小港醫院副院長做醫美免單？ 護師工會顧問提告貪汙

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳今天下午到高雄地檢署按鈴申告，要求檢方查辦高雄市小港醫院院長、副院長涉嫌偽造文書、貪汙治罪條例及醫療法等罪。

陳玉鳳認為，高醫承攬高雄市立小港醫院業務，院長、副院長也是「廣義的公務員」，為了公共利益和醫療公信力，不能讓有權勢的人利用權勢來，「壓迫」基層醫護人員造成「霸凌」，才為基層醫護人員站出來申告。

陳玉鳳提及，副院長做醫美手術免單，經高雄市衛生局查核後才補繳，直呼「難道所有人也可以做免費做醫美嗎？」，並在告發狀提出「副院長長期搭院長公務車上下班，違反公務車管理規範」，院長則將特支費撥交副院長「個人使用」，「涉及不法利益輸送」。