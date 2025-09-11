新北議員邱烽堯涉弊判3年半 想看所有扣押物遭高院批浪費司法資源

國民黨籍新北市議員邱烽堯被控涉中和安樂市場開發弊案，新北地方法院依貪汙治罪條例圖利罪判邱3年6月徒刑，褫奪公權3年。案經上訴，台灣高等法院今行準備程序，邱烽堯的律師聲請閱覽扣押物，法官指責「一審不是閱覽過了？」並說書記官還要陪閱，漫無目的地聲請要浪費多少司法資源？

本案源於前中和市長邱垂益與長子邱烽堯，利用中和安樂市場開發案，賤價將土地賣給建商黃越勝，同時自己再與時任中和市民代表會主席呂禮旺、副主席馬兆玲分別出資入股，一審依圖利等罪判邱垂益、邱烽堯10年和3年6月徒刑，黃、呂、馬各3年、2年6月、5年6月徒刑。

2007年間，經營美聯建設的黃越勝有意推動安樂公有市場土地整合開發，與邱垂益聯手，透過標售市場公有土地，擴大美聯所能開發基地的範圍，邱垂益再以入股方式獲益。

為求順利推動，邱垂益還找來熟悉土地開發的建商親戚邱献樹（已歿，不起訴）、時任中和市代表會主席呂禮旺與副主席馬兆玲入股，由邱献樹出任人頭建設公司「美聯開發公司」董事長，邱烽堯擔任副總經理，合作開發。接著，邱垂益利用擔任中和市長職務之便，藉口籌措財源解決財務困窘、土地現況使用效率過低，將出售公有土地案送到中和市代會審議，並迅速通過。

新北地院計算，本案市有地共318.19坪，依每坪79萬3600元計算，市有地價值為2億5251萬5584元，扣除得標成本，被告等人的不法所得共計8222萬6695元。

高院今日開庭時，邱烽堯的律師蔡學誼聲請閱覽本案扣押物，法官當庭質問「一審已經閱覽過了，為何重複聲請？書記官要耗多少時間？要花費多少司法資源？」

蔡學誼表示自己二審才受委任，但法官不准這般毫無目的地閱覽，質疑與待證事實有什麼關聯，並直言「司法資源有限，不是想看就看」更何況也要合議庭評議後才會准。蔡表示想看告發人、邱献樹之子邱俊祥所提出的證據，法官也表示「太籠統」。

這時另名律師張樹萱開口，她說原審認定邱烽堯一開始就涉入美聯開發公司的經營，但她認為應綜觀所有文件，看看邱烽堯參與哪些。但張樹萱一審即為邱烽堯的辯護人，法官質疑難道她一審也沒看？

張樹萱表示開放閱覽卷證時，有時她無法閱覽，有一些資料也不是每一次都讓她們看，因此沒有影印全部。