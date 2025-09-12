聽新聞
涉貪二審仍判七年十月 顏寬恒將上訴

聯合報／ 記者曾健祐趙容萱鄭媁黃婉婷／連線報導

國民黨立委顏寬恒因為因沙鹿莊園豪宅涉竊占國有地、假買賣及詐領助理費案遭到起訴，一審依貪汙、偽造文書2罪判處8年4個月徒刑，全案上訴，昨天二審判駁回，維持7年10個月，並限制顏出境出海8個月，仍可上訴。記者黃仲裕／攝影
國民黨立委顏寬恒被控沙鹿莊園豪宅竊佔國有地、假買賣及詐領助理費，台中高分院認定詐領助理費一○八萬、豪宅假買賣，昨仍判刑八年四月，犯貪汙治罪條例維持七年十月可上訴，偽造文書罪處六月得易科罰金確定，並限制出境出海八月。

顏寬恒說，政治凌駕司法，將上訴捍衛清白。國民黨考紀會表示，支持顏上訴。內政部表示，如貪汙經判決確定且褫奪公權，將註銷立委名籍。

一審判決後檢方及顏均上訴，台中高分院昨判駁回，顏與苑裡營造負責人林進福詐領助理費貪汙各判七年十月、七年八月得上訴，其餘不得上訴，顏豪宅假買賣偽造文書判六月得易科罰金。

二審指出，顏、林及設計師張于廷否認假買賣，但三人就買賣磋商所述矛盾，豪宅占地面積甚廣，所有權人不同，成交總價四五一五萬元，磋商至簽買賣契約、移轉登記短短數日，張簽約前沒了解或查看買賣標的，金流是林籌謀，足見款項出入為掩人耳目。

二審認定，顏在檢方訊問供稱林沒擔任過其助理，且林的妻子製作「顏董代收代付總表」，立法院核撥至林帳戶一○八萬元，列載顏各類代付款支出，堪認助理費被挪用為顏私人開銷。

檢方起訴，莊園竊佔國有地一○九七點一四平方公尺被告發，顏為脫手，以借款為名以四五一五萬元賣給張，並和妻子陳麗凌及林共謀，由張購買豪宅；另顏以林為人頭詐領一○八萬元助理費。

一審依貪汙條例利用職務機會詐取財物、偽造文書，各判顏七年十月、六月，林七年八月、六月，兩人被訴竊佔無罪，另依偽造文書判張四月、竊佔判顏的胞弟顏仁賢六月，顏妻無罪。

貪汙 顏寬恒 國民黨 內政部

