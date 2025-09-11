從興達電廠旁搭舢舨出海 偷渡大王助朱雪璋逃往對岸遭判刑

自稱「明太祖」朱元璋後代的朱雪璋設局砍斷武術家「深海閻王」王毓霖腳筋，2020年被判6年刑後，竟在號稱「偷渡大王」温俊龍的協助下，花了80萬元順利從高雄興達電廠旁搭舢舨逃出海，不過後來仍遭中國押回，而温男等4名協助偷渡的被告，近日遭橋頭地院依違反入出國及移民法，各判刑6個月刑期。

判決書指出，朱雪璋因斷人腳筋，在2020年5月20日經最高法院判處6年有期徒刑定讞，他在隔天立刻想跟妻子一同從桃園機場搭飛機逃往中國，但在國門立刻就被攔下，警方也隨即對他展開拘提並發布通緝，沒想到他不死心，事後在友人協助下，一路逃到南部躲藏。

朱雪璋為偷渡逃往中國大陸，透過友人介紹牽線找上素有「偷渡大王」之稱的離職員警温俊龍，並約在大鵬灣討論偷渡細節，約定以80萬元「坐桶子」逃往中國大陸。

温俊龍便在6月16日下午指示吳姓共犯，駕駛漁船從屏東東港大鵬灣出發，朱雪璋則在當晚到高雄興達發電廠附近的興達港碼頭，搭乘小型舢舨到附近外海，再接駁上漁船，並在福建東山島附近海域，換成中國大陸的漁船，隔天17日上午11時許便順利抵達廈門。