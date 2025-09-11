快訊

Lulu、陳漢典閃電公開喜訊！登記時間點曝光 要飛「這處」拍婚紗

詐團「花2元就能查公務車」躲警查緝 公路局急改服務網漏洞

U18世界盃／中華隊投打守不如南韓1：8慘敗 想拚冠軍戰門票很難

他搭小黃騙運將要抓姦跟蹤女子到家 尾隨進大樓在電梯口性侵得逞

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

黃姓男子在卡拉OK店騷擾坐陪女子被制止，見女子搭計程車離開，向另輛計程車司機謊稱要抓姦一路跟蹤，並尾隨女子進入大樓後，在電梯口性侵得逞。法官審理後，以黃男認罪、賠償、無前科輕判2年徒刑，但要入獄才能收懲戒與教化之效，未宣告緩刑。

判決指出，黃男去年4月26日深夜到基隆市仁愛區某家卡拉OK店消費，要求店內女職員作陪。到了隔天凌晨2時許，黃男對她有騷擾行為，遭在場人士阻止，這名女子趁機離開卡拉OK店，下樓後隙搭乘計程車離開。

黃男也跟著女子下樓，看見她坐上計程車，攔停另一輛計程車，跟司機謊稱他要抓姦，要司機緊跟被害女子搭乘的計程車，一路開到基隆市七堵區女子的住處。

被害女子下車後，刷卡進入她居住的社區大樓，黃男尾隨進入，並在1樓電梯口從女子身後架住她的脖子，再將她拖拉摔倒在地後，壓在女子的身上。

被害女子當天穿著一件式裙裝，黃男掀開女子的裙子，強行脫下她的內褲，意欲性侵時，生殖器無法勃起。被害女子抗拒並穿回內褲，黃男改以手指戳破她的內褲，並插入陰道，強制性交得逞。被害女子哭喊救命，黃男急忙起身逃離現場。

警方接獲被害女子報案後，查出搭載兩的計程車，並循線查出黃男身分，將他逮捕帶回調查，製作筆錄後將全案送辦。基隆地檢署檢察官偵查後，以涉犯強制性交罪起訴黃男。

基隆地方法院審理時，黃男坦承作案，並與被害女子和2名計程車司機證述情節相符，佐以警方查訪紀錄表、案發現場照片、監視器畫面、被害女子衣服照片、醫院受理疑似性侵害事件驗傷診斷書、刑事警察局鑑定書等事證，認定黃男犯強制性交罪。

刑法規定，犯強暴手段性侵罪，處3年以上，10年以下有期徒刑。法官指出，黃男追蹤被害女子，並以暴力手段犯強制性交罪，本應嚴懲。考量他案發後坦承犯行，並與被害女子調解成立允諾賠償，已履行第1期賠償金。被害女子指黃男若有履行調解條件，對從輕量刑沒有意見，符合刑法規定，因此酌減其刑，判刑2年。

黃男的律師另以被告坦承犯行，並與被害女子調解成立，加上被害人也同意給黃男緩刑，請求宣告緩刑。

法官認為，黃男雖無前科，並有悔意，但他為滿足自己性慾，先在卡拉OK店騷擾被害女子，見她離開，又以不實理由誆騙計程車司機尾隨返家，再以強暴性侵被害人，對女子身心及住居安全造成嚴重傷害，危及社會治安甚大，黃男有因犯罪行為承擔刑事法律責任必要，以收懲戒與教化之效，宣告緩刑有違比例及平等原則，因此不宣告緩刑。全案可上訴。

黃姓男子尾隨女子進入大樓後，在電梯口性侵得逞。法官審理後，以黃男認罪、賠償、無前科輕判2年徒刑，但要入獄才能收懲戒與教化之效，未宣告緩刑。聯合報資料照
黃姓男子尾隨女子進入大樓後，在電梯口性侵得逞。法官審理後，以黃男認罪、賠償、無前科輕判2年徒刑，但要入獄才能收懲戒與教化之效，未宣告緩刑。聯合報資料照

基隆 性侵害 計程車司機

延伸閱讀

軍中盜賣廢品判決出爐 9軍士官遭判刑、一人收賄近15萬未獲緩刑

他情竇初開帶小女友「轉大人」吃官司 賠這個數換緩刑

板橋火車站前公車猛撞多元化計程車 駕駛與乘客受困3人傷

苗栗縣警察局異地重建 拚4年後20科室300人集中辦公

相關新聞

高雄美濃接連爆盜採！溪埔寮出現「隕石坑」引發污染疑慮 檢方分案調查

美濃「大峽谷」連環爆，吉洋里溪埔寮地段還也被發現巨大坑洞被回填廢棄物，宛如「隕石坑」，且因鄰近地下水取水處已有汙染地下水...

國鼎生技董事長、總裁藉空殼公司掏空千萬 涉證交法遭訴

國鼎生技公司董事長劉勝勇、總裁吳麗玉涉以空殼公司低買高賣、收取假引資服務費，掏空國鼎生技資產上千萬元，士林地檢署指揮調查...

辜仲諒澄清湖大樓案遭判7年8月 聲請赴日為棒總選舉拉票遭駁

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒被控涉澄清湖大樓購地案，一審遭判7年8月徒刑，限制出境且每日定點於戶籍地拍照報到，辜以赴日...

台中九州案換法官！最美女董座多次出國遭限制出境、出海

台中地院審理九州博弈案，包括總裁陳政谷、前三線二星警政監林明佐，及林的女友、九州幹部的前電競聯盟最美董座徐培菁等矚目被告...

獨／狠心泰女將10隻倉鼠沖馬桶 檢8天火速起訴：鼠受痛苦難以想像

泰國籍女子Promin因和台灣男友鬧分手驚動警方到場，被查出逾期居留遭移民署收容，近期網路又流出她將10隻活生生倉鼠沖入...

他搭小黃騙運將要抓姦跟蹤女子到家 尾隨進大樓在電梯口性侵得逞

黃姓男子在卡拉OK店騷擾作陪女子被制止，見女子搭計程車離開，向另輛計程車司機謊稱要抓姦一路跟蹤，並尾隨女子進入大樓後，在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。