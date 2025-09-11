疑涉國安問題 寬頻放大器大廠「達運光電」遭調查局搜索

長期承接政府與軍方專案的上市公司達運光電，昨天傳出遭檢調搜索，且有多人被帶回約談；達運發布重訊表示，檢調單位於9月10日至公司進行調查及搜索，公司全力配合檢調單位調查，並強調財務營運一切正常。據了解，全案由調查局國安站執行搜索，辦案人員昨天赴達運位於新北市五股的研發單位搜扣物證，釐清是否涉及國家安全。

達運光電成立於1992年，董事長為陳碧霜、總經理是戴國源，兩人是夫妻。陳碧霜負責業務，戴國源負責技術研發，主要業務寬頻傳輸產品不僅打入北美市場、也進軍東南亞有線電視，智慧聯網產品則切入軍工、海巡、國防等單位，該公司去年12月以68.8元掛牌上市。

據了解，達運光電在2024年取得兩項國防部夜視系統專案，金額約10.5億元，涉及1萬組設備，多為軍規管制產品，原本2024年計劃交付6億元國防產品，但因驗收延後，實際出貨2億元，剩餘4億元遞延至2025年。

達運光電從事做網路傳輸設備32年，它專精寬頻放大器、光收發機等室外設備，原因是有線電視是光纖同軸混合網路傳輸架構，若同軸纜線傳輸距離長，容易出現訊號衰減，得靠放大器保持訊號強度。達運藉由此項專業優勢，現已是北美有線電視系統中，最大的亞洲寬頻設備供應商。