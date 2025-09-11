影／62歲男酒駕喝茫開車進大排「烏龜翻」查扣駕照牌照

宜蘭62歲游姓男子疑似中午與友人用餐後，酒駕從員山鄉往宜蘭市區方向開快車，方向偏移把車開進路旁大排， 濺起大量水花，整輛車四輪朝天，人受輕傷自行爬出。警方獲報到場對游男進行酒測，酒測值高達每公升0.9毫克，今天依公共危險罪送辦，吊扣其駕照及牌照。

警方調查，車禍發生在下午3時許，當時游男酒後開車從員山鄉金泰路往宜蘭市進士路方向行駛，當時速度並不慢，車輛偏移開入大排時，呈現「烏龜翻」狀態，車底朝上「卡溝」動彈不得。

所幸游男只受輕傷，自己嚇到從車裡爬出，站在大排水裡等候救援，警消到場向附近民眾借來鋁梯，讓他爬著梯子走上路邊，聞到他全身酒氣，經實施酒測值0.9毫克，嚴重超過公共危險法定標準0.25毫克。

宜蘭警方強調「酒駕零容忍」，製作筆錄後依違反公共危險罪，把游男移送宜蘭地檢署偵辦，吊扣駕駛執照及汽車牌照，並可處駕駛3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金，詳細車禍原因尚待調查。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康