快訊

整理包／立百病毒不排除列法定傳染病！致死率最高75% 症狀、傳染途徑一文看懂

台股上漲23點收25,215點 台積電收1,240元上漲15元創歷史新高

查理柯克槍擊案：槍手未落網，美國政治暴力的無解輪迴？

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／狠心泰女將10隻倉鼠沖馬桶 檢8天火速起訴：鼠受痛苦難以想像

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

泰國籍女子Promin因和台灣男友鬧分手驚動警方到場，被查出逾期居留遭移民署收容，近期網路又流出她將10隻活生生倉鼠沖入馬桶驚悚影片；台中地檢署高度重視，9月1日指派檢察官調查，火速於8天後依違反動物保護法起訴她，並直言倉鼠所受痛苦非常人可想像，建請法院從重量刑。

網路日前流出女子將10隻倉鼠沖進馬桶影片引起公憤，台中警方向移民署借詢時，女子辯稱男友說要將老鼠拿去餵蛇，她一氣之下才全部沖進馬桶。

台中地檢9月1日得知後，指派檢察官温雅惠偵辦，查出Promin（27歲）是逾期居留的泰國籍女子，和台灣籍男友同居北區，她今年8月27日下午5點多，竟然在住處內將自己所有、飼養的10隻倉鼠，分批丟入馬桶沖走，造成10隻鼠均被沖入排水管線經汙水處理，過程因撞擊、緊迫或溺水死亡。

檢方指出，女子還在社群網站Instagram上，發布攝錄將倉鼠沖入馬桶的4則限時動態，供不特定人得以觀賞、聽聞，有民眾看到向台中市動物保護防疫處檢舉，經警方查獲。

檢方訊時，女子坦承不諱，並有警方調查、女子手機內照片，以及相關IG上截圖、限時動態影像可佐，偵結依係犯動物保護法故意傷害動物致死、同法散布虐待、傷害動物影像供人觀賞等2罪嫌起訴她。

檢察官也請法院審酌，女子無視於動物保護法，尊重動物生命及保護動物意旨，將多隻倉鼠沖入馬桶內致死，倉鼠承受的心理恐懼及身體痛苦導致死亡，非一般情境下的人所能想像。

檢方說，倉鼠在法律上雖屬女子所有的「財物」，但倉鼠也是有感受、意識，且能與人類互動的生命，女子不尊重生命， 此舉應嚴加譴責，以免她日後再傷害其他生命鑄成憾事， 她犯後雖坦承，但就動機說法避重就輕，並無真心悔改之意，其惡性非輕，建請從重量刑；女子也將面臨遣返。

網路流傳泰國籍女子將10隻倉鼠沖進馬桶影片，檢方認定她違反動保法，8天內火速偵結起訴她。圖／摘自Threads
網路流傳泰國籍女子將10隻倉鼠沖進馬桶影片，檢方認定她違反動保法，8天內火速偵結起訴她。圖／摘自Threads
網路流傳泰國籍女子將10隻倉鼠沖進馬桶驚悚影片。圖／摘自Threads
網路流傳泰國籍女子將10隻倉鼠沖進馬桶驚悚影片。圖／摘自Threads

馬桶 倉鼠 動物

延伸閱讀

馬桶低頭族易患痔瘡！醫示警「如廁應專注1件事」：最多滑2則TikTok

柯文哲引韓國瑜名言...泣訴1年來睡馬桶邊 陳佩琪不捨哭倒小草懷裡

下場慘了！泰女將10隻倉鼠全沖進馬桶 檢方複訊認定違反動保法

馬桶黑一圈、尿垢刷不掉？內行網友推便宜1物：一晚見效

相關新聞

國鼎生技董事長、總裁藉空殼公司掏空千萬 涉證交法遭訴

國鼎生技公司董事長劉勝勇、總裁吳麗玉涉以空殼公司低買高賣、收取假引資服務費，掏空國鼎生技資產上千萬元，士林地檢署指揮調查...

台中九州案換法官！最美女董座多次出國遭限制出境、出海

台中地院審理九州博弈案，包括總裁陳政谷、前三線二星警政監林明佐，及林的女友、九州幹部的前電競聯盟最美董座徐培菁等矚目被告...

獨／狠心泰女將10隻倉鼠沖馬桶 檢8天火速起訴：鼠受痛苦難以想像

泰國籍女子Promin因和台灣男友鬧分手驚動警方到場，被查出逾期居留遭移民署收容，近期網路又流出她將10隻活生生倉鼠沖入...

影／陳椒華被台南市長提告 今現身警局：這是限縮人民言論自由

丹娜絲颱風造成台南多個行政區受損，前立委陳椒華7月19日發文指稱大部分公務單位放假一星期，上班才開始救災；台南市府依據「...

小港醫院副院長做醫美免單？ 護師工會顧問提告貪汙

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳今天下午到高雄地檢署按鈴申告，要求檢方查辦高雄市小港醫院院長、副院長涉嫌偽造文書、貪汙治罪...

苗栗男騎無牌電動機車未兩段式左轉 違規遭攔檢竟脫序與警爆衝突

苗栗縣苑裡鎮市區8日深夜爆發一起警民衝突，現場一名邱姓男子騎電動機車在路口因未依規定兩段式左轉，巡邏員警見狀攔檢時，邱男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。