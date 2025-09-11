竹縣動保所聯手檢警破獲竹東非法繁殖場 35隻品種貓全數扣留

快訊

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

近日新竹地區傳出疑非法特定寵物業及飼養不當案件，新竹縣動保所昨天會同新竹地檢署檢察官與竹東分局警方，破獲竹東鎮一處非法繁殖及買賣場所，當場查獲布偶貓、緬因貓、英國長毛貓等品種貓共35隻，動保所依法全數扣留現場貓隻，違反行政法規部分，將依將依「動物保護法」裁處10萬元以上、300萬元以下罰鍰，並沒入繁殖及買賣用貓隻。

動保所所長何志豐表示，非法業者未經許可繁殖及買賣特定寵物，昨天有查獲買賣的紀錄，本案飼主未經許可即從事特定寵物繁殖及買賣，已違反「動物保護法」第22條第1項規定，將依同法第25-2條裁處新臺幣10萬元以上、300萬元以下罰鍰，並沒入現場繁殖及買賣用貓隻。

此案起因於雲林縣警察局刑事警察大隊偵查第三隊於8月26日偵辦毒品案件時，意外發現竹東一處民宅飼養大量品種貓隻，且疑似有死亡情況，懷疑涉非法繁殖。警方立即通報新竹縣動保所，並由竹東分局報請新竹地檢署檢察官指揮偵辦。

昨天檢警持搜索票發動跨縣市聯合搜索，經車牌、晶片及飼主資料比對，確認該飼主為先前因違反「動物保護法」遭廢止許可證的不肖業者，且通訊紀錄中留有進行寵物買賣的證據。

何志豐說，現場未看到有死亡的貓隻，但生長的環境不是很好，是否涉及到飼養不當致動物生病受傷的問題，將會再釐清。他強調，犬貓繁殖、買賣或寄養業務，必須依規申請特定寵物業許可證，並於稽查時主動配合主管機關，以確保飼養環境符合規範、維護動物福利。

竹縣警察局竹東分局長黃文智表示，此案展現警方跨縣市合作的效率，雲林刑大與竹東分局緊密聯繫，才能即時制止非法繁殖行為，避免更多動物受害。警方將持續與動保單位合作，加強查緝，嚴防不法。

動保所說明，這次查緝亦獲得「社團法人新竹縣流浪動物珍愛協會」及「新竹市浪愛傳遞協會」協助照護動物，展現公私協力守護動物福利的決心。

當場查獲布偶貓、緬因貓、英國長毛貓等品種貓共35隻。圖／動保所提供
新竹縣動保所昨天會同新竹地檢署檢察官與竹東分局警方，破獲竹東鎮一處非法繁殖及買賣場所。圖／動保所提供
當場查獲布偶貓、緬因貓、英國長毛貓等品種貓共35隻，動保所依法全數扣留現場貓隻。圖／動保所提供
