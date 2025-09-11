她寶雅偷20件貼身衣物市價6639元 若不想被關要繳罰金9萬元

畢姓女子進入寶雅的門市，拿了20件男、女貼身衣物等商品進入門市的廁所後，全裝進背包內，最後只拿1件男性內衣結帳就離開。業者事後從監視器畫面看到畢女犯行報案，清點她偷走的商品售價共6639元。法官依竊盜罪判畢女3月徒刑，易科罰金要9萬元。

判決指出，畢姓女子2023年4月27日晚上10時許，前往基隆市一家寶雅生活館門市後，先拿取貨架上的內衣、背心、平口褲、內褲、小可愛、圓領衫、洗顏髮帶，價格共計6639元的20件商品，接著進入賣場廁所內，把這些商品藏放在隨身背包內，在離開賣場時，只提供1件男性內衣到櫃檯結帳。

楊姓店長事後發現商品數量異常，查看店內監視錄影檔案，發現畢女涉案行為並報案。警方查出畢女身分後，通知到案說明，製作筆錄後函送基隆地檢署偵辦。

檢察官偵訊時，畢女供認寶雅門市監視器拍攝到的涉案女子就是她，但辯稱對次當天竊盜情節已沒有印象，當時精神狀態不是很好。檢察官依楊姓店長證述和監視器檔案畫面，認定畢女犯行，依涉犯竊盜罪起訴。

檢方查出，畢女從寶雅門市帶走但未結帳的商品，包括涼感背扣內衣1件、無痕可調式短版背心5件、運動環保貼身平口褲2件、石墨烯超薄冰絲男內褲1件、吸排鎖邊無鋼圈內衣1件、瞬涼透爽無痕抗菌平口褲2件、涼感無袖背心2件、石墨烯運動冰絲涼內褲1件、無縫蕾絲邊小可愛1件、洗髮帶麋鹿角1件、可調式細肩BRA-T 1件、陽離子圓領衫1件、洗髮帶貓耳1件。