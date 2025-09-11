發文稱「丹娜絲風災台南公務員放假」黃偉哲喊告 陳椒華今警局說明

丹娜絲颱風造成台南多個行政區受損，前立委陳椒華在7月19日發文指稱大部分公務單位放假一星期，上班才開始救災；台南市府認為陳在網路散播不實言論，傷害第一線救災工作人員，依據「災害防救法」第53條第3項提出刑事告發，陳今天下午將至台南市警局製作筆錄。

前立委陳椒華今年7月19日在臉書發文，丹娜絲颱風後，看到台南市災區放假，大部分公務單位放假一星期，上班才開始救災，黃市長指揮正確？

台南市政府7月21日指出，丹娜絲颱風重創台南多個行政區，造成停電、屋頂掀翻災損嚴重等災情，為維護市民安全及家園重建，市府宣布災情嚴重地區停止上班上課；颱風假期間，市長黃偉哲及市府救災相關單位、重災區的區公所不僅沒有放假，還加班不眠不休搶救災。

市府對於第一線工作人員還在搶時間進行災後復原，陳椒華卻刻意散播不實謠言，痛斥陳對台南嚴重災情不僅未伸援手，還刻意汙衊救災人員，已嚴重傷害公務人員；黃偉哲不願辛苦救災的公務單位被汙衊，指示法制處依據「災害防救法」第53條第3項之規定予以刑事告發。

陳椒華7月21日先在臉書回應，發言並非針對辛苦救災的人員，不在於責難第一線辛苦投入救災的基層公務員，也理解大家救災辛勞；她希望指揮者如果指揮得當，市府在災害應變體制上更加完善，讓更多公務人力有效投入，也能提升民眾的支持與早日恢復正常。

她以七股、鹽水、學甲等災情慘重地區為例，黃市長直到7月10日、13日、15日才親自前往現勘，對此時機延遲，引發外界質疑其災害指揮作為是否及時、有效；作為全市應變體系的最高負責人，市長應於災情初期即親赴現場，以掌握第一線狀況並作出即時決策，協調各局處資源整合。

她表示，在民主社會中，人民有權監督政府施政、指出錯誤、要求改進；若政府動輒以提告來回應批評聲音，不僅讓社會寒心，更可能形成對言論自由的箝制與威脅。監督不是仇恨，批評是為了讓體制更進步。

陳椒華昨天在臉書指出，今天她會到台南市警察局說明，她在丹娜絲災後二星期看到許多受災戶沒有得到協助，包括許多於颱風後屋頂被吹壞，多數屋頂連帆步覆蓋也沒得到協助，甚至有受災戶爬屋頂覆蓋帆布受傷等情形。

她表示，當時PO文前一天從媒體報導看到七名民進黨市議員（7月18日）齊聲炮轟災後看不到台南市政府作為，乾脆自己投入當志工幫忙救災；她也從台南市府的網站與新聞發布情形，看不到市長於災後一星期來到重災區七股、鹽水等區，也看不到台南市大部分公務人員投入救災。

她指出，問了七股區朋友，也說沒看到市府公務人員於災後一星期來救災；之後又從媒體也看到台南市府在颱風過後，7月8日上午降級防災指揮中心為二級開設，人員解編回到局處，導致錯失救災黃金時間。