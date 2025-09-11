台中九州案換法官！最美女董座多次出國遭限制出境、出海

台中地院審理九州博弈案，包括總裁陳政谷、前三線二星警政監林明佐，及林的女友、九州幹部的前電競聯盟最美董座徐培菁等矚目被告；中院因承審法官異動，由今年甫分法的64期新人法官林申棟接續審理，考量徐女被起訴後仍多次出國、有相當資力，裁定徐限制出境、出海8月，可抗告。

台中地檢起訴指出，九州總裁陳政谷利用第三方支付「OnePaid」吸收賭資、詐款並洗錢高達438億元，時任台中市刑大大隊長林明佐接受九州供養，還和旗下幹部、前電競女董座徐培菁交往同居，對其洩漏偵辦案情，林涉貪6000多萬元。

檢方指控，徐女為九州幹部，涉嫌組織、洗錢，2024年5月1日複訊後曾命她300萬元交保；但徐女均否認。

中院自去年8月23日繫屬九州案後，經1年多仍在準備程序階段，尚未進入審理，多名被告羈押期也均到期，全數交保候傳中，原受命法官傅可晴因今年調動獲准，中院經抽籤分案，由今年剛分發第64期法官林申棟中籤，林的父親是前大法官林俊益，未來審理風格如何，已在法界引起討論。

中院承審九州案，新合議庭成員為審判長王振佑、受命法官林申棟，及陪席法官陳怡珊。

合議庭指出，檢方依貪汙、賭博、洗錢及組織等罪嫌起訴徐女，全案2024年8月23日繫屬法院，徐女在準備程序中均不認罪，但依卷證足認其嫌疑重大，其涉犯組織為最輕本刑3年以上重罪，未來若判決有罪，刑度勢必不輕。

中院說，徐女在去年被起訴、案件繫屬法院1年內「有多次出入境紀錄」，徐是葳群公司負責人，起訴卷證顯示其帳戶及葳群公司帳戶，有為數非少款項入帳情形，堪認她有相當資歷出境滯留國外，有相當理由足認其有逃亡海外不歸之虞。

中院認審酌徐女人權保障，及公共利益維護，及本案訴訟程度，還有所涉犯罪情節與所犯罪名之輕重、國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益等，就其目的與手段依比例原則權衡。

中院表示，考量採取限制出境、出海之強制處分手段，已屬對徐培菁居住或遷徙自由之相對最小侵害處分，尚未逾越必要程度，因認徐限制出境、出海原因存在，有限制之必要。