快訊

才被狗仔爆料死訊…《三生三世》于朦朧墜樓亡 工作室悲痛證實

警訊？台積電創新高、台股爆量近5900億元 下跌家數卻遠多於上漲數

農地變廢土場！美濃盜採回填案15人到案、檢方聲押11人持續追查

中央社／ 高雄11日電

高雄美濃遭不法盜採土石及回填廢棄物，橋檢偵辦傳喚15人到案，並聲押其中11人，橋頭地院裁准2人羈押，檢方另就4人交保部分提出抗告，並將持續蒐集不法事證。

台灣橋頭地方檢察署日前獲悉高雄市美濃區成功段及新吉洋段多處農地及國有地，遭不法集團大範圍盜採土石並回填營建廢棄物。經傳喚15人到案說明，聲押周姓地主等11人，橋頭地方法院審理後，其中曹姓、蘇姓犯嫌因有勾串滅證之虞，裁定羈押禁見，其餘人則以新台幣2萬元至10萬元不等金額交保或請回。

檢方今天下午指出，專案小組8月27日執行搜索，已查扣重型開挖機具怪手15台，傳喚15人到庭，經檢察官訊問後依涉犯廢棄物清理法等罪嫌聲押11人，橋頭地院裁准曹姓、蘇姓被告2人羈押禁見，另檢察官已就未裁准羈押被告等4人提出抗告，將本於勿枉勿縱原則，持續偵辦相關不法事證。

橋頭地檢署檢察長張春暉指出，近期轄區發生多起環保案件，將由主任檢察官陳竹君及查緝黑金專組檢察官與高雄市政府、環境部環境管理署、保七總隊、高雄市警局刑警大隊及轄下各分局組成聯合查緝小組，透過聯繫平台嚴查速辦，對有羈押必要者立即逮捕聲押、對情節重大者從重求刑，並加強查扣犯罪所得與工具。

此外， 高雄市大樹區統嶺段603地號部分山區「光頭」濫墾案，經查此地號為民國109年舊案，檢方偵查後，已於111年8月16日提起公訴，並經橋頭地院在去年11月4日判決有罪確定，張姓被告已繳清全部犯罪所得1020萬6728元，廢棄物均全數清理改善完畢，也無污染情況。

高雄美濃遭不法盜採土石及回填廢棄物，橋檢偵辦傳喚15人到案，並聲押其中11人，橋頭地院裁准2人羈押，檢方另就4人交保部分提出抗告，並將持續蒐集不法事證。示意圖。中央社
高雄美濃遭不法盜採土石及回填廢棄物，橋檢偵辦傳喚15人到案，並聲押其中11人，橋頭地院裁准2人羈押，檢方另就4人交保部分提出抗告，並將持續蒐集不法事證。示意圖。中央社

濫墾 廢棄物 高雄市

延伸閱讀

柯文哲羈押抗告剛分案 檢辯先「小激戰」 法官這時說話了…

大寮農田爆非法回填廢棄物成廢地 陳其邁震怒：嚴查嚴辦

高雄農田變廢土堆置場 議員痛批：農地成財團與不肖業者提款機

時間重疊！柯文哲今出庭詰問周榆修 抗告案「同步」送二審分案

相關新聞

國鼎生技董事長、總裁藉空殼公司掏空千萬 涉證交法遭訴

國鼎生技公司董事長劉勝勇、總裁吳麗玉涉以空殼公司低買高賣、收取假引資服務費，掏空國鼎生技資產上千萬元，士林地檢署指揮調查...

辜仲諒澄清湖大樓案遭判7年8月 聲請赴日為棒總選舉拉票遭駁

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒被控涉澄清湖大樓購地案，一審遭判7年8月徒刑，限制出境且每日定點於戶籍地拍照報到，辜以赴日...

台中九州案換法官！最美女董座多次出國遭限制出境、出海

台中地院審理九州博弈案，包括總裁陳政谷、前三線二星警政監林明佐，及林的女友、九州幹部的前電競聯盟最美董座徐培菁等矚目被告...

獨／狠心泰女將10隻倉鼠沖馬桶 檢8天火速起訴：鼠受痛苦難以想像

泰國籍女子Promin因和台灣男友鬧分手驚動警方到場，被查出逾期居留遭移民署收容，近期網路又流出她將10隻活生生倉鼠沖入...

司法院送出刑事訴訟法修正草案 兒少性剝削、詐欺增修預防性羈押

憲法法庭去年通過「憲判第8號」判決，雖指死刑合憲，但外界質疑該號判決對科處死刑設下重重門檻，是「實質廢死」。司法院今召開...

影／62歲男酒駕喝茫開車進大排「烏龜翻」查扣駕照牌照

宜蘭62歲游姓男子疑似中午與友人用餐後，酒駕從員山鄉往宜蘭市區方向開快車，方向偏移把車開進路旁大排，濺起大量水花，整輛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。