料、廢棄物處理公司負責人，因廠房空間不足，前年起與另二家公司將蟲糞、廚餘、廢蛋殼、蛋液等廢棄物，載到鐘姓男子位於台中大甲濱海空地非法堆置，數量重達一千二百公噸，周邊散發臭雞蛋、廚餘的味道，臭氣沖天。檢方偵結，依廢棄物清理法等起訴葉女、鐘男等十人。

環境部環管署中區管理中心主任葉廼群表示，台中市府今年二月接獲檢舉，大甲區某農地遭違法堆置廢棄物並散發惡臭，到場勘查發現遭傾倒、堆置未發酵完全的廚餘殘渣混合物、廢蛋殼及廢蛋液等廢棄物，汙染環境並散發惡臭，報請台中地檢署偵辦並與中市環保局等成立專案小組追查。

中檢指揮七總隊第三大隊在今年五月搜索葉女公司、涉嫌人，查扣破碎機、地面曬物自動收拾裝包機等證物，查出該公司收受廢棄物及產出數量與申報不符。

檢警調查，葉女擔任生物農業公司負責人，旗下位於彰化鹿港廠房經檢核通過，可合法收受廚餘，再利用製成飼料，但不得製成肥料。

葉女與兩家載運水肥、食品公司共謀，二○二三年八月起分別找司機載運蟲糞、廚餘殘渣等廢棄物，到台中市大甲區西勢海堤、臨海路一帶的土地違法傾倒、堆置。

鐘男將各種廢棄物混合後，裝入印有葉女公司字樣的「肥料」包裝袋，計畫運回葉女公司作為肥料對外販售，但鐘製作肥料技術不佳，只好改為非法堆放蟲糞等廢棄物，以每車收六千元、每袋（廿公斤）六十元，向三家公司收酬勞。

台中市環保局三月十八日會同警方查獲司機載運大量破碎廢蛋殼傾倒，依現行犯逮捕。檢警向上溯源，葉女公司不實申報廢棄物達一一○點六四公噸，鐘男大甲土地非法堆置廢棄物數量超過一千二百公噸。

葉女否認犯行，辯稱初期以每公斤零點六元賣肥料給鐘，後來則改為贈送，若有需要再請鐘包裝後運回，自己支付包裝費，並辯稱被查獲時是下屬疏失。