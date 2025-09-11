國小男童跳躍通過走道致罕病女同學骨折 家長需連帶賠償53萬

台南某國小女童為纖維性骨失養症患者，前年5月午休站在教室桌子與桌子的中間走道與同學聊天時，同班男童以跳躍方式通過，不值碰撞及踩踏到女童身體及腿部致骨折，女童家長求償145萬多元，經同學訪談及醫師判定外力所致，法官判男童家長應連帶賠償53萬多元。男童家長不服已上訴。

男童家長及律師主張，女童自身為纖維性骨失養症患者，極易因碰觸物體或因肢體運動不當致骨折，卻以雙手肘立於桌上、撐住下巴，而下半身以右腿直立、左腿曲折延伸不良姿勢站立在走道間與其他同學聊天，適逢男童欲經過走道，以前後腳跨越方式通過走道並避免接觸。

而女童察覺自身不良姿勢可能阻礙他人，快速將曲折左腿抽回，因而運動慣性受傷，同時又與桌腳發生碰撞，致左大腿先前裝鋼板骨頭部位再次斷裂，舊傷復發。男童並未碰觸對方，該傷害非男童所致。

案發當天，台南市消防局據報後派遣救護車前往該校進行緊急救護勤務，將女童送至醫院接受治療。依醫院診斷證明書醫囑指出，病患經急診就診，經診治後住院，並於當日接受骨折復位內固定手術，後需休養至少3個月、專人照顧至少2個月、需接受復健治療至少1年、行動不便需拐杖與輪椅使用、需輔具使用以保護與支持下肢，於同年6月9日離院，宜門診追蹤治療。

女童家長主張，住院醫療費18萬多元、看護費28萬元、精神慰撫金80萬元，以及復健、交通費等145萬多元，向男童及家長提告，請求連帶損害賠償。

台南地院指出，事故發生隔天，校方訪談男童及班級同學，當老師詢問班級同學是否有人看到其事故發生過程時，有很多小朋友舉手表示是男童撞到女童，有同學陳述「男裡手按在兩張桌子上面，跳過走道，跳的過程中撞到女童，女童就站著哭了」；另有同學陳述「我也有看到，是男童撞到女童的」，與男童自陳「有看到女童擋在走道，並從她身旁的書包跳過去」等語大致相符。

據醫院診療資料摘要表指稱，根據當天的X光所見，左側股骨所產生的骨折相當明顯，骨折處的骨頭已明顯分離且呈現大角度變形，因此判定該次骨折為外力所致，非疾病本身所導致。

法官認男童當時以跳躍方式通過教室桌子與桌子的中間走道時，不慎碰撞到女童身體及腳部，致她受傷而痛哭為真。同時，住院醫療費、看護費及精神慰撫金15萬，以及復健、交通費等共計53萬多元。