快訊

921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅

追外國YTR不怕聽不懂！YouTube將開放AI配音 不用字幕也能看懂影片

峇里島暴雨釀9死！洪水淹城百人避難 一票台旅客哀號：飛機趕不上

疑涉國安問題 寬頻放大器大廠「達運光電」遭調查局搜索

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

長期承接政府與軍方專案的上市公司達運光電，昨天傳出遭檢調搜索，且有多人被帶回約談；達運發布重訊表示，檢調單位於9月10日至公司進行調查及搜索，公司全力配合檢調單位調查，並強調財務營運一切正常。據了解，全案由調查局國安站執行搜索，辦案人員昨天赴達運位於新北市五股的研發單位搜扣物證，釐清是否涉及國家安全。

達運光電成立於1992年，董事長為陳碧霜、總經理是戴國源，兩人是夫妻。陳碧霜負責業務，戴國源負責技術研發，主要業務寬頻傳輸產品不僅打入北美市場、也進軍東南亞有線電視，智慧聯網產品則切入軍工、海巡、國防等單位，該公司去年12月以68.8元掛牌上市。

據了解，達運光電在2024年取得兩項國防部夜視系統專案，金額約10.5億元，涉及1萬組設備，多為軍規管制產品，原本2024年計劃交付6億元國防產品，但因驗收延後，實際出貨2億元，剩餘4億元遞延至2025年。

達運光電從事做網路傳輸設備32年，它專精寬頻放大器、光收發機等室外設備，原因是有線電視是光纖同軸混合網路傳輸架構，若同軸纜線傳輸距離長，容易出現訊號衰減，得靠放大器保持訊號強度。達運藉由此項專業優勢，現已是北美有線電視系統中，最大的亞洲寬頻設備供應商。

據指出，達運光電核心為研發單位，每年投入年度研發經費約1億元，占營業收入5%10%。主要開發完成關鍵產品布局，包括混合式光纖同軸網路1.8GHz高頻寬跨平台系列放大器和數位傳輸光節點，戶外型超高功率光纖放大器等。該公司年多角化布局，一面發展物聯網軟硬體整合業務，一面擴展海外市場，進軍東南亞和中南美洲。

達運光電已是北美有線電視系統中，最大的亞洲寬頻設備供應商，圖左為董事長陳碧霜。圖／報系資料照
達運光電已是北美有線電視系統中，最大的亞洲寬頻設備供應商，圖左為董事長陳碧霜。圖／報系資料照

檢調 網路 國防部

延伸閱讀

中探針第3季單季有望轉盈

半導體展登場 工具機業者商機可期

台北國際航太暨國防工業展 創見展出國防與安防解決方案

高速傳輸的需求上升 大廠結盟業者 眾達、波若威跟著紅

相關新聞

二審仍重判顏寬恒現身批「政治凌駕司法」 他心裡有數將提上訴

國民黨立委顏寬恒因沙鹿莊園豪宅捲入竊佔國有地、假買賣及詐領助理費案，台中地院一審去年依貪汙、偽造文書2罪判他8年4月徒刑...

顏寬恒貪汙二審宣判！貪汙7年10月偽造文書判6月

國民黨立委顏寬恒因沙鹿莊園豪宅捲入竊佔國有地、假買賣及詐領助理費案，台中地院一審去年依貪汙、偽造文書2罪判他8年4月徒刑，顏堅稱無罪，高呼「我非常冤枉！」認為因家庭背景、社會印象遭抹黑；台中高分院二審今判處駁回，貪汙部分7年10月仍可上訴，偽造文書判6月確定。

曾藉都更案詐貸83.5億 坤泰建設董事長楊岳修再涉恐嚇討債遭訴

曾以位於新北市新莊區、號稱全台最大自辦都更案「泰舍至善元」，涉嫌詐貸83.5億元的泰坤建設董事長楊岳修，2020年間因與...

發文稱「丹娜絲風災台南公務員放假」黃偉哲喊告 陳椒華今警局說明

丹娜絲颱風造成台南多個行政區受損，前立委陳椒華在7月19日發文指稱大部分公務單位放假一星期，上班才開始救災；台南市府認為...

疑涉國安問題 寬頻放大器大廠「達運光電」遭調查局搜索

長期承接政府與軍方專案的上市公司達運光電，昨天傳出遭檢調搜索，且有多人被帶回約談；達運發布重訊表示，檢調單位於9月10日...

檢警環聯手查獲大甲非法處理廚餘殘渣 11人違反廢清法起訴

台中地方檢察署指揮保七總隊第三大隊中區中隊，偕同環境部環境管理署及台中市政府環境保護局，查獲台中市大甲區某土地非法堆置、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。