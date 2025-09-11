台中九州案換法官！最美女董座多次出國遭限制出境、出海

快訊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中地院審理九州博弈案，包括總裁陳政谷、前三線二星警政監林明佐，及林的女友、九州幹部的前電競聯盟最美董座徐培菁等矚目被告；中院因承審法官異動，由今年甫分法的64期新人法官林申棟接續審理，考量徐女被起訴後仍多次出國、有相當資力，裁定徐限制出境、出海8月，可抗告。

台中地檢起訴指出，九州總裁陳政谷利用第三方支付「OnePaid」吸收賭資、詐款並洗錢高達438億元，時任台中市刑大大隊長林明佐接受九州供養，還和旗下幹部、前電競女董座徐培菁交往同居，對其洩漏偵辦案情，林涉貪6000多萬元。

檢方指控，徐女為九州幹部，涉嫌組織、洗錢，2024年5月1日複訊後曾命她300萬元交保；但徐女均否認。

中院自去年8月23日繫屬九州案後，經1年多仍在準備程序階段，尚未進入審理，多名被告羈押期也均到期，全數交保候傳中，原受命法官傅可晴因今年調動獲准，中院經抽籤分案，由今年剛分發第64期法官林申棟中籤，林的父親是前大法官林俊益，未來審理風格如何，已在法界引起討論。

中院承審九州案，新合議庭成員為審判長王振佑、受命法官林申棟，及陪席法官陳怡珊。

合議庭指出，檢方依貪汙、賭博、洗錢及組織等罪嫌起訴徐女，全案2024年8月23日繫屬法院，徐女在準備程序中均不認罪，但依卷證足認其嫌疑重大，其涉犯組織為最輕本刑3年以上重罪，未來若判決有罪，刑度勢必不輕。

中院說，徐女在去年被起訴、案件繫屬法院1年內「有多次出入境紀錄」，徐是葳群公司負責人，起訴卷證顯示其帳戶及葳群公司帳戶，有為數非少款項入帳情形，堪認她有相當資歷出境滯留國外，有相當理由足認其有逃亡海外不歸之虞。

中院認審酌徐女人權保障，及公共利益維護，及本案訴訟程度，還有所涉犯罪情節與所犯罪名之輕重、國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益等，就其目的與手段依比例原則權衡。

中院表示，考量採取限制出境、出海之強制處分手段，已屬對徐培菁居住或遷徙自由之相對最小侵害處分，尚未逾越必要程度，因認徐限制出境、出海原因存在，有限制之必要。

中院裁定，9月8日起限制徐培菁出境、出海8月，並前限制內容，由法院通知執行機關即內政部移民署及海洋委員會海巡署偵防分署執行之。

台中地院裁定徐培菁限制出境、出海8月。圖／報系資料照
台中地院裁定徐培菁限制出境、出海8月。圖／報系資料照

