快訊

Lulu、陳漢典閃電公開喜訊！登記時間點曝光 要飛「這處」拍婚紗

詐團「花2元就能查公務車」躲警查緝 公路局急改服務網漏洞

U18世界盃／中華隊投打守不如南韓1：8慘敗 想拚冠軍戰門票很難

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄美濃接連爆盜採！溪埔寮出現「隕石坑」引發污染疑慮 檢方分案調查

聯合報／ 記者巫鴻瑋徐白櫻／高雄即時報導

美濃「大峽谷」連環爆，吉洋里溪埔寮地段還也被發現巨大坑洞被回填廢棄物，宛如「隕石坑」，且因鄰近地下水取水處已有汙染地下水疑慮，高雄市府啟動密集地毯式巡查，且因美濃陸續爆發盜採案件，市府將展開每周巡查，橋頭地檢署今也主動分案調查。

橋頭地檢署表示，針對美濃溪埔寮段盜採事件，檢方今天已主動展開分案調查。

民眾黨高雄市黨部揭露，美濃「溪埔寮大坑」靠近社區水源中心處，距離居民所倚賴飲用的地下水源區很近，坑洞被回填廢棄物已經有段時日，大峽谷曝光被取締之後，已有一段時日沒有進行挖掘及回填，現場只看到挖土機，偌大坑洞裸露，沒有任何處置。

由於溪埔寮社區沒有自來水，居民出錢挖掘一口深達170公尺的地下深水井，若被回填有害事業廢棄物，傷害恐比其他盜採及回填廢棄物的坑洞更嚴重，希望檢調及市府要盡快調查處置。

高雄市經發局表示，今年來共在美濃區查獲6處遭盜採土石農地，市府全數皆依土石採取法重罰，未於期限內完成回填整復者，即主動函送地檢署偵辦，絕無寬貸。

不過此處看起來屬於舊案，但是否屬於六案之中，市府需要進一步確認，環保局、農業局、經發局等局處將每周巡查盜採坑洞，防止坑洞回填廢棄物。警察局也導入數位科技偵查、加強科技執法，並於必經路口增設監控器，且預防性攔截取締進出熱區大型車。

美濃溪埔寮出現盜採砂石後遺留的巨大坑洞，宛如隕石坑。圖／民眾黨高雄市黨部提供
美濃溪埔寮出現盜採砂石後遺留的巨大坑洞，宛如隕石坑。圖／民眾黨高雄市黨部提供

美濃 廢棄物 地下水

延伸閱讀

農地變廢土場！美濃盜採回填案15人到案、檢方聲押11人持續追查

影／空拍畫面曝光！大寮良田遭不肖業者堆置建築廢土 高雄市府將嚴辦

爆經濟部5月突廢止取締盜濫採土石方案 陳菁徽：美濃濫採案的大壞人

大寮農田爆非法回填廢棄物成廢地 陳其邁震怒：嚴查嚴辦

相關新聞

高雄美濃接連爆盜採！溪埔寮出現「隕石坑」引發污染疑慮 檢方分案調查

美濃「大峽谷」連環爆，吉洋里溪埔寮地段還也被發現巨大坑洞被回填廢棄物，宛如「隕石坑」，且因鄰近地下水取水處已有汙染地下水...

國鼎生技董事長、總裁藉空殼公司掏空千萬 涉證交法遭訴

國鼎生技公司董事長劉勝勇、總裁吳麗玉涉以空殼公司低買高賣、收取假引資服務費，掏空國鼎生技資產上千萬元，士林地檢署指揮調查...

辜仲諒澄清湖大樓案遭判7年8月 聲請赴日為棒總選舉拉票遭駁

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒被控涉澄清湖大樓購地案，一審遭判7年8月徒刑，限制出境且每日定點於戶籍地拍照報到，辜以赴日...

台中九州案換法官！最美女董座多次出國遭限制出境、出海

台中地院審理九州博弈案，包括總裁陳政谷、前三線二星警政監林明佐，及林的女友、九州幹部的前電競聯盟最美董座徐培菁等矚目被告...

獨／狠心泰女將10隻倉鼠沖馬桶 檢8天火速起訴：鼠受痛苦難以想像

泰國籍女子Promin因和台灣男友鬧分手驚動警方到場，被查出逾期居留遭移民署收容，近期網路又流出她將10隻活生生倉鼠沖入...

影／62歲男酒駕喝茫開車進大排「烏龜翻」查扣駕照牌照

宜蘭62歲游姓男子疑似中午與友人用餐後，酒駕從員山鄉往宜蘭市區方向開快車，方向偏移把車開進路旁大排，濺起大量水花，整輛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。