台中大甲遭堆放1200噸廚餘、廢棄蛋殼 惡臭熏天...驚人畫面曝光

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

彰化葉姓女子經營生物農業公司，從事有機肥料、廢棄物處置，卻因廠內空間不足，和另2間公司前年起將蟲糞、廚餘及廢蛋殼、蛋液等，載到鐘姓男子位於台中大甲海邊空地非法堆放，因廢棄物高達1200公噸，周邊臭氣沖天，檢方偵結依廢棄物清理法等起訴葉、鐘等10人。

全案經台中地檢署檢察官侯詠琪偵辦，指揮保七總隊第三大隊中區中隊等，今年5月搜索再利用公司、涉嫌人，查扣破碎機、地面曬物自動收拾裝包機等證物，查出該公司收受廢棄物及產出數量與申報不符。

檢警調查，葉女擔任生物農業公司負責人，旗下位於彰化鹿港的廠房有經檢核通過，僅可合法收受廚餘，再利用製作成飼料，但不得製成肥料。

葉女指派公司會計、業務，與2家載運水肥、食品公司共謀，2023年8月起分別找司機載運蟲糞、廚餘殘渣，及廢蛋殼、廢蛋液等，到鐘男名下位於大甲區西勢海堤、臨海路一帶的土地違法傾倒、堆置。

鐘再將將蟲糞、廚餘殘渣、廢蛋殼、廢蛋液混合後，裝入印有葉女公司字樣的「肥料」包裝袋，預計運回對方公司作為肥料對外販售，但因鐘技術不佳，無法依要求製成肥料，就改為非法堆放蟲糞等廢棄物，並以每車收6000元、每袋（20公斤）60元，向3間公司收酬勞。

台中市環保局今年3月18日下午到場時，當場查獲司機載運大量破碎廢蛋殼廢棄物傾倒，經警方依現行犯逮捕。

檢警再向上溯源，查出葉女公司還不實申報廢棄物數量達110.64公噸，且經統計鐘男在大甲土地，非法堆置廢棄物數量超過1200公噸，釀現場及周邊臭氣沖天，味道難聞。

檢方訊時，鐘男供稱葉女公司內的肥料經黑水虻分解後即會載到大甲現場，由他翻動、曬乾，因葉女公司設備不足、烘乾耗電是最貴成本，天然曬乾最便宜，所以才載到他那堆置。

葉女則否認犯行，辯稱初期以每公斤0.6元賣肥料給鐘，後來改為贈送，若有需要再請鐘包裝後運回，自己支付包裝費，還說被查獲時是下屬疏失，沒等黑水虻幼蟲將廚餘食用完畢，就載往大甲。

檢方比對證詞、查扣證物等，不採信葉女辯詞，偵結廢棄物清理法等罪嫌，起訴鐘、葉等一共11人。

檢警在大甲區海邊，查獲遭堆置蟲糞、廚餘殘渣，及廢蛋殼、廢蛋液等廢棄物，數量多達1200公噸，現場惡臭難聞。圖／保七總隊第三大隊中區中隊提供
檢警在大甲區海邊，查獲遭堆置蟲糞、廚餘殘渣，及廢蛋殼、廢蛋液等廢棄物，數量多達1200公噸，現場惡臭難聞。圖／保七總隊第三大隊中區中隊提供
檢警在大甲區海邊，查獲遭堆置蟲糞、廚餘殘渣，及廢蛋殼、廢蛋液等廢棄物，數量多達1200公噸，現場惡臭難聞。。圖／保七總隊第三大隊中區中隊提供
檢警在大甲區海邊，查獲遭堆置蟲糞、廚餘殘渣，及廢蛋殼、廢蛋液等廢棄物，數量多達1200公噸，現場惡臭難聞。。圖／保七總隊第三大隊中區中隊提供
檢警在大甲區海邊，查獲遭堆置蟲糞、廚餘殘渣，及廢蛋殼、廢蛋液等廢棄物，數量多達1200公噸，現場惡臭難聞。圖／保七總隊第三大隊中區中隊提供
檢警在大甲區海邊，查獲遭堆置蟲糞、廚餘殘渣，及廢蛋殼、廢蛋液等廢棄物，數量多達1200公噸，現場惡臭難聞。圖／保七總隊第三大隊中區中隊提供
檢警在大甲區海邊，查獲遭堆置蟲糞、廚餘殘渣，及廢蛋殼、廢蛋液等廢棄物，數量多達1200公噸，現場惡臭難聞。圖／保七總隊第三大隊中區中隊提供
檢警在大甲區海邊，查獲遭堆置蟲糞、廚餘殘渣，及廢蛋殼、廢蛋液等廢棄物，數量多達1200公噸，現場惡臭難聞。圖／保七總隊第三大隊中區中隊提供

