快訊

涉中科院標案機密外洩 達運光電女董座複訊後聲押

聽新聞
0:00 / 0:00

涉中科院標案機密外洩 達運光電女董座複訊後聲押

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

國家中山科學研究院驚爆資訊通訊研究所林姓技術師，涉嫌對外找買家兜售標案資料，桃園地檢署本月4日先將林某聲押獲准，昨再指揮調查局國安站搜索上市公司達運光電，通知董座陳碧霜及陳姓職員到案，今晚複訊後向法院聲押女董座，另陳員仍在複訊中。

據悉，檢調昨天發動新一波搜索行動後，達運光電（8045）也依規定以「本公司配合檢調單位進行調查」為標題，發布重大訊息公告，透露檢調單位於當日對達運光電進行調查與搜索行動，表明「全力配合檢調單位調查」的因應措施，公司強調營運與財務皆「一切正常」，目前無重大影響。

檢調除通知女董座陳碧霜及承辦的陳姓職員外，另還傳喚2名證人到案說明，經調查局國安站初步訊問後，今天下午以「通知到案」方式，將女董座與職員送到地檢署進行複訊，陳碧霜訊問2小時後，檢察官中場休息，讓陳女於地檢署一樓大廳靜候並用餐，期間，陳女神情輕鬆地與律師閒聊，未見頭疼愁苦之狀，詎料，晚間8時檢方通知再次進偵查庭訊問，歷時不過半小時即遭檢方依背信罪向法院聲請羈押，讓律師及家屬大為錯愕。

據調查，本案涉及「鵬園院區智慧型監控指管系統網電基礎工程」標案，屬中科院針對院區安全及監控系統所規畫的重要工程，由於事涉國安，檢憲當時即懷疑洩密非單獨行為，背後疑有特定廠商或人員收受不當利益；經指揮調查局國安站深入追查，發現與收押林男有所接觸的廠商，為長期承接政府與軍方標案，並涉入多項與國防、海巡、智慧監控等相關專案的上市公司達運光電，10日發動搜索並查扣相關證物，通知董事長陳碧霜及陳姓主管到案說明。

上市公司達運光電女董座今晚遭檢方聲押，讓律師及家屬相當錯愕。記者陳恩惠／攝影
上市公司達運光電女董座今晚遭檢方聲押，讓律師及家屬相當錯愕。記者陳恩惠／攝影
上市公司達運光電女董座陳碧霜（右）經複訊後，中場休息用餐時，在地檢署大廳等候區與律師等人交談，當時一派輕鬆，沒想到二度複訊竟遭檢方聲押。記者陳恩惠／攝影
上市公司達運光電女董座陳碧霜（右）經複訊後，中場休息用餐時，在地檢署大廳等候區與律師等人交談，當時一派輕鬆，沒想到二度複訊竟遭檢方聲押。記者陳恩惠／攝影
上市公司達運光電疑涉入中科院標案機密洩密案，檢調昨搜索達運光電並通知董座及承辦主管、證人等到案說明，今晚複訊後，將董座陳碧霜聲請羈押，讓律師及家屬錯愕。記者陳恩惠／攝影
上市公司達運光電疑涉入中科院標案機密洩密案，檢調昨搜索達運光電並通知董座及承辦主管、證人等到案說明，今晚複訊後，將董座陳碧霜聲請羈押，讓律師及家屬錯愕。記者陳恩惠／攝影

檢調 國安 聲押 機密

延伸閱讀

中科院標案機密外洩…林姓技術師刪LINE滅證 法院裁定羈押禁見

確定資料外洩！中科院機密標案是否遭兜售 桃檢立案偵辦

黃國昌：中科院推脫不處理機密兜售案 拒絕收件還要檢舉人自行打電話

獨／黃國昌爆中科院機密資料遭兜售 九鵬標案昨突撤銷

相關新聞

涉中科院標案機密外洩 達運光電女董座複訊後聲押

國家中山科學研究院驚爆資訊通訊研究所林姓技術師，涉嫌對外找買家兜售標案資料，桃園地檢署本月4日先將林某聲押獲准，昨再指揮...

新北童行為異常驗出毒品反應 母告父卻因罪嫌不足不起訴

新北市林男帶9歲兒出遊後，男童回家出現亢奮等異常狀態，送醫後檢出毒品反應。媽媽以妨害兒童發展等罪提告，檢方日前不起訴，媽...

影／62歲男酒駕喝茫開車進大排「烏龜翻」查扣駕照牌照

宜蘭62歲游姓男子疑似中午與友人用餐後，酒駕從員山鄉往宜蘭市區方向開快車，方向偏移把車開進路旁大排，濺起大量水花，整輛...

基隆男枕頭悶死5歲兒 遭檢方起訴、法院裁定收押

基隆市簡姓男子涉嫌用枕頭悶死5歲的兒子，案發後被收押。檢方偵查後依涉犯殺人罪起訴，並在今天移審基隆地院。法官審理後，以簡...

養了6年愛貓慘遭住家附近流浪犬咬死 他提國賠求償123萬敗訴

台南李姓男子不滿住處附近流浪犬流竄，經通報遲未派員抓捕，致使愛貓去年1月間遭3隻流浪犬咬傷致死，認市府動物防疫保護處怠忽...

辜仲諒澄清湖大樓案遭判7年8月 聲請赴日為棒總選舉拉票遭駁

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒被控涉澄清湖大樓購地案，一審遭判7年8月徒刑，限制出境且每日定點於戶籍地拍照報到，辜以赴日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。