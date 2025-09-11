台中男涉案件遭10司法機關通緝 違規遭攔查落網

快訊

中央社／ 台中11日電

台中張姓男子涉嫌詐欺等罪，遭北、中、南共10個司法機關通緝，平時靠騎機車穿梭工地販賣飲料維生，他日前在路上違規被警方攔下進而查獲，只好坦然面對司法。

台中市警局第五分局今天表示，松安派出所員警5日上午9時多，執行守望勤務行經北屯區松竹路2段與松義街口時，看到1部載著保麗龍箱的機車，行駛至路邊準備停車時未打方向燈，於是上前攔查。

張男見到員警後急著離開，並不敢直視引發警方注意，盤查時他聲稱未攜帶證件，且忘記身分證號碼，謊報哥哥的身分證號碼，最後張男經不起員警的追問，終於說出自己的身分證號碼，還同時發動機車欲逃逸，幸員警迅速拔除機車鑰匙予以制止。

警方查出，張男涉嫌詐欺、洗錢防制法等罪，遭北、中、南部共10個司法機關通緝，他為躲避查緝，每天騎機車隱身在各個工地販賣飲料維生。

張男向警方表示，前幾天才夢到被警察查獲，因此最近幾日都提心吊膽，如今預知夢成真，只能坦然面對司法。張男經警詢後，被依法押解歸案。

