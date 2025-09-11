影／金門警方埋伏3個月 破獲住宅區隱藏版麻將賭場

金門縣警局刑警大隊與金城分局聯手破獲一起「掛羊頭賣狗肉」的地下職業賭場，業者以「麻將棋牌發展協會」為掩護，實際上卻在金寧鄉安岐村暗中經營自動化麻將館，警方歷經3個月縝密蒐證，於8月中旬發動搜索，當場查扣大批賭具與現金，並將30多歲的林姓主嫌等5人依刑法賭博罪嫌移送福建金門地檢署偵辦。

金門縣刑警大隊今日上午舉行破案記者會，副大隊長董紀宏指出，該場所雖名義上為「協會」，還大舉招募會員，實際卻在住宅區內提供賭博空間，業者以「行政管理費」變相抽頭，平日約3至4桌，假日更高達6桌，每局收取400元，並透過自動麻將桌、籌碼與投幣系統，打造「無人管理自助賭場」，雖然現場僅查扣現金1萬4600元，但警方研判其非法獲利驚人。

警方強調，本案特點在於業者利用投幣機與自動兌幣系統取代人工收錢，企圖降低風險，但仍被警方長期布線情資掌握，最終一舉攻堅成功。全案共查扣監視器6支、記憶卡6張、麻將12副、撲克牌6副、骰子6顆、電動麻將桌6張、自動硬幣兌換機1台、投幣機6台及現金1萬4600元。

警方指出，本案為警方在今年間多次接獲地區民眾的檢舉，指稱晚間相當吵，且出入複雜，讓附近住戶不堪其擾，嚴重影響社會治安與居民安寧。

據了解，目前金門核發桌遊館執照將近20張，但實際營業的約有6家左右；縣警局強調，部分業者假借休閒館或協會名義行不法之實，已成為治安隱憂，警方除持續加強蒐證與查緝，也會結合稅捐、消防、建管、衛生等單位，展開「第三方警政」全面稽核，務必將經營博弈的不肖業者「斷根」、趕出金門 。