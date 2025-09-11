小港醫院副院長做醫美免單？ 護師工會顧問提告貪汙
台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳今天下午到高雄地檢署按鈴申告，要求檢方查辦高雄市小港醫院院長、副院長涉嫌偽造文書、貪汙治罪條例及醫療法等罪。
陳玉鳳認為，高醫承攬高雄市立小港醫院業務，院長、副院長也是「廣義的公務員」，為了公共利益和醫療公信力，不能讓有權勢的人利用權勢來，「壓迫」基層醫護人員造成「霸凌」，才為基層醫護人員站出來申告。
陳玉鳳提及，副院長做醫美手術免單，經高雄市衛生局查核後才補繳，直呼「難道所有人也可以做免費做醫美嗎？」，並在告發狀提出「副院長長期搭院長公務車上下班，違反公務車管理規範」，院長則將特支費撥交副院長「個人使用」，「涉及不法利益輸送」。
陳玉鳳昨天在台北召開記者會，提出相同內容後，小港醫院昨天便回覆，醫美手術在麻醉照會、同意書與藥物使用均合乎規範，並無私自使用藥物，高市衛生局僅指部分行政流程待改善，院方已接受裁處並展開檢討，對馮副院長搭乘公務車，是院長指派公務所需，屬職務範疇；至於特支費，則為院長專屬職權，若由副院長代理院務，相關支出皆依院長指示辦理。
