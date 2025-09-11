快訊

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

曾以位於新北市新莊區、號稱全台最大自辦都更案「泰舍至善元」，涉嫌詐貸83.5億元的泰坤建設董事長楊岳修，2020年間因與某位陳姓大型車商合作土地開發衍生7000萬債務。楊男為向陳男討債，委託男子李洪熠、王宗業率領多名黑衣人前往陳男家族企業的各間汽車展示間鬧事。新北檢依教唆恐嚇危害案罪嫌起訴楊、李、王3人，其餘小弟則妨害秩序罪起訴。

檢警調查，楊男是在2020年6月間委託李、王2人追討債務，雙方簽訂債務委託處理書，約定「報酬對拆，每次收款即付」，由李、王出面逼迫陳男還款，進而號召小弟，自同年6月25日起至7月12日間，三度前往陳男胞弟、胞妹位於桃園中壢、新北三重、中和等地的汽車展示中心鬧事8次。

每次率眾前往鬧事叫囂，這群黑衣人都會揚言下次還會再來，不然就是威嚇店內員工拍桌、摔水瓶，甚至恫嚇店內客人不要買車。經陳男報警，循線通知楊、李、王及其他涉案16名男子到案說明，於上述人手機中查出發現彼此間討論如何討債的對話，罪證確鑿而將一行人全部起訴。

曾涉83.5億元詐貸案的的泰坤建設董座楊岳修，又因涉嫌率眾恐嚇某位陳姓大型車商追討7000萬債務，遭新北檢依教唆恐嚇危害案等罪嫌起訴。圖／聯合報系資料照片
曾涉83.5億元詐貸案的的泰坤建設董座楊岳修，又因涉嫌率眾恐嚇某位陳姓大型車商追討7000萬債務，遭新北檢依教唆恐嚇危害案等罪嫌起訴。圖／聯合報系資料照片

相關新聞

獨／狠心泰女將10隻倉鼠沖馬桶 檢8天火速起訴：鼠受痛苦難以想像

泰國籍女子Promin因和台灣男友鬧分手驚動警方到場，被查出逾期居留遭移民署收容，近期網路又流出她將10隻活生生倉鼠沖入...

貪108萬助理費 顏寬恒二審重判理由曝！「顏董代收代付總表」是關鍵

國民黨立委顏寬恒因沙鹿莊園豪宅捲入竊佔國有地、假買賣及詐領助理費案，法院一、二審都依貪汙、偽造文書罪判他8年4月；二審指...

曾藉都更案詐貸83.5億 坤泰建設董事長楊岳修再涉恐嚇討債遭訴

曾以位於新北市新莊區、號稱全台最大自辦都更案「泰舍至善元」，涉嫌詐貸83.5億元的泰坤建設董事長楊岳修，2020年間因與...

醫師父子開立安眠藥使蒂諾斯自費處方箋 販毒等罪起訴

台北市青山診所負責人醫師陳維礎與兒子陳大偉，涉販售含第四級管制藥品佐沛眠的安眠藥「使蒂諾斯（Stilnox）」處方箋，兒...

台中大甲遭堆放1200噸廚餘、廢棄蛋殼 惡臭熏天...驚人畫面曝光

彰化葉姓女子經營生物農業公司，從事有機肥料、廢棄物處置，卻因廠內空間不足，和另2間公司前年起將蟲糞、廚餘及廢蛋殼、蛋液等...

新北議員邱烽堯涉弊判3年半 想看所有扣押物遭高院批浪費司法資源

國民黨籍新北市議員邱烽堯被控涉中和安樂市場開發弊案，新北地方法院依貪汙治罪條例圖利罪判邱3年6月徒刑，褫奪公權3年。案經...

