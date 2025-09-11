基隆男枕頭悶死5歲兒 遭檢方起訴、法院裁定收押

基隆市簡姓男子涉嫌用枕頭悶死5歲的兒子，案發後被收押。檢方偵查後依涉犯殺人罪起訴，並在今天移審基隆地院。法官審理後，以簡男涉犯重罪嫌疑重大，有逃亡之虞，裁定羈押。

檢方起訴指出，45歲在環保局任期的簡男與張姓妻子結婚14年，今年4月23日晚間夫妻疑因家務及生活費等問題起口角，簡男涉嫌動手打人。簡妻事後聲請通常保護令，並帶兒子回娘家居住，與簡男分居。

簡妻準備離婚及要求取得兒子的監護權，但未禁止簡男探視兒子及帶回家。簡男今年5月13日接兒子回家同住，但隔天未送去幼兒園上課。簡妻用通訊軟體LINE聯絡簡男，他都未回訊息。

簡妻和母親14日晚間去找簡男，想帶回孩子。進屋後發現簡男不在家，並在房間發現兒子在床上疑已死亡，哀痛昏厥。消防人員獲報到場，將男童送醫急救，醫師宣告不治。

警方追查簡男行蹤，15日凌晨零時許在中正路將他逮捕，帶回調查後移送法辦。基隆地檢署檢察官李國瑋複訊後，以涉犯殺人重罪及逃亡之虞等理由聲請羈押，法官裁准。

檢方查出，簡男在5月14日下午至晚上期間，在兒子熟睡時，用枕頭悶壓兒子的口、鼻，導致兒子窒息死亡。簡男涉犯兒童及少年福利與權益保障法故意對其兒童犯罪、刑法成年人故意對兒童犯殺人罪嫌，依國民法官法、刑事訴訟法提起公訴。

檢方今天將在押的簡男移審基隆地院，法官訊問時，簡男坦承起訴書所載犯行，且有起訴書所列證據為證，足認犯罪嫌疑重大。簡男犯最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，有事實足認有逃亡之虞，非予羈押顯難進行審判或執行，認有羈押必要，裁定羈押。

