貪108萬助理費 顏寬恒二審重判理由曝！「顏董代收代付總表」是關鍵

國民黨立委顏寬恒因沙鹿莊園豪宅捲入竊佔國有地、假買賣及詐領助理費案，法院一、二審都依貪汙、偽造文書罪判他8年4月；二審指出，顏初期就曾供稱，林進福沒擔任過助理，且從林公司查扣的「顏董代收代付總表」，可證顏將108萬元助理費挪為私用，維持原判，部分得上訴。

台中地檢起訴指出，顏寬恒沙鹿莊園竊佔國有地1097.14平方公尺，2021年選舉遭告發，顏未脫手又以借款為名目以4515萬元賣給設計師張于廷，並和妻子陳麗凌、苑裡營造負責人林進福共謀，由張出面向顏購買豪宅為假買賣，另顏任立委期間以林進福為人頭詐領108萬元助理費。

台中高分院二審指出，就豪宅假買賣部分，顏寬恒、林進福、張于廷均否認犯行，但3人就買賣豪宅的磋商過程，彼此所述矛盾，豪宅占地面積甚廣，所有權人各有不同，成交總價高達4541萬元，是具有相當規模交易。

二審認為，從磋商起到簽署買賣契約、辦理移轉登記止，僅有短短數日，張女簽約前均無任何了解或查看買賣標作為，已屬異常。林進福手寫的金流紀錄字條，也和買賣價金支付過程吻合，與3人所辯不符。

且部分買賣價金2140萬元是由出賣人顏寬恒支應，本案豪宅的入金日期、資金多寡，顯然都是由林進福事前籌謀規畫，顏、張對此情也知之甚詳，足認上開款項出入流轉只是為掩人耳目。

另就顏寬恒、林進福犯貪汙部分，2人均否認，但顏初期在檢方詢問時，就已供稱「林進福沒有擔任過其助理」，且林進福的黃姓妻子製作的「顏董代收代付總表」中，立法院核撥至林帳戶內共108萬4976元為顏的代收款，款項均已扣抵作為顏的私人開支。

二審也說，黃女就就顏寬恒各項收入或私人花費等帳務彙整詳盡，且鉅細靡遺地將顏各類代付款支出列載，經對照各該細項資料表結算金額，與「顏董代收代付總表」全然吻合相符，堪認立法院核撥的助理費僅是代顏收取的款項，而屬顏的私人收入，且已扣抵挪用做其私人開銷使用完畢。

二審審酌，一審認事用法、量刑均無違誤，檢方、顏等上訴均無理由，駁回上訴；另就顏寬恒、林進福被訴竊佔國有地，顏的妻子陳麗凌被訴使公務員登載不實罪，也維持無罪，予以駁回。