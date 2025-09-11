影／陳椒華被台南市長提告 今現身警局：這是限縮人民言論自由

快訊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

丹娜絲颱風造成台南多個行政區受損，前立委陳椒華7月19日發文指稱大部分公務單位放假一星期，上班才開始救災；台南市府依據「災害防救法」第53條第3項向台南地檢署提出刑事告發，陳椒華今天下午現身警局，指出被市長黃偉哲告，這是限縮人民言論自由的方式。

前立委陳椒華今年7月19日在臉書發文，丹娜絲颱風後，看到台南市災區放假，大部分公務單位放假一星期，上班才開始救災，黃市長指揮正確？台南市長黃偉哲不願辛苦救災的公務單位被汙衊，指示法制處依據「災害防救法」第53條第3項之規定向南檢提出刑事告發。

檢方將案件發交台南市警第四分局調查，陳椒華今天下午1時許現身分局，她接受本報記者採訪表示當時颱風後一星期，她對台南溪北區域是不是因為大家都放假，看不到公務人員救災，是不是上班以後才救災存疑；加上前一天，民進黨7位市議員抨擊台南市府救災不力。

陳椒華說，她再詢問災區朋友，他們也沒看到有市政府的人員協助救災，因此她質疑市長黃偉哲是不是指揮不力；她很遺憾被台南市政府、被市長黃偉哲市長提告，這是限縮人民言論自由的方式，她認為她沒有妨害救災。

陳椒華認為，她是以人民監督政府的立場，希望政府趕快把這次災害處理好，因為有許多屋頂被吹走了，災後二個星期也沒有恢復，認為市政府要加油；她沒有對所有救災人員來攻擊，救災人員很辛苦，她並不是批評救災人員，她也沒有妨害救災。

陳椒華說，不希望任何政黨首長、任何縣市首長用這樣的方式來控告人民。

前立委陳椒華今天下午現身警局，指出被市長黃偉哲告，這是限縮人民言論自由的方式。記者袁志豪／攝影
