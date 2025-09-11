二審仍重判顏寬恒現身批「政治凌駕司法」 他心裡有數將提上訴

國民黨立委顏寬恒因沙鹿莊園豪宅捲入竊佔國有地、假買賣及詐領助理費案，台中地院一審去年依貪汙、偽造文書2罪判他8年4月徒刑，台中高分院二審今判處駁回，維持顏貪汙罪7年10月，顏現身受訪痛批政治凌駕司法，直言「心裡有數」，將繼續上訴。

顏寬恒表示，今天高等法院宣判，維持原審見解，在這個政治凌駕司法的時代，司法迫害就是執政者打擊異己的手段，不論黨內黨外，可以看到現在的執政者就是如此，法院會作出這樣的決定，並直言「他們都心裡有數。」

顏表示，2023年3月22日他宣布參加投入2024年立委選舉，剛完成黨內登記，事隔不到一周，在3月28日就面臨檢調大規模搜索，手段比調查民進黨內爆出的共諜案還要粗暴，且本案不論偵查階段的地檢署或審理的法院，心證早已作成，只是為了定罪而去羅織各種理由。

顏說，司法對於他們提出所有針對林進福先生確實曾經擔任助理的種種證據均視而不見，他們提出過去除了公費助理之外，也自掏腰包聘請了很多自費的助理，根本沒有詐領助理費的意圖每月發出的薪資遠遠超過領取的助理費金額，但法院甚至連傳喚證人都不願意。

他還說，對於房屋買賣，他們也明確地提供了資金流向，甚至過程中還透過建經公司進行履約保證，如果是假賣賣何必大費周章，當年因為選舉被媒體名嘴追殺，他的住家也被用放大鏡檢視，所以才用低於市價的價格趕緊要將房屋脫手，早日回到正常生活。

他更表示，檢察官和法官大概沒有經歷過1天24小時，時時刻刻在住家外面都停著SNG車，監視我們家人一舉一動的心理壓力。