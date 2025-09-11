曾藉都更案詐貸83.5億 坤泰建設董事長楊岳修再涉恐嚇討債遭訴
曾以位於新北市新莊區、號稱全台最大自辦都更案「泰舍至善元」，涉嫌詐貸83.5億元的泰坤建設董事長楊岳修，2020年間因與某位陳姓大型車商合作土地開發衍生7000萬債務。楊男為向陳男討債，委託男子李洪熠、王宗業率領多名黑衣人前往陳男家族企業的各間汽車展示間鬧事。新北檢依教唆恐嚇危害案罪嫌起訴楊、李、王3人，其餘小弟則妨害秩序罪起訴。
檢警調查，楊男是在2020年6月間委託李、王2人追討債務，雙方簽訂債務委託處理書，約定「報酬對拆，每次收款即付」，由李、王出面逼迫陳男還款，進而號召小弟，自同年6月25日起至7月12日間，三度前往陳男胞弟、胞妹位於桃園中壢、新北三重、中和等地的汽車展示中心鬧事8次。
每次率眾前往鬧事叫囂，這群黑衣人都會揚言下次還會再來，不然就是威嚇店內員工拍桌、摔水瓶，甚至恫嚇店內客人不要買車。經陳男報警，循線通知楊、李、王及其他涉案16名男子到案說明，於上述人手機中查出發現彼此間討論如何討債的對話，罪證確鑿而將一行人全部起訴。
