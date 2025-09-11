影／金門警方埋伏3個月 破獲住宅區隱藏版麻將賭場

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門縣警局刑警大隊與金城分局聯手破獲一起「掛羊頭賣狗肉」的地下職業賭場，業者以「麻將棋牌發展協會」為掩護，實際上卻在金寧鄉安岐村暗中經營自動化麻將館，警方歷經3個月縝密蒐證，於8月中旬發動搜索，當場查扣大批賭具與現金，並將30多歲的林姓主嫌等5人依刑法賭博罪嫌移送福建金門地檢署偵辦。

金門縣刑警大隊今日上午舉行破案記者會，副大隊長董紀宏指出，該場所雖名義上為「協會」，還大舉招募會員，實際卻在住宅區內提供賭博空間，業者以「行政管理費」變相抽頭，平日約3至4桌，假日更高達6桌，每局收取400元，並透過自動麻將桌、籌碼與投幣系統，打造「無人管理自助賭場」，雖然現場僅查扣現金1萬4600元，但警方研判其非法獲利驚人。

警方強調，本案特點在於業者利用投幣機與自動兌幣系統取代人工收錢，企圖降低風險，但仍被警方長期布線情資掌握，最終一舉攻堅成功。全案共查扣監視器6支、記憶卡6張、麻將12副、撲克牌6副、骰子6顆、電動麻將桌6張、自動硬幣兌換機1台、投幣機6台及現金1萬4600元。

警方指出，本案為警方在今年間多次接獲地區民眾的檢舉，指稱晚間相當吵，且出入複雜，讓附近住戶不堪其擾，嚴重影響社會治安與居民安寧。

據了解，目前金門核發桌遊館執照將近20張，但實際營業的約有6家左右；縣警局強調，部分業者假借休閒館或協會名義行不法之實，已成為治安隱憂，警方除持續加強蒐證與查緝，也會結合稅捐、消防、建管、衛生等單位，展開「第三方警政」全面稽核，務必將經營博弈的不肖業者「斷根」、趕出金門 。

「這不會是最後一起！」縣警局嚴正表示，將持續掃蕩四大類賭博場所，絕不讓不肖業者藉「合法外衣」橫行金門，請民眾拭目以待；警方呼籲，民眾若發現可疑聚賭場所或招攬訊息等情資，可立即撥打110或1999檢舉，共同維護地方良好風氣。

金門警方破獲一起「掛羊頭賣狗肉」的地下職業賭場，業者以「麻將棋牌發展協會」為掩護，實際上卻在金寧鄉安岐村暗中經營自動化麻將館。圖／警方提供
金門警方破獲一起「掛羊頭賣狗肉」的地下職業賭場，業者以「麻將棋牌發展協會」為掩護，實際上卻在金寧鄉安岐村暗中經營自動化麻將館。圖／警方提供
金門縣刑警大隊今日上午舉行休閒會館暗營賭博麻將的破案記者會，員警整理相關證物。記者蔡家蓁／攝影
金門縣刑警大隊今日上午舉行休閒會館暗營賭博麻將的破案記者會，員警整理相關證物。記者蔡家蓁／攝影
金門縣警局刑警大隊與金城分局聯手破獲一起「掛羊頭賣狗肉」的地下職業賭場，業者以「麻將棋牌發展協會」為掩護，實際上卻在金寧鄉安岐村暗中經營自動化麻將館。記者蔡家蓁／攝影
金門縣警局刑警大隊與金城分局聯手破獲一起「掛羊頭賣狗肉」的地下職業賭場，業者以「麻將棋牌發展協會」為掩護，實際上卻在金寧鄉安岐村暗中經營自動化麻將館。記者蔡家蓁／攝影
金門縣警局刑警大隊與金城分局聯手破獲一起「掛羊頭賣狗肉」的地下職業賭場，業者以「麻將棋牌發展協會」為掩護，實際上卻在金寧鄉安岐村暗中經營自動化麻將館。圖／警方提供
金門縣警局刑警大隊與金城分局聯手破獲一起「掛羊頭賣狗肉」的地下職業賭場，業者以「麻將棋牌發展協會」為掩護，實際上卻在金寧鄉安岐村暗中經營自動化麻將館。圖／警方提供
金門縣刑警大隊今日上午舉行休閒會館暗營賭博麻將的破案記者會，由副大隊長董紀宏說明 。記者蔡家蓁／攝影
金門縣刑警大隊今日上午舉行休閒會館暗營賭博麻將的破案記者會，由副大隊長董紀宏說明 。記者蔡家蓁／攝影
全案共查扣監視器6支、記憶卡6張、麻將12副、撲克牌6副、骰子6顆、電動麻將桌6張、自動硬幣兌換機1台、投幣機6台及現金1萬4600元。記者蔡家蓁／攝影
全案共查扣監視器6支、記憶卡6張、麻將12副、撲克牌6副、骰子6顆、電動麻將桌6張、自動硬幣兌換機1台、投幣機6台及現金1萬4600元。記者蔡家蓁／攝影

相關新聞

獨／狠心泰女將10隻倉鼠沖馬桶 檢8天火速起訴：鼠受痛苦難以想像

泰國籍女子Promin因和台灣男友鬧分手驚動警方到場，被查出逾期居留遭移民署收容，近期網路又流出她將10隻活生生倉鼠沖入...

貪108萬助理費 顏寬恒二審重判理由曝！「顏董代收代付總表」是關鍵

國民黨立委顏寬恒因沙鹿莊園豪宅捲入竊佔國有地、假買賣及詐領助理費案，法院一、二審都依貪汙、偽造文書罪判他8年4月；二審指...

曾藉都更案詐貸83.5億 坤泰建設董事長楊岳修再涉恐嚇討債遭訴

曾以位於新北市新莊區、號稱全台最大自辦都更案「泰舍至善元」，涉嫌詐貸83.5億元的泰坤建設董事長楊岳修，2020年間因與...

醫師父子開立安眠藥使蒂諾斯自費處方箋 販毒等罪起訴

台北市青山診所負責人醫師陳維礎與兒子陳大偉，涉販售含第四級管制藥品佐沛眠的安眠藥「使蒂諾斯（Stilnox）」處方箋，兒...

台中大甲遭堆放1200噸廚餘、廢棄蛋殼 惡臭熏天...驚人畫面曝光

彰化葉姓女子經營生物農業公司，從事有機肥料、廢棄物處置，卻因廠內空間不足，和另2間公司前年起將蟲糞、廚餘及廢蛋殼、蛋液等...

新北議員邱烽堯涉弊判3年半 想看所有扣押物遭高院批浪費司法資源

國民黨籍新北市議員邱烽堯被控涉中和安樂市場開發弊案，新北地方法院依貪汙治罪條例圖利罪判邱3年6月徒刑，褫奪公權3年。案經...

