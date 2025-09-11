聽新聞
涉中科院標案機密外洩 達運光電女董座複訊後聲押
國家中山科學研究院驚爆資訊通訊研究所林姓技術師，涉嫌對外找買家兜售標案資料，桃園地檢署本月4日先將林某聲押獲准，昨再指揮調查局國安站搜索上市公司達運光電，通知董座陳碧霜及陳姓職員到案，今晚複訊後向法院聲押女董座，另陳員仍在複訊中。
據悉，檢調昨天發動新一波搜索行動後，達運光電（8045）也依規定以「本公司配合檢調單位進行調查」為標題，發布重大訊息公告，透露檢調單位於當日對達運光電進行調查與搜索行動，表明「全力配合檢調單位調查」的因應措施，公司強調營運與財務皆「一切正常」，目前無重大影響。
檢調除通知女董座陳碧霜及承辦的陳姓職員外，另還傳喚2名證人到案說明，經調查局國安站初步訊問後，今天下午以「通知到案」方式，將女董座與職員送到地檢署進行複訊，陳碧霜訊問2小時後，檢察官中場休息，讓陳女於地檢署一樓大廳靜候並用餐，期間，陳女神情輕鬆地與律師閒聊，未見頭疼愁苦之狀，詎料，晚間8時檢方通知再次進偵查庭訊問，歷時不過半小時即遭檢方依背信罪向法院聲請羈押，讓律師及家屬大為錯愕。
據調查，本案涉及「鵬園院區智慧型監控指管系統網電基礎工程」標案，屬中科院針對院區安全及監控系統所規畫的重要工程，由於事涉國安，檢憲當時即懷疑洩密非單獨行為，背後疑有特定廠商或人員收受不當利益；經指揮調查局國安站深入追查，發現與收押林男有所接觸的廠商，為長期承接政府與軍方標案，並涉入多項與國防、海巡、智慧監控等相關專案的上市公司達運光電，10日發動搜索並查扣相關證物，通知董事長陳碧霜及陳姓主管到案說明。
