高雄美濃接連爆盜採！溪埔寮出現「隕石坑」引發污染疑慮 檢方分案調查

美濃「大峽谷」連環爆，吉洋里溪埔寮地段還也被發現巨大坑洞被回填廢棄物，宛如「隕石坑」，且因鄰近地下水取水處已有汙染地下水疑慮，高雄市府啟動密集地毯式巡查，且因美濃陸續爆發盜採案件，市府將展開每周巡查，橋頭地檢署今也主動分案調查。

橋頭地檢署表示，針對美濃溪埔寮段盜採事件，檢方今天已主動展開分案調查。

民眾黨高雄市黨部揭露，美濃「溪埔寮大坑」靠近社區水源中心處，距離居民所倚賴飲用的地下水源區很近，坑洞被回填廢棄物已經有段時日，大峽谷曝光被取締之後，已有一段時日沒有進行挖掘及回填，現場只看到挖土機，偌大坑洞裸露，沒有任何處置。

由於溪埔寮社區沒有自來水，居民出錢挖掘一口深達170公尺的地下深水井，若被回填有害事業廢棄物，傷害恐比其他盜採及回填廢棄物的坑洞更嚴重，希望檢調及市府要盡快調查處置。

高雄市經發局表示，今年來共在美濃區查獲6處遭盜採土石農地，市府全數皆依土石採取法重罰，未於期限內完成回填整復者，即主動函送地檢署偵辦，絕無寬貸。