快訊

921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅

追外國YTR不怕聽不懂！YouTube將開放AI配音 不用字幕也能看懂影片

峇里島暴雨釀9死！洪水淹城百人避難 一票台旅客哀號：飛機趕不上

聽新聞
0:00 / 0:00

發文稱「丹娜絲風災台南公務員放假」黃偉哲喊告 陳椒華今警局說明

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

丹娜絲颱風造成台南多個行政區受損，前立委陳椒華在7月19日發文指稱大部分公務單位放假一星期，上班才開始救災；台南市府認為陳在網路散播不實言論，傷害第一線救災工作人員，依據「災害防救法」第53條第3項提出刑事告發，陳今天下午將至台南市警局製作筆錄。

前立委陳椒華今年7月19日在臉書發文，丹娜絲颱風後，看到台南市災區放假，大部分公務單位放假一星期，上班才開始救災，黃市長指揮正確？

台南市政府7月21日指出，丹娜絲颱風重創台南多個行政區，造成停電、屋頂掀翻災損嚴重等災情，為維護市民安全及家園重建，市府宣布災情嚴重地區停止上班上課；颱風假期間，市長黃偉哲及市府救災相關單位、重災區的區公所不僅沒有放假，還加班不眠不休搶救災。

市府對於第一線工作人員還在搶時間進行災後復原，陳椒華卻刻意散播不實謠言，痛斥陳對台南嚴重災情不僅未伸援手，還刻意汙衊救災人員，已嚴重傷害公務人員；黃偉哲不願辛苦救災的公務單位被汙衊，指示法制處依據「災害防救法」第53條第3項之規定予以刑事告發。

陳椒華7月21日先在臉書回應，發言並非針對辛苦救災的人員，不在於責難第一線辛苦投入救災的基層公務員，也理解大家救災辛勞；她希望指揮者如果指揮得當，市府在災害應變體制上更加完善，讓更多公務人力有效投入，也能提升民眾的支持與早日恢復正常。

她以七股、鹽水、學甲等災情慘重地區為例，黃市長直到7月10日、13日、15日才親自前往現勘，對此時機延遲，引發外界質疑其災害指揮作為是否及時、有效；作為全市應變體系的最高負責人，市長應於災情初期即親赴現場，以掌握第一線狀況並作出即時決策，協調各局處資源整合。

她表示，在民主社會中，人民有權監督政府施政、指出錯誤、要求改進；若政府動輒以提告來回應批評聲音，不僅讓社會寒心，更可能形成對言論自由的箝制與威脅。監督不是仇恨，批評是為了讓體制更進步。

陳椒華昨天在臉書指出，今天她會到台南市警察局說明，她在丹娜絲災後二星期看到許多受災戶沒有得到協助，包括許多於颱風後屋頂被吹壞，多數屋頂連帆步覆蓋也沒得到協助，甚至有受災戶爬屋頂覆蓋帆布受傷等情形。

她表示，當時PO文前一天從媒體報導看到七名民進黨市議員（7月18日）齊聲炮轟災後看不到台南市政府作為，乾脆自己投入當志工幫忙救災；她也從台南市府的網站與新聞發布情形，看不到市長於災後一星期來到重災區七股、鹽水等區，也看不到台南市大部分公務人員投入救災。

她指出，問了七股區朋友，也說沒看到市府公務人員於災後一星期來救災；之後又從媒體也看到台南市府在颱風過後，7月8日上午降級防災指揮中心為二級開設，人員解編回到局處，導致錯失救災黃金時間。

她說，綜上，從災區居民及網路媒體得到許多災害待搶救資訊，且均表達未見公務機關協助救災，而質疑是否大部分災區公務人員跟隨政府放風災假有關，所以才沒有協助救災，是她合理懷疑，根本沒有違法故意；「黃偉哲大市長告我，今天會到台南市警察局說明」。

台南市政府對前立委陳椒華提出刑事告發，陳今天下午將至台南市警局製作筆錄。本報資料照片
台南市政府對前立委陳椒華提出刑事告發，陳今天下午將至台南市警局製作筆錄。本報資料照片
前立委陳椒華今年7月19日在臉書發文，台南市政府依據「災害防救法」第53條第3項提出刑事告發。圖／翻攝自陳椒華臉書
前立委陳椒華今年7月19日在臉書發文，台南市政府依據「災害防救法」第53條第3項提出刑事告發。圖／翻攝自陳椒華臉書

台南 陳椒華 黃偉哲 丹娜絲颱風

延伸閱讀

2025新加坡海鮮展開幕 黃偉哲行銷台南水產

影／風災吹出光電問題 環團呼籲調高回收費率

台南勞資調解成立率68%優於全國平均 黃偉哲說話了

澳洲食品展獨立設「台南館」 黃偉哲率台南隊拓展國際商機

相關新聞

二審仍重判顏寬恒現身批「政治凌駕司法」 他心裡有數將提上訴

國民黨立委顏寬恒因沙鹿莊園豪宅捲入竊佔國有地、假買賣及詐領助理費案，台中地院一審去年依貪汙、偽造文書2罪判他8年4月徒刑...

顏寬恒貪汙二審宣判！貪汙7年10月偽造文書判6月

國民黨立委顏寬恒因沙鹿莊園豪宅捲入竊佔國有地、假買賣及詐領助理費案，台中地院一審去年依貪汙、偽造文書2罪判他8年4月徒刑，顏堅稱無罪，高呼「我非常冤枉！」認為因家庭背景、社會印象遭抹黑；台中高分院二審今判處駁回，貪汙部分7年10月仍可上訴，偽造文書判6月確定。

曾藉都更案詐貸83.5億 坤泰建設董事長楊岳修再涉恐嚇討債遭訴

曾以位於新北市新莊區、號稱全台最大自辦都更案「泰舍至善元」，涉嫌詐貸83.5億元的泰坤建設董事長楊岳修，2020年間因與...

發文稱「丹娜絲風災台南公務員放假」黃偉哲喊告 陳椒華今警局說明

丹娜絲颱風造成台南多個行政區受損，前立委陳椒華在7月19日發文指稱大部分公務單位放假一星期，上班才開始救災；台南市府認為...

疑涉國安問題 寬頻放大器大廠「達運光電」遭調查局搜索

長期承接政府與軍方專案的上市公司達運光電，昨天傳出遭檢調搜索，且有多人被帶回約談；達運發布重訊表示，檢調單位於9月10日...

檢警環聯手查獲大甲非法處理廚餘殘渣 11人違反廢清法起訴

台中地方檢察署指揮保七總隊第三大隊中區中隊，偕同環境部環境管理署及台中市政府環境保護局，查獲台中市大甲區某土地非法堆置、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。