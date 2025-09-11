顏寬恒二審重判他也判8年2月 林進福喊：天大的冤枉我有服務選民

國民黨立委顏寬恒因沙鹿莊園豪宅捲入竊佔國有地、假買賣及詐領助理費案，法院一、二審都依貪汙、偽造文書罪判他8年4月，其中苑裡營造負責人林進福擔任人頭助理，也被依貪汙等罪判8年2月；林今受訪激動喊「天大的冤枉」，堅稱自己有從事助理服務選民，控訴司法不公。

台中地檢起訴指出，顏寬恒沙鹿莊園竊占國有地1097.14平方公尺，2021年選舉遭告發，顏未脫手又以借款為名目以4515萬元賣給張姓女設計師，並和妻子陳麗凌、苑裡營造負責人林進福共謀，由張出面向顏購買豪宅為假買賣，另顏任立委期間以林進福為人頭詐領108萬元助理費。

法院一、二審期間，林進福均堅稱自己我絕對有從事選民服務，有相關照片可佐，領到的薪資也都在自己身上，被當成人頭助理實在很冤枉。

台中地院一審認定，苑裡營造公司有一筆林指示妻子記帳寫有「顏董代收代付總表」，這筆錢等於是林代收代付，用在顏寬恒相關支出，直言「是一個很強的證據」，且錢非林任助理可使用，只是其代為收受，用以出顏其他支出。

台中高分院二審今上午判處駁回，維持林進福貪汙7年8月、偽造文書6月，部分得上訴。

林進福今受訪大喊「天大的冤枉！」他在偵訊過程提供很多資料，自己手機被沒收，但裡面有很多他擔任助理跑行程的證明，他不解法院為何不傳他們提出的證人、希望調查的證據。

林進福說，如果今天真的沒有證據顯示他從事助理，那法院判他刑當然沒關係，但他確實有從事助理工作，為何還會遭判刑呢？ 真的是非常冤枉。