快訊

Lulu和陳漢典宣布結婚！吳宗憲200萬紅包準備好 曝兩人婚宴時間

小心白買！台女赴日掃「超夯電器」機場全被丟 官方明文禁帶登機、託運

買新機怕摔到！犀牛盾推全新iPhone 17系列手機殼 意外手滑也安心

新北議員邱烽堯涉弊判3年半 想看所有扣押物遭高院批浪費司法資源

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

國民黨籍新北市議員邱烽堯被控涉中和安樂市場開發弊案，新北地方法院依貪汙治罪條例圖利罪判邱3年6月徒刑，褫奪公權3年。案經上訴，台灣高等法院今行準備程序，邱烽堯的律師聲請閱覽扣押物，法官指責「一審不是閱覽過了？」並說書記官還要陪閱，漫無目的地聲請要浪費多少司法資源？

本案源於前中和市長邱垂益與長子邱烽堯，利用中和安樂市場開發案，賤價將土地賣給建商黃越勝，同時自己再與時任中和市民代表會主席呂禮旺、副主席馬兆玲分別出資入股，一審依圖利等罪判邱垂益、邱烽堯10年和3年6月徒刑，黃、呂、馬各3年、2年6月、5年6月徒刑。

2007年間，經營美聯建設的黃越勝有意推動安樂公有市場土地整合開發，與邱垂益聯手，透過標售市場公有土地，擴大美聯所能開發基地的範圍，邱垂益再以入股方式獲益。

為求順利推動，邱垂益還找來熟悉土地開發的建商親戚邱献樹（已歿，不起訴）、時任中和市代表會主席呂禮旺與副主席馬兆玲入股，由邱献樹出任人頭建設公司「美聯開發公司」董事長，邱烽堯擔任副總經理，合作開發。接著，邱垂益利用擔任中和市長職務之便，藉口籌措財源解決財務困窘、土地現況使用效率過低，將出售公有土地案送到中和市代會審議，並迅速通過。

新北地院計算，本案市有地共318.19坪，依每坪79萬3600元計算，市有地價值為2億5251萬5584元，扣除得標成本，被告等人的不法所得共計8222萬6695元。

高院今日開庭時，邱烽堯的律師蔡學誼聲請閱覽本案扣押物，法官當庭質問「一審已經閱覽過了，為何重複聲請？書記官要耗多少時間？要花費多少司法資源？」

蔡學誼表示自己二審才受委任，但法官不准這般毫無目的地閱覽，質疑與待證事實有什麼關聯，並直言「司法資源有限，不是想看就看」更何況也要合議庭評議後才會准。蔡表示想看告發人、邱献樹之子邱俊祥所提出的證據，法官也表示「太籠統」。

這時另名律師張樹萱開口，她說原審認定邱烽堯一開始就涉入美聯開發公司的經營，但她認為應綜觀所有文件，看看邱烽堯參與哪些。但張樹萱一審即為邱烽堯的辯護人，法官質疑難道她一審也沒看？

張樹萱表示開放閱覽卷證時，有時她無法閱覽，有一些資料也不是每一次都讓她們看，因此沒有影印全部。

公訴檢察官表示，刑事訴訟法對於重複調閱卷證有相關規定，但應有具體事證，請法官依法審酌。法官要求邱烽堯的律師1個月內具狀說明哪些部分沒影印、有何重複閱覽必要。

國民黨籍新北市議員邱烽堯被控涉中和安樂市場開發弊案，新北地方法院依貪汙治罪條例圖利罪判邱3年6月徒刑，褫奪公權3年。案經上訴，台灣高等法院今行準備程序，邱烽堯的律師聲請閱覽扣押物，法官指責「一審不是閱覽過了？」並說書記官還要陪閱，漫無目的地聲請要浪費多少司法資源？圖／聯合報系資料照
國民黨籍新北市議員邱烽堯被控涉中和安樂市場開發弊案，新北地方法院依貪汙治罪條例圖利罪判邱3年6月徒刑，褫奪公權3年。案經上訴，台灣高等法院今行準備程序，邱烽堯的律師聲請閱覽扣押物，法官指責「一審不是閱覽過了？」並說書記官還要陪閱，漫無目的地聲請要浪費多少司法資源？圖／聯合報系資料照

法官 中和

延伸閱讀

賴清德指藍白強推財劃法才出錯 新北市府：先公布公式才能討論

柯文哲京華城案交保 北檢今將抗告書狀送交高院

北檢對柯文哲、應曉薇抗告書狀9：38送抵高院 高院將分案

只要3.3億 綠議員促新北市府推「生生有鮮乳」

相關新聞

貪108萬助理費 顏寬恒二審重判理由曝！「顏董代收代付總表」是關鍵

國民黨立委顏寬恒因沙鹿莊園豪宅捲入竊佔國有地、假買賣及詐領助理費案，法院一、二審都依貪汙、偽造文書罪判他8年4月；二審指...

曾藉都更案詐貸83.5億 坤泰建設董事長楊岳修再涉恐嚇討債遭訴

曾以位於新北市新莊區、號稱全台最大自辦都更案「泰舍至善元」，涉嫌詐貸83.5億元的泰坤建設董事長楊岳修，2020年間因與...

二審仍重判顏寬恒現身批「政治凌駕司法」 他心裡有數將提上訴

國民黨立委顏寬恒因沙鹿莊園豪宅捲入竊佔國有地、假買賣及詐領助理費案，台中地院一審去年依貪汙、偽造文書2罪判他8年4月徒刑...

獨／狠心泰女將10隻倉鼠沖馬桶 檢8天火速起訴：鼠受痛苦難以想像

泰國籍女子Promin因和台灣男友鬧分手驚動警方到場，被查出逾期居留遭移民署收容，近期網路又流出她將10隻活生生倉鼠沖入...

台中大甲遭堆放1200噸廚餘、廢棄蛋殼 惡臭熏天...驚人畫面曝光

彰化葉姓女子經營生物農業公司，從事有機肥料、廢棄物處置，卻因廠內空間不足，和另2間公司前年起將蟲糞、廚餘及廢蛋殼、蛋液等...

新北議員邱烽堯涉弊判3年半 想看所有扣押物遭高院批浪費司法資源

國民黨籍新北市議員邱烽堯被控涉中和安樂市場開發弊案，新北地方法院依貪汙治罪條例圖利罪判邱3年6月徒刑，褫奪公權3年。案經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。