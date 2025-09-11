快訊

Lulu和陳漢典宣布結婚！吳宗憲200萬紅包準備好 曝兩人婚宴時間

小心白買！台女赴日掃「超夯電器」機場全被丟 官方明文禁帶登機、託運

買新機怕摔到！犀牛盾推全新iPhone 17系列手機殼 意外手滑也安心

聽新聞
0:00 / 0:00

貪108萬助理費 顏寬恒二審重判理由曝！「顏董代收代付總表」是關鍵

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

國民黨立委顏寬恒因沙鹿莊園豪宅捲入竊佔國有地、假買賣及詐領助理費案，法院一、二審都依貪汙、偽造文書罪判他8年4月；二審指出，顏初期就曾供稱，林進福沒擔任過助理，且從林公司查扣的「顏董代收代付總表」，可證顏將108萬元助理費挪為私用，維持原判，部分得上訴。

台中地檢起訴指出，顏寬恒沙鹿莊園竊佔國有地1097.14平方公尺，2021年選舉遭告發，顏未脫手又以借款為名目以4515萬元賣給設計師張于廷，並和妻子陳麗凌、苑裡營造負責人林進福共謀，由張出面向顏購買豪宅為假買賣，另顏任立委期間以林進福為人頭詐領108萬元助理費。

台中高分院二審指出，就豪宅假買賣部分，顏寬恒、林進福、張于廷均否認犯行，但3人就買賣豪宅的磋商過程，彼此所述矛盾，豪宅占地面積甚廣，所有權人各有不同，成交總價高達4541萬元，是具有相當規模交易。

二審認為，從磋商起到簽署買賣契約、辦理移轉登記止，僅有短短數日，張女簽約前均無任何了解或查看買賣標作為，已屬異常。林進福手寫的金流紀錄字條，也和買賣價金支付過程吻合，與3人所辯不符。

且部分買賣價金2140萬元是由出賣人顏寬恒支應，本案豪宅的入金日期、資金多寡，顯然都是由林進福事前籌謀規畫，顏、張對此情也知之甚詳，足認上開款項出入流轉只是為掩人耳目。

另就顏寬恒、林進福犯貪汙部分，2人均否認，但顏初期在檢方詢問時，就已供稱「林進福沒有擔任過其助理」，且林進福的黃姓妻子製作的「顏董代收代付總表」中，立法院核撥至林帳戶內共108萬4976元為顏的代收款，款項均已扣抵作為顏的私人開支。

二審也說，黃女就就顏寬恒各項收入或私人花費等帳務彙整詳盡，且鉅細靡遺地將顏各類代付款支出列載，經對照各該細項資料表結算金額，與「顏董代收代付總表」全然吻合相符，堪認立法院核撥的助理費僅是代顏收取的款項，而屬顏的私人收入，且已扣抵挪用做其私人開銷使用完畢。

二審審酌，一審認事用法、量刑均無違誤，檢方、顏等上訴均無理由，駁回上訴；另就顏寬恒、林進福被訴竊佔國有地，顏的妻子陳麗凌被訴使公務員登載不實罪，也維持無罪，予以駁回。

二審說，顏寬恒、林進福犯貪汙利用職務上之機會詐取財物罪部分，仍得上訴第三審，其餘均不得上訴。

台中高分院二審今仍依貪汙、偽造文書判顏寬恒8年4月，部分得上訴。記者黃仲裕／攝影
台中高分院二審今仍依貪汙、偽造文書判顏寬恒8年4月，部分得上訴。記者黃仲裕／攝影

妻子 貪汙 顏寬恒 國有地

延伸閱讀

顏寬恒二審重判他也判8年2月 林進福喊：天大的冤枉我有服務選民

當庭遭限制出境8月 顏寬恒二審仍重判…豪宅假買賣確定判6月

影／顏寬恒貪汙案今二審宣判 駁回上訴仍判顏7年10月

二審仍重判顏寬恒現身批「政治凌駕司法」 他心裡有數將提上訴

相關新聞

貪108萬助理費 顏寬恒二審重判理由曝！「顏董代收代付總表」是關鍵

國民黨立委顏寬恒因沙鹿莊園豪宅捲入竊佔國有地、假買賣及詐領助理費案，法院一、二審都依貪汙、偽造文書罪判他8年4月；二審指...

曾藉都更案詐貸83.5億 坤泰建設董事長楊岳修再涉恐嚇討債遭訴

曾以位於新北市新莊區、號稱全台最大自辦都更案「泰舍至善元」，涉嫌詐貸83.5億元的泰坤建設董事長楊岳修，2020年間因與...

二審仍重判顏寬恒現身批「政治凌駕司法」 他心裡有數將提上訴

國民黨立委顏寬恒因沙鹿莊園豪宅捲入竊佔國有地、假買賣及詐領助理費案，台中地院一審去年依貪汙、偽造文書2罪判他8年4月徒刑...

獨／狠心泰女將10隻倉鼠沖馬桶 檢8天火速起訴：鼠受痛苦難以想像

泰國籍女子Promin因和台灣男友鬧分手驚動警方到場，被查出逾期居留遭移民署收容，近期網路又流出她將10隻活生生倉鼠沖入...

台中大甲遭堆放1200噸廚餘、廢棄蛋殼 惡臭熏天...驚人畫面曝光

彰化葉姓女子經營生物農業公司，從事有機肥料、廢棄物處置，卻因廠內空間不足，和另2間公司前年起將蟲糞、廚餘及廢蛋殼、蛋液等...

新北議員邱烽堯涉弊判3年半 想看所有扣押物遭高院批浪費司法資源

國民黨籍新北市議員邱烽堯被控涉中和安樂市場開發弊案，新北地方法院依貪汙治罪條例圖利罪判邱3年6月徒刑，褫奪公權3年。案經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。