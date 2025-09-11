新北童行為異常驗出毒品反應 母告父卻因罪嫌不足不起訴

新北市林男帶9歲兒出遊後，男童回家出現亢奮等異常狀態，送醫後檢出毒品反應。媽媽以妨害兒童發展等罪提告，檢方日前不起訴，媽媽聲請再議後，檢方仍認定罪嫌不足，不起訴林男。

根據新北地檢署不起訴書，林男與陳女為分居夫妻，育有一名9歲男童，平時孩子跟媽媽同住。林男去年4月4日至7日清明連假時帶著孩子跟友人去宜蘭旅遊，男童返回陳女住處時卻陸續出現情緒起伏大、亢奮不睡覺等症狀。陳女10日帶男童就醫後，在男童尿液中驗出毒品成分。

陳女認為林男涉讓孩子施用毒品，以毒品危害防制條例、刑法妨害兒童身心發展等罪提告林男，日前檢方不起訴處分，陳女聲請再議，高等檢察署發回續查。

林男坦承，去年2月至5月間曾購買毒品施用，但否認有餵食男童毒品，自己也未在出遊期間施用毒品。林男說，連假期間因男童有咳嗽症狀，僅給他吃感冒藥，未吃其他藥物。從宜蘭出遊回來後，因男童說想泡溫泉，下午和友人帶著男童前往中和一間汽車旅館，約2小時後再回到住處，期間男童看起來都很正常。

陳女表示，男童4月7日回到家後突然情緒崩潰大哭，並持續捶打家中物品直到凌晨，行為十分異常，且認為男童記憶力退化很多。

至於為何會在孩童體內驗出毒品反應，醫院函覆檢方，小朋友不會主動吸毒，因此可得知孩童曾非自願暴露於毒品環境中，但無法判定是何時及如何暴露，無論是大人強迫小朋友使用，或大人曾在該處吸毒導致粉末掉在地上，導致小朋友玩耍時不慎接觸，皆無法斷定。

檢方指出，檢視林男家中監視器畫面、友人與男童證詞，可認林男確實未在男童面前施用毒品。林男雖有疏忽讓男童暴露在毒品環境，但難排除男童是在林男住處或汽車旅館等疑有毒品蓄積的環境中，於不知情的狀況下接觸到毒品。檢方續查後，仍認為林男罪嫌不足，予以不起訴處分。可再議。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885