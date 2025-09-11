影／娛樂休閒館藏麻將賭博 北市警逮15人…全依賭博罪送辦

快訊

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

黃姓男子在北市中山區開設娛樂休閒館，日前遭人檢舉有麻將賭博情事，北市警方經數月蒐證，日前持搜索票登門查緝，一舉逮獲現場聚賭的3桌麻將、帶回賭客和工作人員共15人，警詢後依賭博罪嫌移送法辦。

中山警方接獲情資，林森北路某大樓內合法的休閒會館有賭博情事，組專案小組蒐證，5日持搜索票查緝，當時現場有3桌正在打麻將聚賭，警方也公布強勢執法畫面，只見員警進入大樓後，喊「手舉高、不要用手機，我是警察我出證件給你們看，我今天來執行搜索，有搜索票」。

警方釐清確認有賭博情事，以現行犯帶回13名賭客（5男、8女）和2名工作人員，其中60歲黃姓男子是現場負責人而38歲尹姓女子是櫃檯收銀人員，查扣不法所得4.3萬元、籌碼、賭具、監視器鏡頭及工作手機等證物；由於是在公眾得出入場所賭博，警詢後均依賭博罪嫌移送法辦。

據了解，該麻將館設有免費的泡麵、點心、汽水、咖啡飲品，還有景觀大陽台方便抽菸，甚至定期舉辦「麻將競賽」供玩家切磋；而麻將每人收取100元茶水費當抽頭金、以每底200元、每台20元聚賭。

警方呼籲，賭博容易造成傾家蕩產，將全力取締掃蕩，徹底斬斷不法根源，也呼籲業者切勿投機、心存僥倖，警方將持續取締不法賭博行業，維護社會治安。

中山警方在轄內查獲掛羊頭賣狗肉、供人賭博麻將的娛樂休閒會館。記者翁至成／翻攝
