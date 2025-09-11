國鼎生技董事長、總裁藉空殼公司掏空千萬 涉證交法遭訴

快訊

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

國鼎生技公司董事長劉勝勇、總裁吳麗玉涉以空殼公司低買高賣、收取假引資服務費，掏空國鼎生技資產上千萬元，士林地檢署指揮調查局新北市調處偵辦，近日偵結依違反證券交易法等罪嫌起訴2人。

起訴指出，劉勝勇、吳麗玉夫婦2017年至2020年間，將國鼎生技的「樟芝菌絲體膠囊」等保健產品以市價3折至5折不等價格賣給空殼公司豐利生技，使國鼎生技因價差受損2500餘萬元，事後安排不知情國鼎生技員工替豐利生技處理產品進銷貨事宜，由豐利生技以市價賣出相關保健品，使豐利生技獲利2100餘萬元。

劉、吳2人明知國鼎生技生產的黃耆粉產品原料每公斤平均進貨價格僅1102元，且黃耆粉產品銷量大幅下降，無大量進購原料需求，仍指示不知情員工以空殼公司艾可麗公司名義大量進購黃耆粉產品原料，再由國鼎生技於2016年至2017年間， 以每公斤平均1793元的高價（逾原進貨均價1102元的1.6倍），向艾可麗公司購入黃耆粉原料合計5100公斤，使國鼎生技因價差受損352萬餘元。

2人明知豐利、艾可麗公司未聘任何員工，實屬空殼公司，仍與2013年至2020年間，假借豐利、艾可麗公司協助國鼎生技引資名義，由國鼎生技支付投資金額2.5％至5％的引資服務費2837萬餘元、781萬餘元，2家公司實際上並未提供引資服務。

2人透過實質控制的豐利、艾可麗公司以獲取高額銷貨毛利以及假引資服務費後，陸續指示不知情員工提領、轉匯利潤，交付給2人私用，並以此掩飾犯罪金流流向。

檢方認定，劉、吳2人涉嫌違反證交法「非常規交易」、「特別背信」及洗錢罪，偵結起訴，全案犯罪所得逾5000萬元，向法院聲請宣告沒收，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，建請法院依規定追徵其價額。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

生技 服務費

