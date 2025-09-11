當庭遭限制出境8月 顏寬恒二審仍重判…豪宅假買賣確定判6月

快訊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

國民黨立委顏寬恒因沙鹿莊園豪宅捲入竊佔國有地、假買賣及詐領助理費案，法院一、二審都依貪汙偽造文書罪判他8年4月，其中詐領助理費犯貪汙判7年10月仍可上訴，但豪宅假買賣犯偽造文書判6月，得易科罰金今駁回確定；顏表示，對判決遺憾、不滿，將盡快提上訴。

台中高分院二審合議庭審判長郭瑞祥、受命法官陳玉聰，陪席法官陳宏卿今上午10點宣判，判處駁回，同時當庭裁定顏寬恒、林進福限制出境、出海8月。

二審合議庭指出，就顏寬恒、林進福犯貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪，判各7年10月，褫奪公權3年、7年8月，褫奪公權2年部分，仍得上訴。

顏寬恒犯使公務員登載不實判6月，得易科罰金，被訴竊佔部分無罪，及林進福犯使公務員登載不實判6月，得易科罰金，被訴竊佔部分無罪，今駁回確定，不得上訴。

另外，顏的妻子陳麗凌被訴偽造文書判無罪、張姓女設計師犯偽造文書罪判4月，得易科罰金。顏的弟弟顏仁賢依竊佔罪判6月，得易科罰金，今同樣駁回確定，不得上訴。

二審今宣判後顏寬恒出面受訪，媒體問到二審判決中，部分已經判刑確定，是否會影響立委職權？顏寬恒稍作遲疑，並詢問「哪一部分沒辦法上訴？」現場媒體告知，是關於他假買賣豪宅犯偽造文書被判6月駁回確定。

顏重申，所有買賣行為都是真實買賣，法院這樣的判決他們很遺憾、不滿，會透過各種司法程序捍衛清白，會盡快爭取時間提起上訴。

顏寬恒因詐領助理費、豪宅假買賣案，二審今仍依貪汙、偽造文書等罪判他8年4月。記者黃仲裕／攝影
顏寬恒因詐領助理費、豪宅假買賣案，二審今仍依貪汙、偽造文書等罪判他8年4月。記者黃仲裕／攝影

