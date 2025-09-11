養了6年愛貓慘遭住家附近流浪犬咬死 他提國賠求償123萬敗訴

台南李姓男子不滿住處附近流浪犬流竄，經通報遲未派員抓捕，致使愛貓去年1月間遭3隻流浪犬咬傷致死，認市府動物防疫保護處怠忽職務，並以飼養6年成本等求償123萬餘元，一審敗訴，他不服上訴，再追訴該處未設置禁止餵食遊蕩犬等告示牌管理有缺失，二審仍以無因果關係而駁回。

動保處指出，動保法立法目的在於保護動物，該法雖授予該機關得逕行沒入犬隻權限，但未明定捕捉流浪犬是其法定職務，且該處尚有裁量權限決定是否沒入。

該處表示，台南市犬貓管理條例僅規範該機關需盡流浪犬管制義務，是基於絕育目的，而非捕捉流浪犬依據，至於該處在民眾通報流浪犬具有攻擊性或有追咬人車事件後，進而派員捕捉流浪犬，是便民服務，而非在執行法定職務。

同時，該處2019年起至該事故發生前，通報當地流浪犬捕捉案件資料，並無該住處附近相關通報紀錄，可見李所稱該處多年未處置，與事實不符。且流浪犬隻具流動性，並非固定在某一區域出現，捕捉本即具有相當程度困難及不確定性，也無法排除是他處犬隻移動至該事故發生地點。

動保處認為，寵物貓在其住處附近遭流浪犬追趕攻擊時，並未有飼主或7歲以上之人伴同，若飼主能善盡其責任，應能避免事故發生。

李說，流浪犬在其住處附近聚集遊蕩已至少3年以上，依台南市犬貓管理及福利促進自治條例，該處有捕捉流浪犬法定職務，惟長期怠於執行捕捉流浪犬職務，致寵物貓遭流浪犬咬傷致死，兩者具相當因果關係。

因此，他依國家賠償法，請求賠償購買寵物貓8萬元，以及6年飼養費、貓砂費、培育費等，合計為123萬餘元。

一審認為，李自承距離該住處最近地點通報捕捉流浪犬事件是於2023年8月底，迄事故發生時已逾4個多月，動保處事前無從預見該住處附近有流浪犬群聚危險或損害發生，難以遽認該處公務員有怠於執行職務情事。

然而，李國賠請求遭一審駁回後，不服上訴外，他再追訴動保處未持續追蹤遊蕩犬捕捉情形，迄至犬隻捕捉到為止，且未設置禁止餵食遊蕩犬等標誌或警示告示，致寵物貓遭遊蕩犬咬傷致死，顯對公共設施設置管理明顯欠缺。

台南高分院指出，動保處所屬公務員對於遊蕩犬咬傷李寵物貓致死一事，無從預見遊蕩犬咬傷寵物貓致死行為發生，且公務員接獲民眾通報出現遊蕩犬進行捕捉與否，與該寵物貓是否會因遭遊蕩犬咬傷致死，而使李受有損害間，也無相當因果關係存在。