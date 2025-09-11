他搭小黃騙運將要抓姦跟蹤女子到家 尾隨進大樓在電梯口性侵得逞

黃姓男子在卡拉OK店騷擾坐陪女子被制止，見女子搭計程車離開，向另輛計程車司機謊稱要抓姦一路跟蹤，並尾隨女子進入大樓後，在電梯口性侵得逞。法官審理後，以黃男認罪、賠償、無前科輕判2年徒刑，但要入獄才能收懲戒與教化之效，未宣告緩刑。

判決指出，黃男去年4月26日深夜到基隆市仁愛區某家卡拉OK店消費，要求店內女職員作陪。到了隔天凌晨2時許，黃男對她有騷擾行為，遭在場人士阻止，這名女子趁機離開卡拉OK店，下樓後隙搭乘計程車離開。

黃男也跟著女子下樓，看見她坐上計程車，攔停另一輛計程車，跟司機謊稱他要抓姦，要司機緊跟被害女子搭乘的計程車，一路開到基隆市七堵區女子的住處。

被害女子下車後，刷卡進入她居住的社區大樓，黃男尾隨進入，並在1樓電梯口從女子身後架住她的脖子，再將她拖拉摔倒在地後，壓在女子的身上。

被害女子當天穿著一件式裙裝，黃男掀開女子的裙子，強行脫下她的內褲，意欲性侵時，生殖器無法勃起。被害女子抗拒並穿回內褲，黃男改以手指戳破她的內褲，並插入陰道，強制性交得逞。被害女子哭喊救命，黃男急忙起身逃離現場。

警方接獲被害女子報案後，查出搭載兩的計程車，並循線查出黃男身分，將他逮捕帶回調查，製作筆錄後將全案送辦。基隆地檢署檢察官偵查後，以涉犯強制性交罪起訴黃男。

基隆地方法院審理時，黃男坦承作案，並與被害女子和2名計程車司機證述情節相符，佐以警方查訪紀錄表、案發現場照片、監視器畫面、被害女子衣服照片、醫院受理疑似性侵害事件驗傷診斷書、刑事警察局鑑定書等事證，認定黃男犯強制性交罪。

刑法規定，犯強暴手段性侵罪，處3年以上，10年以下有期徒刑。法官指出，黃男追蹤被害女子，並以暴力手段犯強制性交罪，本應嚴懲。考量他案發後坦承犯行，並與被害女子調解成立允諾賠償，已履行第1期賠償金。被害女子指黃男若有履行調解條件，對從輕量刑沒有意見，符合刑法規定，因此酌減其刑，判刑2年。

黃男的律師另以被告坦承犯行，並與被害女子調解成立，加上被害人也同意給黃男緩刑，請求宣告緩刑。