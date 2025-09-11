辜仲諒澄清湖大樓案遭判7年8月 聲請赴日為棒總選舉拉票遭駁

中信慈善基金會董事長辜仲諒（中）涉及澄清湖購地弊案，一審遭判7年8月徒刑，限制出境且每日定點於戶籍地拍照報到。圖／聯合報系資料照 中國信託慈善基金會董事長辜仲諒被控涉澄清湖大樓購地案，一審遭判7年8月徒刑，限制出境且每日定點於戶籍地拍照報到，辜以赴日本參加U18世界盃棒球賽決賽及閉幕典禮等事由，聲請解除限制出境。台灣高等法院裁定辜提出1.5億元保證金後，自9月13日至15日解除限制出境、出海及科技監控，並責付外交部長林佳龍、體育署長鄭世忠及律師葉建廷，辜今抗告。

辜抗告的原因是，高院只允許他參加U18世界盃棒球賽決賽及閉幕典禮，但15日至17日他也應全日本野球協會會長山中正竹邀請，為今年10月間世界棒總選舉，到東京拜會、拉票商議，此部分遭駁回。

辜仲諒表示，全日本棒協會長給他的邀請函指出，依日本文化傳統與慣例，候選人會親自出面拜票並透過餐敘展現誠意，僅靠通訊，恐難有機會獲取成果，因此他有必要親自與「日本棒壇重要人士」見面交流，確保選舉結果順利。

律師聲稱，遭判決有罪的澄清湖大樓交易過程，是經理人為使公司交易順利進行，才安排海外子公司執行，辜仲諒身為中信金控大股東，豈有損害自己公司利益來協助部屬獲取不法利益的道理？一審判決認定辜背信而讓下屬獲利違反常情。律師也認為該案經中信銀行內部調查確認，公司未受損害，此交易案辜仲諒亦未獲得任何利益。

高院駁回辜仲諒去東京的理由是，辜赴沖繩參加U-18世界盃決賽及閉幕典禮期間，已安排商議、拜會，已可規劃選務，以達成連任執行副會長之目的。

辜以閉幕典禮後的9月15日至18日有到東京拜會「日本棒壇重要人士」必要，高院質疑所謂棒壇重要人士何以能影響、左右10月的世界棒總選舉結果？未見說明，難認有據。邀請函稱選舉拜票依日本傳統及習慣，需面見餐敘，才可展現誠意，高院認為這是全日本棒協會長個人意見，就算不是虛構的，也是屬於日本的傳統習慣，國際性組織的運作難謂毫無修正可能。更何況這種執行技術層面的問題，應由辜仲諒謀求解決之道，辜只一味強調他無逃亡意圖與可能，難認有親自參與必要、與急迫性。