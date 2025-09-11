獨／狠心泰女將10隻倉鼠沖馬桶 檢8天火速起訴：鼠受痛苦難以想像

泰國籍女子Promin因和台灣男友鬧分手驚動警方到場，被查出逾期居留遭移民署收容，近期網路又流出她將10隻活生生倉鼠沖入馬桶驚悚影片；台中地檢署高度重視，9月1日指派檢察官調查，火速於8天後依違反動物保護法起訴她，並直言倉鼠所受痛苦非常人可想像，建請法院從重量刑。

網路日前流出女子將10隻倉鼠沖進馬桶影片引起公憤，台中警方向移民署借詢時，女子辯稱男友說要將老鼠拿去餵蛇，她一氣之下才全部沖進馬桶。

台中地檢9月1日得知後，指派檢察官温雅惠偵辦，查出Promin（27歲）是逾期居留的泰國籍女子，和台灣籍男友同居北區，她今年8月27日下午5點多，竟然在住處內將自己所有、飼養的10隻倉鼠，分批丟入馬桶沖走，造成10隻鼠均被沖入排水管線經汙水處理，過程因撞擊、緊迫或溺水死亡。

檢方指出，女子還在社群網站Instagram上，發布攝錄將倉鼠沖入馬桶的4則限時動態，供不特定人得以觀賞、聽聞，有民眾看到向台中市動物保護防疫處檢舉，經警方查獲。

檢方訊時，女子坦承不諱，並有警方調查、女子手機內照片，以及相關IG上截圖、限時動態影像可佐，偵結依係犯動物保護法故意傷害動物致死、同法散布虐待、傷害動物影像供人觀賞等2罪嫌起訴她。

檢察官也請法院審酌，女子無視於動物保護法，尊重動物生命及保護動物意旨，將多隻倉鼠沖入馬桶內致死，倉鼠承受的心理恐懼及身體痛苦導致死亡，非一般情境下的人所能想像。