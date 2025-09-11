快訊

「我不強迫但會說服你」21歲女網紅險遭騙拍A片 超噁對話曝光

大雨狂炸13縣市！氣象署發布大雨特報 「一路下到晚上」

聽新聞
0:00 / 0:00

養了6年愛貓慘遭住家附近流浪犬咬死 他提國賠求償123萬敗訴

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南李姓男子不滿住處附近流浪犬流竄，經通報遲未派員抓捕，致使愛貓去年1月間遭3隻流浪犬咬傷致死，認市府動物防疫保護處怠忽職務，並以飼養6年成本等求償123萬餘元，一審敗訴，他不服上訴，再追訴該處未設置禁止餵食遊蕩犬等告示牌管理有缺失，二審仍以無因果關係而駁回。

動保處指出，動保法立法目的在於保護動物，該法雖授予該機關得逕行沒入犬隻權限，但未明定捕捉流浪犬是其法定職務，且該處尚有裁量權限決定是否沒入。

該處表示，台南市犬貓管理條例僅規範該機關需盡流浪犬管制義務，是基於絕育目的，而非捕捉流浪犬依據，至於該處在民眾通報流浪犬具有攻擊性或有追咬人車事件後，進而派員捕捉流浪犬，是便民服務，而非在執行法定職務。

同時，該處2019年起至該事故發生前，通報當地流浪犬捕捉案件資料，並無該住處附近相關通報紀錄，可見李所稱該處多年未處置，與事實不符。且流浪犬隻具流動性，並非固定在某一區域出現，捕捉本即具有相當程度困難及不確定性，也無法排除是他處犬隻移動至該事故發生地點。

動保處認為，寵物貓在其住處附近遭流浪犬追趕攻擊時，並未有飼主或7歲以上之人伴同，若飼主能善盡其責任，應能避免事故發生。

李說，流浪犬在其住處附近聚集遊蕩已至少3年以上，依台南市犬貓管理及福利促進自治條例，該處有捕捉流浪犬法定職務，惟長期怠於執行捕捉流浪犬職務，致寵物貓遭流浪犬咬傷致死，兩者具相當因果關係。

因此，他依國家賠償法，請求賠償購買寵物貓8萬元，以及6年飼養費、貓砂費、培育費等，合計為123萬餘元。

一審認為，李自承距離該住處最近地點通報捕捉流浪犬事件是於2023年8月底，迄事故發生時已逾4個多月，動保處事前無從預見該住處附近有流浪犬群聚危險或損害發生，難以遽認該處公務員有怠於執行職務情事。

然而，李國賠請求遭一審駁回後，不服上訴外，他再追訴動保處未持續追蹤遊蕩犬捕捉情形，迄至犬隻捕捉到為止，且未設置禁止餵食遊蕩犬等標誌或警示告示，致寵物貓遭遊蕩犬咬傷致死，顯對公共設施設置管理明顯欠缺。

台南高分院指出，動保處所屬公務員對於遊蕩犬咬傷李寵物貓致死一事，無從預見遊蕩犬咬傷寵物貓致死行為發生，且公務員接獲民眾通報出現遊蕩犬進行捕捉與否，與該寵物貓是否會因遭遊蕩犬咬傷致死，而使李受有損害間，也無相當因果關係存在。

台南高分院認為，我國相關法令並無禁止餵食遊蕩犬規範，因此，動保處未設置禁止餵食遊蕩犬等標誌或警示告示，難認該局就公共設施設置或管理有何欠缺，且更難認李所有寵物貓遭遊蕩犬咬傷致死，與設立禁止餵食遊蕩犬等標誌或警示告示具有因果關係。

台南李姓男子不滿住處附近流浪犬流竄，致使愛貓遭3隻流浪犬咬傷致死，認市府動保處怠忽職務，提國賠求償求償123萬餘元，一審敗訴，他不服上訴，二審又遭駁回。圖／本報資料照
台南李姓男子不滿住處附近流浪犬流竄，致使愛貓遭3隻流浪犬咬傷致死，認市府動保處怠忽職務，提國賠求償求償123萬餘元，一審敗訴，他不服上訴，二審又遭駁回。圖／本報資料照

台南 寵物 流浪犬

延伸閱讀

新北推非犬貓類寵物登記制度 限額送新北幣

山羊迷途林口發電廠海邊被救援 牧場善心收留給予快樂羊生

浪犬闖庭院咬死寵物貓 屏東居民盼主管機關正視

保育類鳳頭蒼鷹誤闖北市議會 動保處協助捕獲野放

相關新聞

國鼎生技董事長、總裁藉空殼公司掏空千萬 涉證交法遭訴

國鼎生技公司董事長劉勝勇、總裁吳麗玉涉以空殼公司低買高賣、收取假引資服務費，掏空國鼎生技資產上千萬元，士林地檢署指揮調查...

辜仲諒澄清湖大樓案遭判7年8月 聲請赴日為棒總選舉拉票遭駁

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒被控涉澄清湖大樓購地案，一審遭判7年8月徒刑，限制出境且每日定點於戶籍地拍照報到，辜以赴日...

台中九州案換法官！最美女董座多次出國遭限制出境、出海

台中地院審理九州博弈案，包括總裁陳政谷、前三線二星警政監林明佐，及林的女友、九州幹部的前電競聯盟最美董座徐培菁等矚目被告...

獨／狠心泰女將10隻倉鼠沖馬桶 檢8天火速起訴：鼠受痛苦難以想像

泰國籍女子Promin因和台灣男友鬧分手驚動警方到場，被查出逾期居留遭移民署收容，近期網路又流出她將10隻活生生倉鼠沖入...

養了6年愛貓慘遭住家附近流浪犬咬死 他提國賠求償123萬敗訴

台南李姓男子不滿住處附近流浪犬流竄，經通報遲未派員抓捕，致使愛貓去年1月間遭3隻流浪犬咬傷致死，認市府動物防疫保護處怠忽...

軍中盜賣廢品判決出爐 9軍士官遭判刑、一人收賄近15萬未獲緩刑

國軍陸軍第三地區指揮部及飛彈光電基地勤務廠、海軍基隆後勤支援指揮部、空軍第二修護大隊9名軍士官，涉嫌勾結業者盜賣軍用廢品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。