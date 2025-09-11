苗栗男騎無牌電動機車未兩段式左轉 違規遭攔檢竟脫序與警爆衝突
苗栗縣苑裡鎮市區8日深夜爆發一起警民衝突，現場一名邱姓男子騎電動機車在路口因未依規定兩段式左轉，巡邏員警見狀攔檢時，邱男竟情緒失控作勢攻擊員警，遭在場員警使用辣椒水制止並實施保護管束，全案警詢後開出罰單並依妨害公務罪嫌將他移送法辦。
據了解，38歲邱姓男子8日深夜11點多，騎乘無牌電動二輪車行經苑裡鎮火車站前時，因電動二輪車無牌且未依規定兩段式左轉，巡邏員警發現尾隨鳴笛示警要攔檢，員警隨後在天下路、為公路口追上邱男並攔查，但過程中邱男突然情緒失控，與警方發生口角爭執後發生拉扯，邱男一度擺脫員警掙脫後，甚至還作勢出拳，之後遭員警制止，警方也對邱男開出罰單並依妨害公務移送。
通霄警方表示，事發當時邱男因交通違規遭到巡邏員警攔查，攔查過程中邱男突然情緒激動，揮舞拳頭作勢要攻擊員警，不停出拳、腳步騰挪，之後支援警力趕到，使用辣椒水制止邱男，並將其帶回苑裡分駐所，除依道路交通處罰條例製單舉發，另依涉嫌妨害公務移送邱男。
警方呼籲民眾，面對依法執行公務之員警應保持理性，如有任何脫序行為，將依法嚴辦，切勿以身試法。
