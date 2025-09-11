快訊

整理包／立百病毒不排除列法定傳染病！致死率最高75% 症狀、傳染途徑一文看懂

台股上漲23點收25,215點 台積電收1,240元上漲15元創歷史新高

查理柯克槍擊案：槍手未落網，美國政治暴力的無解輪迴？

小港醫院副院長做醫美免單？ 護師工會顧問提告貪汙

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳今天下午到高雄地檢署按鈴申告，要求檢方查辦高雄市小港醫院院長、副院長涉嫌偽造文書、貪汙治罪條例及醫療法等罪。

陳玉鳳認為，高醫承攬高雄市立小港醫院業務，院長、副院長也是「廣義的公務員」，為了公共利益和醫療公信力，不能讓有權勢的人利用權勢來，「壓迫」基層醫護人員造成「霸凌」，才為基層醫護人員站出來申告。

陳玉鳳提及，副院長做醫美手術免單，經高雄市衛生局查核後才補繳，直呼「難道所有人也可以做免費做醫美嗎？」，並在告發狀提出「副院長長期搭院長公務車上下班，違反公務車管理規範」，院長則將特支費撥交副院長「個人使用」，「涉及不法利益輸送」。

陳玉鳳昨天在台北召開記者會，提出相同內容後，小港醫院昨天便回覆，醫美手術在麻醉照會、同意書與藥物使用均合乎規範，並無私自使用藥物，高市衛生局僅指部分行政流程待改善，院方已接受裁處並展開檢討，對馮副院長搭乘公務車，是院長指派公務所需，屬職務範疇；至於特支費，則為院長專屬職權，若由副院長代理院務，相關支出皆依院長指示辦理。

台灣護師工會顧問陳玉鳳今天下午到雄檢按鈴申告。記者林保光／攝影
台灣護師工會顧問陳玉鳳今天下午到雄檢按鈴申告。記者林保光／攝影

貪汙 醫美 衛生局 醫護人員

延伸閱讀

顏寬恒貪汙二審宣判！貪汙7年10月偽造文書判6月

被訴貪汙喊冤 顏寬恒二審宣判後親上火線說明

護師工會顧問質疑懲處問題 小港醫院：依法進行

撿舊電鍋送拾荒婦…北市清潔隊員涉貪汙出庭認罪 環保局：不至於坐牢

相關新聞

國鼎生技董事長、總裁藉空殼公司掏空千萬 涉證交法遭訴

國鼎生技公司董事長劉勝勇、總裁吳麗玉涉以空殼公司低買高賣、收取假引資服務費，掏空國鼎生技資產上千萬元，士林地檢署指揮調查...

台中九州案換法官！最美女董座多次出國遭限制出境、出海

台中地院審理九州博弈案，包括總裁陳政谷、前三線二星警政監林明佐，及林的女友、九州幹部的前電競聯盟最美董座徐培菁等矚目被告...

獨／狠心泰女將10隻倉鼠沖馬桶 檢8天火速起訴：鼠受痛苦難以想像

泰國籍女子Promin因和台灣男友鬧分手驚動警方到場，被查出逾期居留遭移民署收容，近期網路又流出她將10隻活生生倉鼠沖入...

影／陳椒華被台南市長提告 今現身警局：這是限縮人民言論自由

丹娜絲颱風造成台南多個行政區受損，前立委陳椒華7月19日發文指稱大部分公務單位放假一星期，上班才開始救災；台南市府依據「...

小港醫院副院長做醫美免單？ 護師工會顧問提告貪汙

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳今天下午到高雄地檢署按鈴申告，要求檢方查辦高雄市小港醫院院長、副院長涉嫌偽造文書、貪汙治罪...

苗栗男騎無牌電動機車未兩段式左轉 違規遭攔檢竟脫序與警爆衝突

苗栗縣苑裡鎮市區8日深夜爆發一起警民衝突，現場一名邱姓男子騎電動機車在路口因未依規定兩段式左轉，巡邏員警見狀攔檢時，邱男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。