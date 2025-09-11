快訊

獨／美濃大峽谷案爆發…高雄土資場全面停收營建廢土 業者嘆：誰想隨地便溺

金管會公布壓力測試結果 3家銀行、5家壽險嚴重情境下不合格

聽新聞
0:00 / 0:00

新北童行為異常驗出毒品反應 母告父卻因罪嫌不足不起訴

中央社／ 新北11日電

新北市林男帶9歲兒出遊後，男童回家出現亢奮等異常狀態，送醫後檢出毒品反應。媽媽以妨害兒童發展等罪提告，檢方日前不起訴，媽媽聲請再議後，檢方仍認定罪嫌不足，不起訴林男。

根據新北地檢署不起訴書，林男與陳女為分居夫妻，育有一名9歲男童，平時孩子跟媽媽同住。林男去年4月4日至7日清明連假時帶著孩子跟友人去宜蘭旅遊，男童返回陳女住處時卻陸續出現情緒起伏大、亢奮不睡覺等症狀。陳女10日帶男童就醫後，在男童尿液中驗出毒品成分。

陳女認為林男涉讓孩子施用毒品，以毒品危害防制條例、刑法妨害兒童身心發展等罪提告林男，日前檢方不起訴處分，陳女聲請再議，高等檢察署發回續查。

林男坦承，去年2月至5月間曾購買毒品施用，但否認有餵食男童毒品，自己也未在出遊期間施用毒品。林男說，連假期間因男童有咳嗽症狀，僅給他吃感冒藥，未吃其他藥物。從宜蘭出遊回來後，因男童說想泡溫泉，下午和友人帶著男童前往中和一間汽車旅館，約2小時後再回到住處，期間男童看起來都很正常。

陳女表示，男童4月7日回到家後突然情緒崩潰大哭，並持續捶打家中物品直到凌晨，行為十分異常，且認為男童記憶力退化很多。

至於為何會在孩童體內驗出毒品反應，醫院函覆檢方，小朋友不會主動吸毒，因此可得知孩童曾非自願暴露於毒品環境中，但無法判定是何時及如何暴露，無論是大人強迫小朋友使用，或大人曾在該處吸毒導致粉末掉在地上，導致小朋友玩耍時不慎接觸，皆無法斷定。

檢方指出，檢視林男家中監視器畫面、友人與男童證詞，可認林男確實未在男童面前施用毒品。林男雖有疏忽讓男童暴露在毒品環境，但難排除男童是在林男住處或汽車旅館等疑有毒品蓄積的環境中，於不知情的狀況下接觸到毒品。檢方續查後，仍認為林男罪嫌不足，予以不起訴處分。可再議。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

圖為新北地檢署外觀。圖／聯合報系資料照
圖為新北地檢署外觀。圖／聯合報系資料照

毒品 吸毒

延伸閱讀

違法販售使蒂諾斯自費處方箋 青山診所負責人遭訴

家暴妻子還囂張嗆警脫制服來單挑 警方逮人預防性羈押獲准

影／泰國女子假觀光真運毒 落網起出15公斤大麻市價2千萬

台中通緝犯逃3年…因車尾燈不亮栽了 想逃被警拉下車

相關新聞

新北童行為異常驗出毒品反應 母告父卻因罪嫌不足不起訴

新北市林男帶9歲兒出遊後，男童回家出現亢奮等異常狀態，送醫後檢出毒品反應。媽媽以妨害兒童發展等罪提告，檢方日前不起訴，媽...

涉中科院標案機密外洩 達運光電女董座複訊後聲押

國家中山科學研究院驚爆資訊通訊研究所林姓技術師，涉嫌對外找買家兜售標案資料，桃園地檢署本月4日先將林某聲押獲准，昨再指揮...

影／62歲男酒駕喝茫開車進大排「烏龜翻」查扣駕照牌照

宜蘭62歲游姓男子疑似中午與友人用餐後，酒駕從員山鄉往宜蘭市區方向開快車，方向偏移把車開進路旁大排，濺起大量水花，整輛...

基隆男枕頭悶死5歲兒 遭檢方起訴、法院裁定收押

基隆市簡姓男子涉嫌用枕頭悶死5歲的兒子，案發後被收押。檢方偵查後依涉犯殺人罪起訴，並在今天移審基隆地院。法官審理後，以簡...

養了6年愛貓慘遭住家附近流浪犬咬死 他提國賠求償123萬敗訴

台南李姓男子不滿住處附近流浪犬流竄，經通報遲未派員抓捕，致使愛貓去年1月間遭3隻流浪犬咬傷致死，認市府動物防疫保護處怠忽...

辜仲諒澄清湖大樓案遭判7年8月 聲請赴日為棒總選舉拉票遭駁

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒被控涉澄清湖大樓購地案，一審遭判7年8月徒刑，限制出境且每日定點於戶籍地拍照報到，辜以赴日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。